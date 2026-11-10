전교조대전지부 "공립유치원 위기, 지원부터 늘려라"

큰사진보기 ▲전교조 대전지부는 10일 오후 대전시교육청 정문 앞에서 '공립유치원 살리기 대책 마련 촉구 기자회견'을 열고 공립유치원 활성화 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 전교조대전지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전교조 대전지부는 10일 오후 대전시교육청 정문 앞에서 '공립유치원 살리기 대책 마련 촉구 기자회견'을 열고 공립유치원 활성화 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 전교조대전지부 관련사진보기

대전지역 공립유치원의 취원율 하락을 막기 위해 재정·인력 지원을 확대하고, 공·사립유치원에 공정한 교육과정 운영 기준을 적용해야 한다는 요구가 나왔다. 놀이중심 국가 교육과정을 지키는 공립유치원이 특성화 프로그램 경쟁에서 밀려나도록 방치해서는 안 된다는 주장이다.전국교직원노동조합 대전지부는 10일 오후 대전시교육청 정문 앞에서 '공립유치원 살리기 대책 마련 촉구 기자회견'을 열고 정부와 교육청에 공립유치원 활성화 대책을 요구했다.이들은 기자회견문에서 대전 공립유치원 취원율이 수년째 전국 최하위권에 머물고 있다며 "우리는 그 원인을 공립유치원의 노력 부족 탓으로 돌리지 않는다. 공립유치원이 외면받는 구조를 만든 것은 유아교육의 공공성을 외면해 온 국가 정책"이라고 주장했다.전교조 대전지부는 사립유치원에 대한 공적 지원이 확대되면서 학부모의 경제적 부담이 적다는 공립유치원의 장점은 줄어든 반면, 사립유치원의 교육과정 준수와 공공성에 대한 책임은 충분히 강화되지 않았다고 지적했다.특히 유아가 스스로 놀이를 선택하고 그 안에서 배우는 누리과정의 취지와 달리, 영어·한글·체육 등 외부 강사가 진행하는 특성화 프로그램의 수가 유치원을 선택하는 기준처럼 자리잡았다는 것이다.이들은 대전시교육청이 2022년 시의회에 제출한 자료를 근거로, 당시 공립유치원은 특성화 프로그램을 하루 1개 이내로 운영한 반면 사립유치원은 평균 3.8개를 운영했다고 밝혔다. 그러면서 "교육과정을 지키는 곳이 불리하고, 지키지 않는 곳이 유리한 이 모순을 언제까지 방치할 것인가"라고 따져 물었다.전교조 대전지부는 공립유치원이 학부모의 선택을 받을 수 있도록 통학과 돌봄, 교육환경부터 개선해야 한다고 요구했다. 구체적으로 ▲학급당 유아 수 감축 ▲통학버스 운영 확대 ▲돌봄·방과후과정 전담 인력 확충 ▲소규모 병설유치원 환경 개선과 단설유치원 확대를 제시했다.놀이중심 교육과정을 뒷받침할 예산도 요구했다. 생태·숲 교육과 문화·예술 체험, 넓은 바깥 놀이 공간 조성 등을 지원하고 교사의 행정업무를 줄여, 공립유치원이 가진 교육적 강점을 살려야 한다는 것이다.사립유치원에 대해서는 교육과정 지도·감독을 실시하고, 공적 재원을 지원하는 만큼 공립 수준의 교육과정 준수 의무를 부과하라고 촉구했다. 위반할 경우 지원금 환수와 재정 지원 중단 등 행정 조치를 해야 한다는 요구도 내놨다.이날 신은 전교조 대전지부장은 원아가 줄면 지원도 줄어 교육 여건이 나빠지고, 다시 학부모의 선택에서 멀어지는 악순환을 지적했다. 그는 "공립유치원에 대한 지원은 취원율에 따라 줄어드는 보상적 지원이 아니라, 취원율이 낮은 유치원도 교육의 질을 유지하고 개선할 수 있도록 보장하는 기본적인 공적 지원이어야 한다"고 강조했다.신정은 대전새미래초등학교병설유치원 교사는 방과후과정의 잦은 담당 인력 교체와 통합교육·아침돌봄·체험학습 지원 부족을 호소했다. 그는 "교사의 희생으로 유지되는 유치원이 아니라, 충분한 인력 지원 속에서 교사가 안심하고 교육에 집중할 수 있는 유치원을 만들어 달라"고 요구했다.강영미 대전참교육학부모회 대표는 "학부모가 원하는 것은 화려한 프로그램 경쟁이 아니다. 아이가 안전하게 생활하고, 친구들과 즐겁게 놀면서 성장할 수 있는 유치원"이라며 "유치원 선택과 이용 과정의 어려움을 해소하려면 정책 수립에 학부모의 참여와 의견 수렴을 보장해야 한다"고 촉구했다.끝으로 전교조 대전지부는 "공적 재원을 지원하면서 공공성에 대한 책임을 묻지 않고 공교육의 근간인 공립유치원을 방치한다면, 유아교육의 공공성은 결코 실현될 수 없다"며 정부와 교육청에 실질적인 행정·재정 지원 대책을 촉구했다.