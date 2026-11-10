새우·전어철 바닷가 음식점 단속…경기도, 식품위생법 위반 24곳 적발

큰사진보기 ▲경기도 특별사법경찰단은 지난 10월 6일부터 20일까지 안산·화성·시흥·평택·김포 등 연안 5개 시의 식품접객업소를 단속해 24개 업소에서 위반사항을 확인했다고 10일 밝혔다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도가 가을철 바닷가 인근 음식점 등 식품접객업소 120곳을 집중단속한 결과, 24곳에서 식품위생법 위반사항이 적발됐다. 단속 대상 업소의 20%에 해당하는 규모다.경기도 특별사법경찰단은 지난 10월 6일부터 20일까지 안산·화성·시흥·평택·김포 등 연안 5개 시의 식품접객업소를 단속해 24개 업소에서 위반사항을 확인했다고 10일 밝혔다.이번 단속은 새우와 전어 등 제철 수산물 소비가 늘어나는 시기를 맞아 미신고 음식점 영업과 식품 위생관리 실태 등을 점검하기 위해 실시됐다.위반 유형별로는 영업장 외 면적을 사용하면서 변경신고를 하지 않은 사례가 10건으로 가장 많았다. 이어 소비기한 경과제품 보관 9건, 미신고 식품접객업 영업 4건, 식품 취급기준 위반 1건 순이었다.주요 사례를 보면 A업소는 양식장을 운영하면서 관할 관청에 식품접객업 신고를 하지 않은 채 새우 등을 판매하다 적발됐다.B음식점은 신고된 영업장 외 공간에 테이블과 의자를 설치해 영업하면서 변경신고를 하지 않은 것으로 조사됐다.C횟집은 소비기한이 지난 원재료를 폐기용 표시 없이 보관하다 적발됐으며, D카페는 냉장보관해야 하는 소시지를 냉동보관해 식품 취급기준을 위반한 것으로 확인됐다.식품위생법에 따르면 신고 없이 식품접객업을 운영하거나 영업장 면적 변경신고 의무를 위반한 경우, 소비기한이 지난 제품을 적절한 표시 없이 보관한 경우 등은 위반 유형에 따라 형사처벌 대상이 될 수 있다.경기도 특사경은 단속 전 정보수집을 통해 대상 업소를 선정하고, 현장에서 실제 영업행위와 식품 보관 실태 등을 확인했다고 설명했다.권문주 경기도 특별사법경찰단장은 "앞으로도 바닷가 인근 먹거리 안전과 공정한 시장질서를 저해하는 불법행위에 대해서는 엄중히 대처할 것"이라며 "도민들이 바닷가에서 안전하고 편안한 휴식을 즐길 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.