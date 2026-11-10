남양주시, '헌법친화도시' 조례 시의회 통과…시민 정책참여 제도화

큰사진보기 ▲남양주시는 '헌법친화도시 남양주 실현을 위한 기본 조례'가 지난 6일 시의회 본회의를 통과했다고 10일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 시민의 기본권 보장과 시정 참여 확대를 위한 '헌법친화도시' 정책의 제도적 기반을 마련했다.남양주시는 '헌법친화도시 남양주 실현을 위한 기본 조례'가 지난 6일 시의회 본회의를 통과했다고 10일 밝혔다.이번 조례는 최현덕 시장이 민선 9기 취임 첫날인 지난 7월 1일 1호 결재로 추진한 정책이다. 헌법의 기본원리를 시정에 반영하고 시민이 정책 결정과 지역사회 활동에 참여할 수 있는 환경을 조성하는 데 목적을 두고 있다.조례에는 4년 단위 헌법친화도시 기본계획과 연도별 시행계획 수립, 헌법친화도시위원회 구성·운영, 시민 대상 헌법교육 및 교육 지원 등의 내용이 담겼다.또 전시·포럼·강연 등 헌법 관련 사업과 민주시민 참여 프로그램, 숙의민주주의 활성화 사업을 추진할 수 있는 근거도 마련했다.특히 시민이 시정에 직접 의견을 제시할 수 있도록 '디지털 시민주권 플랫폼'을 운영할 계획이다.플랫폼에는 온라인 시민청원과 정책 제안, 정책 의제 공론화, 숙의토론, 온라인 설문·투표 등의 기능을 도입한다는 구상이다.시는 이를 통해 시민들이 정책 결정 과정에 참여할 수 있는 통로를 확대하고, 행정의 책임성과 투명성을 높인다는 방침이다.조례는 오는 19일 공포될 예정이며, 시는 이후 기본계획 수립과 위원회 구성, 시민 대상 헌법교육 등 후속 절차를 단계적으로 추진할 계획이다.경기도 및 정부와 협력해 헌법교육과 문화 프로그램을 확대하고, 상설 교육·연수 공간 조성도 검토한다.최현덕 남양주시장은 "풀뿌리 민주주의가 실현되는 지방자치의 최일선에서부터 헌법과 민주주의 교육이 일상화돼야 한다"며 "시민 한 사람 한 사람이 헌법이 보장하는 권리를 이해하고, 시정과 지역사회의 주체로 참여할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.