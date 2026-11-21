유학생 30만 명 시대가 도래했습니다. 유학생은 이제 한국 대학에서 만나는 '특별한 손님'이 아니라, 함께 생활하고 배우는 캠퍼스의 일원으로 자리 잡았습니다. 이 기획에서는 유학생이 한국에서 자신의 자리를 만들어가는 모습을 관찰합니다. 그리고 그들을 만난 한국 학생들이 서로 다른 삶을 통해 무엇을 배우고 달라졌는지, 앞으로 한국 캠퍼스는 이들을 수용하기 위해 어떻게 변화해야 할지 살펴봅니다.

큰사진보기 ▲잉흐진씨 ⓒ 잉흐진 본인 제공 관련사진보기

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"처음부터 계획했던 길은 아니었어요. 여러 경험을 통해 새로운 관심사를 발견하고, 그 가능성을 하나씩 탐색해 온 과정 덕분에 여기까지 왔어요."

큰사진보기 ▲노블와이프 모로코 첫 K-패션쇼 ⓒ 헤바 본인 제공 관련사진보기

"CJ올리브영에서 일하고 싶어요!"

"서류 탈락이 이어지고 비자 문제에 막혀 '잘할 수 있을까' 의심이 드는 날에도 멈추지 않거든요. 한국어가 능숙한 학생이 학습 방법을 정리해서 서툰 유학생들에게 무료로 공유하기도 하고, 도움을 받던 학생이 합격 수기를 나누는 멘토가 되고, 새 프로젝트를 이끄는 핵심 멤버로 성장하는 모습도 봤습니다."

큰사진보기 ▲주모로코 한국대사관 서포터즈로 6·25전쟁 참전 모로코인 추모 행사 사회를 맡은 헤바씨한국어와 영어로 행사를 진행했다. ⓒ 헤바 본인 제공 관련사진보기

"물론 말한다고 모든 일이 저절로 이루어지는 건 아니지만, 일단 입 밖으로 꺼내 놓으면 그 말이 어느 순간 제가 지켜야 할 약속처럼 느껴지더라고요. 그러면 신기하게도 그 목표를 이루기 위해 하나씩 움직이게 됩니다."

덧붙이는 글 | <유학생>을 주제로 한 3편의 기획기사 중 1편입니다.

낯선 언어와 문화 속에서도 '한 번 해보자'는 마음으로 한국 유학에 도전한 청춘들이 있다. 이들에게 한국행은 운으로 얻어진 기회가 아닌, 주저 없이 꿈꾸고 행동한 끝에 얻은 결과였다. 유학이라는 목표를 달성한 이들, 이제 한국에서 자신의 길을 개척하고자 한다. 주도적으로 삶을 꾸려나가는 유학생을 만나봤다.몽골에서 온 잉흐진(서울여대 디지털미디어학과)씨는 소녀시대의 'Dancing Queen'을 계기로 한국 문화를 접했다. 노래 가사를 이해하고 싶어 한글을 배우기 시작한 그는 다이어리 첫 장에 "고등학교를 졸업하면 꼭 한국으로 유학을 가겠다"는 꿈을 적었다. 그녀에게 한국행은 어린 시절의 꿈을 실현한 일이었다.한국에 도착한 뒤 낯선 환경에 적응한 방법은 먼저 말을 거는 것이었다. 그는 "한국어로 대화할 기회가 많은 수업을 일부러 많이 신청했다"며 "한국인 학생들과 직접 이야기하다 보니 한국어 실력이 많이 늘었다"고 말했다. 이러한 적극적인 태도는 전공 수업에서도 이어졌다. 대부분 팀 프로젝트로 진행되는 디지털미디어학과 수업에서 그녀는 팀원들과 의견을 나누고 결과물을 만들며 협업의 중요성을 배웠다.그는 "의견을 제대로 표현하지 않으면 내가 원하는 방향으로 프로젝트를 발전시키기 어렵기 때문에, 처음에는 조금 부담스럽더라도 적극적으로 이야기하려고 노력하게 됐다"고 덧붙였다. 잉흐진씨는 이런 경험을 거치며 한국어로 자신의 의견을 표현하고 팀원들과 조율하는 데 익숙해졌다고 말했다.어릴 때부터 그림 그리기와 창작을 좋아했던 잉흐진씨에게 대학은 그 관심을 '결과물'로 바꾸는 곳이었다. 상상 속 디자인을 실제 작업물로 구현했고, "젊을 때 다양한 경험에 도전해 봐야겠다"는 다짐으로 이어졌다. 그렇게 그려 가게 된 꿈이 UI/UX 디자이너다. 다음 학기에는 지금까지 진행한 프로젝트를 모아 포트폴리오를 준비하고, 전문성을 키우겠다는 목표에 한 걸음 다가설 계획이다.잉흐진씨가 '스스럼없이 다가가는 용기'로 낯선 환경에 적응했다면 다양한 현장 경험을 쌓으며 진로를 넓혀온 이도 있다. 모로코에서 온 헤바(HLOU HEBA·성균관대 대학원 미디어커뮤니케이션학과 석사과정)씨다.그가 쌓아 온 활동의 중심은 '콘텐츠로 한국을 알리는 일'이다. 헤바씨는 모로코 주재 한국대사관에서 2년간 서포터즈로 활동하며 매달 다른 주제로 영상과 SNS 게시물을 제작하고 대사관이 주최하는 행사에 참여했다.또 모로코의 한국 패션 브랜드에서 일하며 소셜미디어 광고와 콘텐츠 제작, 스타일링, 제품 판매 등을 맡았다. 특히 모로코에서 처음 열린 패션쇼의 기획은 물론 음악과 스타일링까지 직접 담당한 것을 가장 자랑스러운 경험으로 꼽았다.한국 문화와 브랜드를 알리는 현장에서 실무를 쌓은 그는 TOPIK 시험과 포트폴리오를 준비한 끝에 정부 초청 외국인 장학생(GKS)에 선발돼, 등록금과 생활비를 지원받으며 한국에 왔다.현재 성균관대 대학원에서 광고와 마케팅을 공부하는 헤바씨의 새 목표는 뷰티 마케터다. 다국어 능력과 현장 경험을 살려 글로벌 시장을 겨냥하는 브랜드에서 일하겠다는 계획이다. 해외 소비자의 요구를 파악하고 원활하게 소통하는 것이 자신의 경쟁력이라고 보기 때문이다. 다음 학기 졸업을 앞둔 그는 CJ올리브영과 평소 즐겨 쓰는 화장품 브랜드 셀리맥스에서 일하는 모습을 그리고 있으며, 인턴십부터 시작해 경력을 쌓아 갈 계획이다.기다리지 않고 스스로 기회를 만들어 온 두 사람의 모습은, 유학생들을 가까이서 지켜본 이의 눈에도 낯설지 않다. '알럽코(ILOVEKO)'는 'I LOVE KOREA'에서 이름을 따, 한국에서 공부하고 취업을 준비하는 외국인 유학생과 직장인에게 대외 활동·취업·장학 정보를 나누는 커뮤니티다. 알럽코의 한국인 운영자는 대학 국제처에서 유학생 행정을 맡았던 시절부터 이들을 가까이서 만났다.그는 유학생들을 '주어지는 것만 기다리지 않고 스스로 기회를 찾아 부딪혀 길을 개척하는 사람들'이라고 표현한다.의심이 드는 날에도 멈추지 않는 힘은 어디에서 나올까. 헤바씨의 출발점은 '말'이다. 그는 하고 싶은 일을 먼저 말로 꺼내는 편이다.말로 꺼내는 순간 목표가 생기고 그 다음에는 현실로 만들기 위해 무엇을 해야 할지 고민하게 되는 동기가 된다는 것이다. 이어 "말한 대로 이루어지지 않더라도 괜찮아요. 적어도 시도해 봤기 때문에 내가 무엇을 원하는지, 무엇이 부족한지 알게 되니까요"라고 덧붙였다.방식은 달랐지만 두 사람 모두 꿈을 '꺼내는 것'에서 시작해 한 걸음씩 움직여 왔다. 완벽하게 준비되기를 기다리기보다 먼저 시도하며 가능성을 확인해 온 두 사람은, 한국에서 자신의 길을 만들어 가고 있다.