용인시, 178㎞ 규모 3개 철도망 국가계획 반영 총력…시민 참여 독려

큰사진보기 ▲이상일 용인특례시장은 10일 국토교통부 ‘제5차 국가철도망 구축계획(2026년~2035년)’ 수립에 앞서 국민과 지방정부, 전문가 등 다양한 분야의 의견을 수렴하기 위한 대국민 설문조사를 13일 오후 3시까지 진행 중이라고 밝히면서 용인특례시민의 적극적인 참여가 필요하다고 강조했다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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이상일 용인특례시장은 10일 국토교통부 '제5차 국가철도망 구축계획(2026년~2035년)' 수립에 앞서 국민과 지방정부, 전문가 등 다양한 분야의 의견을 수렴하기 위한 대국민 설문조사를 13일 오후 3시까지 진행 중이라고 밝히면서 용인특례시민의 적극적인 참여가 필요하다고 강조했다.이 시장은 "용인이 추진해 온 철도구상은 도시의 발전과 시민 삶의 질 향상과 직결된 매우 중요한 문제"라며 "시의 구상이 '제5차 국가철도망 구축계획'에 반영될 수 있도록 시민들께서 대국민 설문조사에 적극 참여해 시의 철도계획이 왜 진행돼야 하는지 그 당위성을 강력하게 피력해 주시기 바란다"고 독려했다.시가 '제5차 국가철도망 구축계획'에 반영해 줄 것을 국토교통부에 건의한 철도계획은 ▲경강선 연장(경기 광주역~에버랜드~남사 일반철도 약 38㎞구간) ▲경기남부광역철도(서울 종합운동장~수서역~성남 판교역~용인 신봉·성복동~수원 광교~화성 봉담 약 50.7㎞) 신설 ▲경기남부동서횡단선(반도체선)(이천 부발읍~원삼면 용인반도체클러스터 일반산단~용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단~동탄~병점~전곡항 89.4㎞ 구간) 신설 등 3개 사업이다.이상일 시장은 "용인특례시가 제안한 철도계획은 용인의 도약, 시민의 생활 향상을 위한 것일 뿐만 아니라 나라 경제의 주축인 반도체 산업의 발전을 위해서도 꼭 필요한 핵심 기반 시설"이라며 "존경하는 용인특례시민들의 강력한 목소리가 이번 설문조사를 통해 정부에 전달될 수 있도록 시민들께서 응집력을 발휘해 주시면 좋겠다"고 했다.이 시장은 "용인 등 경기 남부의 극심한 교통 불편을 해소하고, 반도체 등 첨단산업을 이끌어 갈 인재들이 정주할 수 있는 여건을 마련하기 위한 정부의 역할을 기대한다"며 "정부가 국가철도망 확충을 위해 보다 과감하게 투자해주길 바라며, 수도권이 역차별을 받는다는 이야기들이 나오지 않도록 수도권 교통 불편 해소를 위한 적극적인 조치도 취해 주길 희망한다"고 했다.국토교통부가 진행하는 설문조사는 참여자가 거주하는 지역의 철도서비스 수준과 철도 투자계획 방향 등에 대한 의견을 접수하고, 국가철도계획 수립과정에서 국민의 목소리를 반영하기 위해 마련됐다.주요 설문 내용은 ▲30년 미래의 철도 역할 ▲국가철도망 구축계획의 중점 정책 목표 ▲국가철도망 투자규모 확대 ▲수도권과 비수도권의 적정 투자 배분 비율 등이다.대국민 설문조사는 국토교통부 누리집과 통합앱 '코레일+', 주요 철도역 등에 안내된 정보무늬(QR코드)를 통해 참여할 수 있으며, 용인특례시청 누리집에 있는 정보무늬(QR코드)와 지역 내 읍면동 행정복지센터에서도 의견을 제시할 수 있다.국토교통부는 설문조사와 함께 13일 오전 9시 30분부터 12시까지 전문건설회관 대회의실에서 '새로운 대한민국의 내일을 잇는 철도 대전환 대국민 의견수렴' 행사를 개최한다. 이 자리에서는 한국교통연구원의 발제와 지방정부의 의견발표, 전문가 토론과 국민 의견수렴이 이뤄질 예정이다.시는 ▲경강선 연장 ▲경기남부광역철도 ▲경기남부동서횡단선(반도체선)이 '제5차 철도망 구축계획'에 반영돼 실현된다면 용인의 도시 경쟁력과 시민의 이동 편의성이 크게 높아질 뿐만 아니라 반도체 산업 발전에도 기여할 것으로 보고 있다.시가 건의한 '경강선 연장'은 '용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지'와 '용인반도체클러스터 일반산업단지'가 조성 중인 처인구 지역을 관통하는 일반철도 노선으로, 수도권 동남부 지역의 철도 접근성과 도시의 연계성을 한층 높일 것으로 기대된다.또, '경기남부광역철도'는 서울 잠실에서 용인과 성남, 수원, 화성을 잇는 노선으로 시민의 광역교통 편의를 개선하고, 수도권 남부 지역의 교통문제를 해소하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.시는 '경기남부광역철도'가 '제5차 국가철도망 구축계획'에 반영되면 지난해 12월 '제2차 경기도 도시철도망 구축계획'에 반영된 '동백~신봉선'과 사전타당성조사 용역에 돌입한 '언남~동천선' 사업 실현 가능성도 한층 높아질 것으로 예상하고 있다.이와 함께 '경기남부동서횡단선(반도체선)'은 용인의 반도체산업과 관련한 산업단지를 비롯해 경기남부 지역의 주요 산업 거점을 연결해 산업 경쟁력을 키우고, 지역의 균형발전을 견인하는 핵심 철도사업으로 필요성이 높다는 평가를 받고 있다.시는 이같은 철도망 계획의 조속한 실현을 위해 2030년까지 5000억 원에서 최대 1조 원 규모의 철도기금 적립 계획을 수립했다.