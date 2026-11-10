중국 무역흑자 1조 달러 돌파, 경제패권의 신호탄인가

큰사진보기 ▲역사적으로 막대한 무역이익을 거둔 국가들이 반드시 패권을 유지했던 것은 아니다. 오히려 경제적 성공이 새로운 경쟁과 갈등을 불러오기도 했다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

중국의 무역흑자가 올해 들어 10개월 만에 1조 달러를 넘어섰다. 인공지능(AI) 산업의 성장에 힘입어 수출이 급증한 결과다. 그러나 막대한 무역흑자가 미국과 유럽의 반발을 불러오면서 새로운 통상 갈등의 불씨가 되고 있다.10일 <로이터통신> 등에 따르면 중국 해관총서는 올해 1~10월 상품무역 흑자가 1조425억9000만 달러(약 1400조원)를 기록했다고 발표했다. 지난해 같은 기간보다 약 8% 증가한 규모다. 중국은 지난해 처음으로 연간 무역흑자 1조 달러를 돌파했으며, 올해는 그 시점을 한 달 앞당겼다. 연간 흑자가 사상 최대치를 경신할 가능성도 커졌다.수출 증가세도 가파르다. 지난 10월 중국의 수출은 전년 동월 대비 35.2% 늘었다. 특히 올해 1~10월 반도체 수출은 111.1%, 첨단기술 제품 수출은 47.9% 증가했다. 세계적인 AI 인프라 투자 확대가 중국의 수출을 견인하고 있는 것이다.중국의 기록적인 무역흑자는 '경제패권'의 의미를 다시 생각하게 한다. 역사적으로 막대한 무역이익을 거둔 국가들이 반드시 패권을 유지했던 것은 아니다. 오히려 경제적 성공이 새로운 경쟁과 갈등을 불러오기도 했다.중국은 오래전부터 세계 무역의 중심에 있었다. 특히 명나라와 청나라 시대에는 비단과 도자기, 차 등이 세계시장에서 높은 인기를 누렸다. 유럽 국가들은 중국산 상품을 구입하기 위해 막대한 은을 지불했다. 16세기 이후 아메리카 대륙에서 생산된 은은 유럽과 아시아의 무역망을 거쳐 중국으로 유입됐다. 중국은 주요 상품의 공급국이자 은의 주요 유입처로 자리 잡았다.그러나 막대한 무역이익이 지속적인 산업 경쟁력으로 연결되지는 못했다. 18세기 후반 영국에서 산업혁명이 시작되면서 세계 경제의 중심이 점차 이동했기 때문이다. 영국은 증기기관과 기계화된 생산체제를 바탕으로 제조업 경쟁력을 높였다. 반면 청나라는 기존의 경제구조를 유지하는 데 머물렀고, 근대적인 산업과 군사기술의 발전에서도 뒤처졌다.19세기 들어 양국의 힘의 차이는 더욱 뚜렷해졌다. 영국은 중국과의 무역 불균형을 해소하려는 과정에서 인도산 아편을 중국에 대량 유통시켰다. 이를 둘러싼 갈등은 결국 1840년 아편전쟁으로 이어졌다.전쟁에서 패배한 청나라는 불평등조약을 체결해야 했다. 한때 세계 무역의 중심에 있었던 중국이 서구 열강의 압박을 받는 처지로 전락한 것이다. 물론 청나라의 쇠퇴에는 정치적 부패와 재정 문제, 군사력 약화 등 여러 요인이 작용했다. 다만 무역을 통해 축적한 부가 산업과 군사 분야의 경쟁력으로 이어지지 못했다는 점은 중요한 역사적 교훈이다.19세기 세계 경제를 주도한 국가는 영국이었다. 산업혁명을 선도한 영국은 섬유와 철강, 기계 등의 생산을 확대하며 세계 최대의 공업국으로 성장했다. 강력한 해군과 광범위한 식민지, 금융망도 영국의 경제적 영향력을 뒷받침했다. 특히 런던은 국제금융의 중심지로 자리 잡았고 파운드화는 세계 무역에서 중요한 결제수단으로 활용됐다.그러나 영국의 우위도 영원하지 않았다. 19세기 후반부터 미국과 독일이 빠르게 성장하면서 제조업 경쟁이 치열해졌다. 특히 미국은 풍부한 자원과 거대한 내수시장, 기술혁신을 바탕으로 산업 생산을 확대했다. 철강과 석유, 자동차 등 새로운 산업에서도 경쟁력을 확보했다.20세기 들어 두 차례 세계대전을 거치면서 영국의 경제적 영향력은 약화됐다. 반면 미국은 세계 최대의 산업·금융 강국으로 부상했다. 1944년 브레턴우즈 체제의 출범은 이러한 변화를 상징했다. 달러화를 중심으로 새로운 국제통화질서가 형성되면서 미국의 경제패권은 더욱 공고해졌다.이 과정에서 주목할 점은 경제패권이 단순한 수출 규모만으로 결정되지 않았다는 사실이다. 생산기술과 금융체계, 군사력, 국제질서를 주도하는 능력이 복합적으로 작용했다.오늘날 중국은 세계 최대의 제조업 강국으로 성장했다. 자동차와 배터리, 태양광 등에서 경쟁력을 확보했고 첨단기술 분야에서도 영향력을 확대하고 있다. 그러나 기록적인 무역흑자가 곧 세계 경제패권의 확보를 의미하지는 않는다. 미국은 여전히 국제금융과 첨단기술, 달러 중심의 통화질서에서 강력한 영향력을 유지하고 있다.중국 내부의 구조적 문제도 변수다. 수출이 호조를 보이더라도 내수 부진과 부동산시장 침체가 장기화한다면 안정적인 성장을 이어가기 어렵다. 해외시장에 대한 의존도가 높아질수록 주요 교역국의 보호무역 조치에도 취약해질 수 있다. 무역흑자가 지나치게 커지는 것 자체가 갈등을 유발할 수도 있다. 상대국들이 자국 산업을 보호하기 위해 관세와 수입 규제를 강화할 가능성이 있기 때문이다.한국에도 중요한 문제다. 중국의 제조업 경쟁력 확대는 국내 기업들에 새로운 도전이 되고 있다. 과거 한국이 경쟁우위를 확보했던 자동차와 철강, 전자제품 등에서도 중국 기업들의 추격이 거세다. 반면 중국의 AI 산업과 첨단 제조업 성장은 한국 기업들에 새로운 시장을 제공할 수도 있다. 따라서 중국의 부상을 단순한 위협으로만 바라보기보다 산업별 경쟁과 협력 가능성을 구분할 필요가 있다.역사는 경제적 부의 축적과 패권의 유지가 서로 다른 문제임을 보여준다. 명·청 시대 중국은 막대한 무역이익을 거뒀지만 산업혁명의 흐름에 뒤처졌다. 영국 역시 산업혁명을 선도했으나 새로운 경쟁국인 미국의 부상을 막지는 못했다.결국 경제패권의 핵심은 얼마나 많은 상품을 수출하느냐에만 있지 않다. 기술혁신을 지속하고 산업구조를 발전시키며 국제질서의 변화에 대응하는 능력이 중요하다. 중국의 무역흑자 1조 달러 돌파는 경제적 저력을 보여주는 기록이다. 그러나 그것이 새로운 경제패권의 출발점이 될지, 또 다른 통상 갈등의 시작이 될지는 아직 알 수 없다. 과거 경제강국들의 흥망은 오늘날 중국에도 적지 않은 시사점을 던지고 있다.