큰손들의 경고 "의무공개매수,이대로면 투자자 못 지켜"

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쟁점①

쟁점②

회사 주인이 바뀔 때 대주주는 '웃돈'을 받고 사는 사람에게 가진 주식을 판다. 하지만 같은 회사의 주주인 개인투자자는 그 값에 팔 길이 없었다. 국회가 이같은 불공평을 바로잡겠다며 의무공개매수제도 도입을 추진 중인데, 해외 큰손 투자자들이 지금 법안으로는 개인투자자를 지키기 어렵다는 우려를 잇따라 내놓고 있다.세계 기관투자자들의 모임인 국제기업지배구조네트워크(ICGN)는 10일 국회 정무위원회에 보낸 편지를 통해 "의무공개매수제도를 도입하려는 국회의 노력을 환영한다"면서도 "모든 주주에 대한 공평한 대우라는 본래의 목적을 충분히 달성하지 못할 수 있다"고 우려했다. ICGN 회원들이 굴리는 돈은 100조 달러가 넘는다.이에 앞서 아시아기업지배구조협회(ACGA)도 지난 7일 국회와 정부를 상대로 "약 30년 만에 의무공개매수제도를 다시 도입하려는 시도를 환영한다"면서도 "법안의 일부 내용은 최근 한국 시장 개혁을 이끌어 온 원칙과 잘 맞지 않아 보인다"고 지적했다.의무공개매수는 회사를 사는 쪽이 대주주 주식만 비싼값에 사지 말고, 일반 주주 주식도 같은 가격에 일정량 이상 사도록 강제하는 제도다. 예를 들어, 시세가 1만 원인 회사를 인수하면서 대주주에게 1만 5000원으로 주식을 넘겨받기로 했다면, 일반 주주에게도 1만 5000원에 팔 기회를 줘야 한다는 이야기다. 5000원이 바로 '경영권 프리미엄'이다. 지금까지는 회사를 사는 쪽이 대주주와 따로 만나 이 프리미엄을 얹은 값에 주식을 넘겨받으면 그만이었다.지난 9월 국회 정무위를 통과한 법안이 시행되면 기업 인수 방식이 달라진다. 앞으로는 지분 25% 이상을 확보해 최대주주가 될 경우, 전체 주식의 50%+1주를 채울 때까지 주식을 추가로 매입해야 한다. 구체적으로는 기존 대주주의 주식을 먼저 산 뒤, 모자란 수량만큼 일반 주주들의 주식을 공개매수하는 방식이다. 이때 추가로 매입하는 주식은 일반 주주 누구나 팔 수 있도록 공개적으로 사들인다.기관투자자들은 이 법안이 정해둔, '파는 순서'에 문제가 있다고 보고 있다. 대주주가 먼저 다 팔고 나면 일반 주주에게 돌아갈 몫은 그만큼 줄어들기 때문이다.ICGN은 서한에서 "지배주주가 40%를 보유한 경우, 나머지 60%를 보유한 소수주주들에게는 회사 주식의 약 10%만 매도할 기회가 주어진다"며 "소수주주 전원이 공개매수에 응모할 경우, 각 주주는 보유 주식의 약 6분의 1만 매도할 수 있다"고 지적했다. 이어 "지배주주가 이미 과반 지분을 보유하고 있는 경우에는 소수주주에게 매도 기회가 전혀 주어지지 않을 수 있다"고 짚었다.ICGN은 이 구조가 "지배주주에게 불균형적으로 유리하게 작용할 수 있다"고 봤다. 그래서 절반만 사는 방식을 유지하더라도 최소한 대주주와 일반 주주를 같은 줄에 세워 같은 비율로 팔게 하라고 권했다. 이렇게 되면 모두가 주식을 팔겠다고 나설 때 대주주든 개인 투자자든 각자 가진 주식의 절반씩 팔 수 있게 되기 때문이다.ACGA도 같은 문제를 짚었다. ACGA는 "대주주였던 쪽은 지분 전부를 팔 수 있는 반면, 다른 주주들은 일부만 팔 수 있다"며 "이 때문에 국내외 투자자들은 이 법안의 목적이 무엇인지 한국이 그간 추진해 온 소수주주 보호 입법과 맞는지 혼란스러워하고 있다"고 지적했다.사실 한국은 이미 오래전 비슷한 제도를 도입했던 경험이 있다. 지난 1997년에 도입됐지만 외환위기 여파로 기업 매각이 어려워져 구조조정이 늦어진다는 이유로 1년 만에 폐지된 의무공개매수제도가 그것이다. 당시에도 인수자가 지분 절반을 사는 방식이었지만, 대주주 주식을 먼저 살 수는 없었다. 28년 만에 다시 만드는 제도가 오히려 그때보다 뒷걸음질 쳤다는 지적이 나오는 이유다.인수자가 회사 주식을 얼마나 사야 하느냐는 또 다른 논쟁거리다. 국회는 여러 법안을 조율한 끝에 지분의 '절반'만 사는 방식을 택했다. 이 제도를 처음 설계한 금융위원회는 지난 2022년 당시 "일반 주주를 보호하면서도, 기업 인수·합병(M&A) 시장이 위축되지 않도록 두 가치를 균형 있게 고려했다"고 밝힌 바 있다.하지만 해외 투자자들은 팔고 싶은 주주라면 누구나 가진 주식을 전부 같은 값에 팔 수 있어야 한다고 본다. 주인이 바뀌면 회사가 가는 길도 달라지는 만큼, 새 주인이 못마땅한 주주에게도 빠져나갈 길을 열어줘야 한다는 것이다. ACGA는 "지금 법안대로라면 일반 주주는 똑같이 빠져나갈 기회도 없이 새 주인 아래 남게 된다"고 지적했다.ICGN도 "같은 종류의 주식을 보유한 주주라면 경영권 프리미엄을 향유할 기회를 포함하여 지배권 변동 거래에 참여할 공평한 기회를 가져야 한다"며 "지배권 변동 이후 잔여 주식 전부에 대해 공개매수를 의무화하는 요건을 채택해, 모든 주주가 동등한 조건으로 거래에 참여할 기회를 보장할 것을 권고한다"고 했다.해외 사례가 그 근거다. 실제 유럽연합(EU)에서는 회사 인수자가 남은 주주 모두에게 '주식을 사겠다'고 제안해야 한다. 가격도 그전 6~12개월 동안 치른 가장 비싼 값보다 낮으면 안 된다. 영국에서도 인수자가 회사 지분의 30% 이상이면 원칙적으로 모든 주주에게 같은 제안을 해야 한다. ACGA는 이런 영국 규칙을 "널리 인정받는 기준"이라고 소개했다.다만 이 방식이 M&A 시장을 위축시킬 수 있다는 우려도 나온다. 이재명 대통령은 지난달 28일 엑스(X)에서 "(전부 사게 하면) 인수 측의 자금 부담이 지나치게 커져 거래 성사율이 현저히 떨어지는 딜레마가 발생한다"고 했다.반론도 만만치 않다. 김우찬 고려대 교수 등이 전 세계 41개국에서 일어난 1421건의 거래를 분석한 결과, 이 제도가 생긴 후 대주주에게 얹어주던 웃돈 자체가 기존 평균 60.2%에서 23% 수준으로 크게 줄어든 것으로 나타났다. 모든 주주에게 같은 값을 줘야 하니 대주주 몫의 웃돈 자체가 낮아진다는 얘기다. 회사를 사는 쪽의 부담이 생각만큼 늘지 않을 수 있다는 뜻이다.ACGA는 "입법에는 이해관계의 균형이 필요하다는 점을 인정한다"면서도 "그 균형이 한국이 최근 개혁으로 쌓은 소수주주 보호를 희생시키는 방식이어서는 안 된다"고 했다. ICGN 역시 "최종 취득 기준이 어떻게 결정되든, 제도가 투명하게 운영되고 실제로 모든 주주에게 실질적인 보호를 제공하는 것이 필수적"이라며 "의무공개매수 요건을 회피하도록 설계된 거래를 방지하기 위한 적절한 안전장치가 마련돼야 한다"고 했다.