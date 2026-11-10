"3호선은 착공도 못 했는데 6,500호 추가"…하남시의회, 감일2 교통대책 촉구

큰사진보기 ▲하남시의회 조창민 부의장(국민의힘·가선거구)은 지난 9일 열린 제354회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "감일에 또다시 6500호를 공급하는데 3호선은 아직 첫 삽조차 뜨지 못했다"며 정부와 하남시의 실질적인 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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정부가 하남 감일지구 인근에 6500호 규모의 신규 공공주택 공급을 추진하는 가운데, 지하철 3호선 연장과 학교 등 기반시설 확보가 선행돼야 한다는 지적이 제기됐다.하남시의회 조창민 부의장(국민의힘·가선거구)은 지난 9일 열린 제354회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "감일에 또다시 6500호를 공급하면서 3호선은 아직 첫 삽조차 뜨지 못했다"며 정부와 하남시의 실질적인 대책 마련을 촉구했다.국토교통부는 지난달 29일 하남감일2 일원에 6500호 규모의 신규 공공택지 공급계획을 발표했다.조 부의장은 2032년 개통을 목표로 추진 중인 지하철 3호선 연장사업이 아직 착공하지 못한 상황이라며 "기존 교통문제도 해결하지 못한 채 주택부터 공급하는 것은 무책임하다"고 비판했다.특히 감일과 위례 지역에서 교통혼잡과 과밀학급 문제가 이어지고 있다고 주장하며 추가 주택공급에 따른 인구 증가를 감당할 기반시설 확충이 필요하다고 강조했다.그는 "6500호가 추가되면 늘어나는 학생들은 어디로 가야 하느냐"고 반문했다.조 부의장은 신규 공공택지 개발에 앞서 해결해야 할 과제로 지하철 3호선 연장과 서하남IC 개선 등 광역교통대책의 조속한 추진을 제시했다.또 과밀학급 해소를 위한 학교 신설·증축과 생활SOC 확충, 원주민 재정착 보장 및 지역주민 우선공급 확대도 요구했다.특히 개발구역 설정에 따른 지역 간 형평성 문제를 제기하며 지역거주자 우선공급 비율을 현행 30%에서 50%로 높여야 한다고 주장했다.조 부의장은 "주택공급 확대 취지에는 공감하지만 주민 희생을 전제로 한 개발은 안 된다"며 "정부와 하남시는 주택공급에 앞서 교통·교육·생활 기반시설을 확보하고 시민이 체감할 수 있는 대책부터 마련해야 한다"고 강조했다.