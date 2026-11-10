'안창호 사퇴 서명운동'까지 나선 인권위 노조, 왜?

큰사진보기 ▲문정호 전국공무원노동조합 국가인권위원회지부장이 인권위 정문 앞에서 안창호 인권위원장 사퇴와 인권위 정상화를 요구하는 1인 시위를 하는 모습. ⓒ 문정호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안창호 국가인권위원장이 지난 10월 29일 오전 서울 여의도 국회 운영위원회에서 열린 국가인권위원회에 대한 국정감사에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 이번 서명운동에 나선 이유는?

- 서명운동의 목표는?

- 현재 인권위 내부 분위기는?

- 향후 계획은?

전국공무원노동조합 국가인권위원회지부(인권위지부)가 안창호 인권위원장 사퇴를 촉구하는 '범시민 서명운동'을 시작했다. 오는 12월 10일 세계인권의 날까지 시민들 의견을 모아 안 위원장에게 전달할 계획이다.인권위지부가 지난 7일부터 서명운동을 벌이는 이유는 크게 두 가지다. 안창호 위원장이 '윤석열 방어권 보장 권고 안건' 의결을 주도하는 등 인권위의 독립성과 신뢰를 훼손해 왔다는 것. 그리고 최근 국정감사에서 제주 4·3 사건에 대해 '김일성 배후설' 추가 고증이 필요하다는 취지로 발언해 국가폭력 피해자·유족에게 상처를 줬다는 것이다.이번 서명운동 추진과 관련해 문정호 인권위지부장은 10일 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 "안창호 위원장이 사퇴해야 인권위가 정상화된다"라며 "이제 인권위 내부에서 할 수 있는 건 거의 다 했고, 시민들 의견을 수렴해야 한다고 생각했다"라고 밝혔다.그러면서 "안 위원장은 본인의 언행이 반인권적인지도 모르는 상황"이라며 "레임덕은 이미 찾아온 것 같다. 안 위원장이 사퇴 요구에 응하도록 계속 싸워나갈 것"이라고 강조했다.문 지부장은 현재 인권위 정상화를 요구하는 1인 시위를 43일째 벌이고 있다. 다음은 문 지부장과의 일문일답."처음 안 위원장이 새 위원장으로 들어왔을 땐 저희 노조랑 사이가 좋았다. 그런데 12·3 비상계엄 이후 인권위의 대응이 엄청나게 미흡했다. 계엄 이후 8일 만에야 위원장 명의의 성명이 나왔는데, 그것조차 아무 내용이 없었다. 저희가 인권위 독립성이 침해된다고, 역사의 죄인이 된다고 반대해도 안 위원장은 '윤석열 방어권 안건' 의결을 주도했다. 그때부터 '안창호 사퇴'를 요구해 왔다.인권위 직원 40명 정도가 (인권위 내부망) 자유게시판에 사퇴를 요구했고, 인권위 과장 7명이 보직 반납을 요구했다. 30개 전 부서 직원들도 사퇴를 요구했다. 2025년 12월엔 저희 노조에서 내부 설문조사를 했다(인권위 사무처 직원 212명 대상, "안 위원장 퇴진해야" 77.4%). 이제 내부에서 할 수 있는 건 거의 다 했다.그런데 최근 안 위원장은 '윤석열 방어권 대국민 사과 안건'에 기권했고, 국정감사에서 제주 4·3 사건에 대해 '김일성 배후설' 추가 고증이 필요하다며 과거사를 전면 부정하는 발언을 했다. 이젠 시민들 의견을 수렴해야 한다고 생각했다. 이것이 범시민 서명운동을 추진한 배경이다.""안창호 사퇴다. 이번 서명운동은 안 위원장이 왜 사퇴해야 하는지 시민들 의견을 들어보자는 차원이다. 안 위원장은 본인의 언행이 반인권적인지도 모르는 상황이다.""딱히 변한 건 없는 것 같다. '안창호가 사퇴하지 않고선 인권위 정상화가 불가능하다'는 걸 대부분 직원이 인지하고 있는 것 같다. 다가오는 퇴임 날짜에 희망을 거는 직원들이 많다. 시간이 갈수록 직원들이 안 위원장 지시를 따르지 않을 거라고 본다. 레임덕은 이미 찾아온 것 같다.""12월 10일 세계인권선언의 날, 인권위 차원에서 '대한민국 인권상' 시상식을 한다. 여기에 안창호 위원장이 참석하는 걸 시민들은 납득할 수 없을 거라고 생각한다. 그래서 서명운동으로 받은 시민 의견을 (안 위원장에게) 전달할 계획이다. 현행법상 인권위원장을 탄핵할 수 있는 조항이 없다 보니, 안 위원장이 사퇴 요구에 응하도록 계속 싸워나가는 방법밖에 없다. 인권위가 건강하고 살아 있는 조직이라는 걸 시민들에게 많이 알려야겠다."앞서 안 위원장은 지난 10월 29일 국회 운영위원회 국정감사에서 김한규 더불어민주당 의원이 정부의 제주 4·3사건 진상조사보고서상 북한군이나 김일성이 관여했다는 내용이 있느냐고 묻자 "보고서엔 없으나 이 부분에 대해 좀 더 역사적 고증이 필요하다고 생각한다"라고 답했다. 최근 인권위는 과거 12·3 내란 수사 과정에서 '윤석열 방어권 보장 권고'를 낸 것에 대해 대국민 사과하는 안건을 의결했으나 안 위원장은 기권했다.<오마이뉴스>는 이날 안 위원장에게 인권위지부가 요구하는 위원장직 사퇴와 범시민 서명운동에 대한 의견을 묻기 위해 전화·문자 등으로 연락했으나 오후 4시 기준 현재까지 답을 듣지 못했다.