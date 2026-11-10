대전 한화갤러리아 타임월드 매각 맞서 대전 시민대책위 출범

큰사진보기 ▲한화갤러리아 타임월드 백화점 매각 추진에 맞서 대전지역 40여 개 노동·시민사회·종교단체가 노동자들의 고용 보장을 요구하며 '한화갤러리아 타임월드 밀실매각 저지 및 고용안정 촉구 시민대책위원회’를 10일 출범시키고 공동 대응에 나섰다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한화갤러리아 타임월드 백화점 매각 추진에 맞서 대전지역 40여 개 노동·시민사회·종교단체가 노동자들의 고용 보장을 요구하며 '한화갤러리아 타임월드 밀실매각 저지 및 고용안정 촉구 시민대책위원회’를 10일 출범시키고 공동 대응에 나섰다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲한화갤러리아 타임월드 백화점 매각 추진에 맞서 대전지역 40여 개 노동·시민사회·종교단체가 노동자들의 고용 보장을 요구하며 '한화갤러리아 타임월드 밀실매각 저지 및 고용안정 촉구 시민대책위원회’를 10일 출범시키고 공동 대응에 나섰다. 사진은 발언을 하고 있는 우영명 한화갤러리아 타임월드 노동조합 위원장. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲한화갤러리아 타임월드 백화점 매각 추진에 맞서 대전지역 40여 개 노동·시민사회·종교단체가 노동자들의 고용 보장을 요구하며 '한화갤러리아 타임월드 밀실매각 저지 및 고용안정 촉구 시민대책위원회’를 10일 출범시키고 공동 대응에 나섰다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲한화갤러리아 타임월드 백화점 매각 추진에 맞서 대전지역 40여 개 노동·시민사회·종교단체가 노동자들의 고용 보장을 요구하며 '한화갤러리아 타임월드 밀실매각 저지 및 고용안정 촉구 시민대책위원회’를 10일 출범시키고 공동 대응에 나섰다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

한화갤러리아 타임월드 백화점 매각 추진에 맞서 노동자들의 고용 보장을 요구하는 대전지역 시민대책위원회가 출범했다. 노동·시민사회·종교단체와 진보정당 등 40여 개 단체가 참여한 대책위는 매각 과정을 투명하게 공개하고, 노동조합과 고용안정협약을 체결하라고 촉구했다.'한화갤러리아 타임월드 밀실매각 저지 및 고용안정 촉구 시민대책위원회(아래 시민대책위)'는 10일 오후 대전 서구 둔산동 갤러리아 타임월드 앞에서 시민대책위 결성 기자회견을 열고 노동자들의 일자리를 지키기 위한 공동행동을 선언했다.이날 갤러리아 노동자들과 시민 참가자들은 "지역민 일자리문제 지역 정치권이 나서라", "매각과정 투명공개, 완전한 고용승계 보장하라", "밀실매각 중단하고, 노동자 고용 보장하라", "말로 하는 약속 말고 고용안정 협약 체결하라" 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 구호를 외쳤다.이번 갈등은 한화 측이 지난 9월 타임월드 매각 추진을 알리면서 시작됐다. 한화갤러리아 타임월드는 9월 11일 노조에 타임월드점 양도 관련 논의를 시작하겠다는 취지의 공문을 보낸 뒤 직원 설명회를 열었다. 타임월드는 1997년 동양백화점으로 문을 열었으며, 2000년 한화가 인수한 뒤 갤러리아 타임월드로 운영 돼 왔다.한화갤러리아는 당시 매각이 확정된 것은 아니라는 입장을 밝혔다. 9월 17일 공시에서는 사업 경쟁력을 높이기 위해 타임월드 매각을 포함한 여러 방안을 검토하고 있다고 설명했고, 회사 관계자는 언론에 신사업 추진이나 임대 등도 검토 대상이라고 밝혔다.반면 노동자들은 자신들의 고용과 생계가 걸린 매각 과정에서 충분한 정보와 협의가 보장되지 않고 있다고 반발하고 있다. 노조는 9월 중순부터 출근 시간과 점심시간 선전전을 이어왔으며, 사측과의 교섭과 본사 앞 상경 투쟁도 진행하고 있다.시민대책위는 이날 발표한 기자회견문에서 타임월드를 '오랜 세월 대전 시민들의 사랑과 이용 속에서 성장해 온 백화점'이자 '수많은 노동자와 지역민이 생계를 꾸려가는 삶터'라고 설명했다. 그러면서 "노동자들의 삶에 직접 영향을 미치는 매각을 당사자와 충분히 협의하지 않은 채 추진하고 있다"고 비판했다.이들은 또 "기업의 이윤을 위해 노동자들의 일터를 투기 판돈처럼 다루는 이와 같은 행태는 대전 시민과 노동자들에 대한 명백한 배신행위"라며 "타임월드 노동자들의 고용 불안은 곧 우리 이웃의 생존권 위기이며, 대전지역 경제를 뒤흔드는 중대한 사안"이라고 밝혔다.이날 시민대책위가 요구한 것은 ▲ 매각 과정 전체의 공개와 노조 참여 ▲ 고용안정협약 체결 ▲ 완전한 고용승계 보장 등이다. 매각 이후에도 일자리와 노동조건이 유지되도록 구체적인 약속을 문서로 남기라는 것이 이들의 요구다. 아울러 이들은 대전시와 지역 정치권에도 노동자 고용안정 대책 마련에 나설 것을 요구했다.김율현 시민대책위 공동대표 겸 대전민중의힘 상임대표는 "타임월드의 성장은 기업 혼자 만들어낸 성과가 아니라 시민들의 이용과 노동자들의 헌신으로 가능했다"고 강조하고 "한화가 대전 시민의 사랑과 26년간 백화점을 지켜온 노동자들을 배신하고 있다"고 비판했다. 아울러 "노동자들이 외롭지 않도록 함께 연대하고 투쟁하겠다"고 덧붙였다.당사자 발언에 나선 우영명 한화갤러리아 타임월드 노동조합 위원장은 회사가 고용과 단체협약 승계를 이야기하면서도 매수인과 고용·인력 운영에 관한 구체적인 합의를 마련하지 않은 채 기다리라는 말만 반복하고 있다고 비판했다. 그는 "지역에서 성장한 기업의 이익과 매각 자금을 서울의 백화점 사업이나 부동산 투자에 사용한다면 노동자와 지역사회에 대한 책임도 함께 물어야 한다"고 주장했다.우 위원장은 또한 "노동자는 매각 과정에서 버려도 되는 소모품이 결코 아니"라며 "회사는 경영자문 수수료와 배당금을 가져가면서 노동자에게는 비용 절감과 긴축을 요구해 왔다"고 주장했다. 그러면서 "노동자에게는 긴축을, 본인에게는 고액의 배당을 안기는 것이 한화갤러리아가 말하는 정도 경영이냐"고 따져 물었다.조부활 대전기독교교회협의회 정의평화위원장은 고용이 노동자와 가족의 생계를 지탱하는 기반이라며 종교계도 연대하겠다고 밝혔다. 그는 "기독교뿐만 아니라 여타 종교인들과 함께 노동자의 존엄과 생존권을 지키는 이 길에 함께하겠다"고 말했다.시민대책위는 앞으로 노동자들이 진행하는 출근 시간·점심시간 선전전과 금요집회에 함께 참여하고, 시민들의 관심과 연대를 모아갈 계획이라고 밝혔다. 뿐만 아니라 지방자치단체와 지역 정치권을 만나 고용안정 대책 마련도 요구하기로 했다.