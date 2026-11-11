아내가 고창 시장에서 몰래 사 온 것, 정말 울 뻔했네요

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▲모로모로 열차 타고 만난 고창 고인돌 유적지 차창 밖 풍경 최호림 관련영상보기

큰사진보기 ▲"두꺼비야, 크롱이야?" 고창 고인돌(제2433호) 유적지에서 만난 62톤 '귀여운 거석' ⓒ 최호림 관련사진보기

'이 돌이 요즘 세상에 발견됐다면 필시 크롱 고인돌이라 불렸겠지.'

▲고창읍성 오랜 세월 그 자리를 지켜온 고창읍성 최호림 관련영상보기

"이런 게 바로 반값여행의 맛이지."

▲장어를 못 먹는 아내를 위해 찾은 고창의 텍사스 바비큐. 두툼하고 부드러운 고기가 상을 가득 채웠다. 최호림 관련영상보기

큰사진보기 ▲스티로폼 상자를 열자 드러난 먹음직스러운 고창특산물 장어와 양념 세트 ⓒ 최호림 관련사진보기

지난 8일, 아내와 함께 전북 고창으로 향했다. 30여 년 전, 스무 살 무렵 딱 한 번 가본 뒤 오랫동안 찾지 않았던 곳이다. 그래서인지 청춘의 기억이 잠들어있는 고창을 다시 방문한다는 사실만으로도 출발 전부터 은근히 설렜다. 이번 여행은 '반값여행'까지 신청해 두었던 터라 한결 가벼운 마음으로 길을 나설 수 있었다.이제는 제법 알려진 '반값여행'은 정부와 한국관광공사, 지방자치단체가 함께 추진하는 지역사랑 휴가지원 사업이다. 인구감소지역에 활력을 불어넣기 위해 여행객이 현지에서 사용한 경비의 절반을 모바일 지역사랑상품권으로 환급해 주는 방식이다.고창의 경우 모바일 앱에 여행 경비를 사전 충전하는 방식이 아니라 현지에서 개인 카드로 결제한 뒤 영수증을 인증해 50%를 돌려받는 방식이라 여행자 입장에서 한결 편리했다.우리 부부의 첫 발걸음은 고창 고인돌박물관으로 향했다. 지난여름 영광 여행을 가며 잠시 들린 고창에서 모로모로 열차를 타지 못했던 아쉬움을 털어내기 위해서였다. 백제 시절 고창의 옛 지명인 '모로'에서 이름을 따왔다는 모로모로 열차는 고인돌 유적지를 순환하는 탐방열차다.주말을 맞은 열차는 세대를 불문하고 빈자리 없이 꽉 들어차 있었다. 아이 손을 잡은 부모부터 우리 같은 중년 부부까지, 설레는 표정으로 열차에 오른 모습이 마치 어린시절 소풍날 서울대공원에서 코끼리열차를 타던 풍경을 떠올리게 했다.열차가 출발하자 차창 밖으로 크고 작은 고인돌이 하나둘 모습을 드러냈다. 초겨울 찬바람이 옷깃 사이로 스며들자 자연스레 아내의 손을 꼭 잡았다. 중장비 하나 없던 청동기 시대, 수십 톤에 달하는 거대한 돌을 캐내고 옮겨 세웠을 옛사람들의 지혜와 협동심에 새삼 존경심이 일었다.안내에 따라 탐방 중간에 잠시 기차에서 내려 실물 고인돌들을 구경했다. 광활히 펼쳐진 고인돌 무리 중 유독 내 눈길을 사로잡은 것은 '두꺼비 고인돌'이었다. 하지만 나는 안내판의 이름을 보며 고개를 갸웃거렸다. 엉뚱한 생각이지만 덮개돌의 둥글 넓적하면서도 익살스러운 형태가 내 눈에는 아이들이 좋아하는 만화 뽀로로의 친구인 공룡 캐릭터 '크롱'을 닮아 있어서였다.혼자 피식 웃음이 났다. 무게만 62톤에 이르는 이 거석은 과거 태풍 루사 때 붕괴 위험을 겪으면서 발굴 조사가 진행됐고, 그 과정에서 고대 토기가 출토되었다고 한다.고인돌 탐방을 마치고 고창읍성으로 발길을 옮겼다. 읍성 앞에 도착하자 주차장 입구에서부터 고소한 땅콩과 갓 구워낸 땅콩빵의 향기가 먼저 발길을 붙잡았다.평소 같으면 관광지 주변 먹거리는 가격이 비쌀 것이라는 선입견에 그냥 지나쳤을지도 모른다. 하지만 이날은 달랐다. 별다른 망설임 없이 제법 넉넉하게 주전부리를 사 들었다. 아내와 하나씩 나눠 먹으며 입구를 향해 걸었다. 입안에 퍼지는 고소한 맛과 코끝을 스치는 땅콩빵의 향기가 여행의 소소한 즐거움을 더해주었다.오랜 세월 그 자리를 지켜온 고창읍성 성곽을 따라 천천히 걸었다. 성벽 너머로 펼쳐지는 풍경과 얼굴을 스치는 바람이 참 좋았다. 도심에서 바쁘게 살아가며 쌓아두었던 피로와 스트레스도 조금씩 씻겨 내려가는 듯했다. 무엇보다 좋았던 것은 그 길을 아내와 나란히 걷고 있다는 사실이었다. 특별한 이야기를 나누지 않아도 좋았다. 같은 풍경을 바라보고, 같은 바람을 맞으며, 보폭을 맞춰 걷는 것만으로도 충분했다.성곽길을 호젓하게 거닐고 내려오자 슬슬 허기가 찾아왔다. 고창 하면 단연 장어다. 필자는 장어라면 자다가도 일어나는 나지만, 아내의 사정은 정반대다. 뱀처럼 길쭉한 형상은 쳐다보는 것조차 버거워해 장어류는 입에 대지 못한다. 그럼에도 평소 내 기운을 북돋워주겠다며 종종 장어를 식탁에 올려주던 아내였다. 그 속마음을 알기에 내가 먼저 장어집에 가자고 보챌 수는 없었다.아내는 내 눈치를 살피며 연신 장어 골목 쪽으로 발길을 유도했지만, 내게는 미리 감춰둔 비장의 카드가 있었다. 고창에 정통 텍사스 바비큐를 선보이는 곳이 있다는 소식을 미리 인터넷에서 찾아 두었던 것이다.이국적인 분위기와 두툼한 바비큐 요리가 메뉴인 이색 식당에 들어서자 아내의 얼굴에 번지던 표정을 잊을 수 없다. 오십 줄에 접어든 아내가 마치 예쁜 인형 장난감 가게에 들어선 열 살 소녀처럼 함박웃음을 지어 보이고 있었다.장모님을 여읜 지도 어느덧 1년이 지났다. 몇 주 전 첫 기일이 지났지만 아직도 아내의 가슴 한구석에는 좀처럼 걷히지 않는 그늘이 드리워져 있는 듯했다. 이번 여행길에서도 말수가 부쩍 줄었고, 한동안 멍하니 창밖을 바라보는 아내의 뒷모습을 보며 내내 마음이 무거웠다.그런데 주문한 바비큐 박스에 담긴 고기를 앞에 두고 오랜만에 환하게 웃는 아내의 모습을 마주하니, 그제야 내 가슴속에 얹혀 있던 체증도 스르르 풀리는 듯했다. 아내의 웃음 하나가 이토록 큰 위로가 될 줄이야. 게다가 이색적인 한 끼 식사마저 반값여행 환급 대상이라는 사실에 여행의 즐거움은 더 풍성해졌다.풍족한 식사를 마친 뒤에는 선운사에도 잠시 들러볼 생각이었다. 하지만 축제의 여파인지 사람들이 인산인해를 이루고 있었고, 주차할 자리조차 찾기 어려웠다. 역시 고창을 대표하는 명소답다는 생각이 들었다. 아쉬움을 뒤로 하고 발길을 돌려 다시 선택한 곳은 깔끔하고 정갈하게 정돈된 고창전통시장이었다.그동안 여러 지역의 전통시장을 다녀봤지만, 이곳은 손에 꼽을 만큼 다양한 상품과 볼거리가 눈길을 끄는 곳이었다. 특산물과 과일을 고르고 있는데, 아내가 갑자기 "잠깐 어디 좀 다녀올게"라며 걸음을 재촉하더니 이내 사라졌다. 순간 화장실에 가나 보다 생각했다. 그런데 잠시 뒤 돌아온 아내의 손에는 커다란 하얀 스티로폼 상자 하나가 들려 있었다. 무엇을 샀느냐고 물어도 아내는 그저 장난기 어린 눈빛으로 "비밀"이라고 답하며 상자를 감출 뿐이었다.전주에 사는 우리 부부에게 고창은 생각보다 가까운 곳이었다. 그동안 경상도와 전라남도 일대를 반값 여행으로 다니면서 즐거운 추억을 많이 만들었지만, 자가용으로 돌아오는 길은 늘 만만치 않았다. 특히 어두워진 뒤에는 아내나 나나 야간 운전이 적잖이 부담스러웠다.그런데 고창은 달랐다. 내가 스무 살 무렵 처음 찾았던 고창에 대한 이야기를 아내와 나누다 보니 어느새 집에 도착해 있었다. 그리고 아내가 끝까지 비밀로 간직했던 커다란 스티로폼 상자의 뚜껑을 열어보고서야 그 정체를 알 수 있었다. 그 안에는 노릇노릇 먹음직스럽게 구워진 두툼한 장어가 가지런히 담겨 있었다.내가 고창에서 바비큐를 먹으며 아내의 입맛을 챙겼듯, 아내 역시 시장 골목을 돌며 발견한 장어집에서 좋아하는 장어를 먹지 못한 남편을 위해 몰래 보양식을 포장해 온 것이었다. 그 맘이 참 고맙다. 말하지 않아도 서로의 마음을 헤아리는 것, 어쩌면 이번 고창 여행에서 가장 따뜻하게 가져온 선물은 바로 그것이었는지도 모른다. 순간 코끝이 찡해졌다. 이야말로 옛날 아재 농담으로 '기쁨의 도가니탕'이 아닐 수 없었다.오늘 하루 돌아보면 거창하거나 특별한 일정은 없었다. 그저 옛 사람들의 고인돌을 마주하고, 읍성을 걷고, 맛있는 음식을 나누고, 시장의 숨결을 느낀 것이 전부다. 하지만 그 하루는 어떤 화려한 휴가지보다 길고 깊은 여운을 남겼다. 무엇보다 아내의 맑은 웃음을 잠시나마 되찾았다는 것만으로도 이 여정은 넘치도록 충분했다.이를 보며 좋은 정책은 평범한 시민들의 일상 속에서 증명됨을 다시금 느낀다. 여행자는 경제적 부담을 덜어 가벼운 마음으로 떠나고, 지역 상인은 찾아온 손님 덕에 생기를 얻는다. 주말 여행은 이렇게 끝났지만, 우리 부부의 마음은 여전히 머지 않아 돌려받은 지역상품권으로 조만간 다시 찾을 고창으로 향해있다.