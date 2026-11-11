"내가 건물주잖아요"... 입지 좋은 몸의 건물주 되는 법

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큰사진보기 ▲필라테스 학원의 해골들 ⓒ 안유림 관련사진보기

"터트려야지, 중둔근 일해야지. 욕심내야지."

"자자, 힘들다고 회원님들 찡그리지 마세요. 미간 주름 펴고 보톡스값 아껴야죠. 돈 냈는데 돈값 뽑고 가야죠. 멈추면 안 돼요~"

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"자, 끝까지 척추 뽑아내~ 건물 무너진다~"

"내가 건물주잖아요~ 다들 건물주 하고 싶죠?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.

선생님의 큐잉(cueing; 말로 동작과 자세를 이끄는 것)이 귀에 꽂힌다. 엉덩이가 터질 듯한 고통이 밀려온다.'건물이 무너진다'는 말은 필라테스 수업에서 흔한 농담이다. 선생님은 늘 우리 몸을 건물이라고 부른다. 필라테스를 3년째, 매주 두 번씩 하면서 나는 이 말을 귀로 수백 번 들었다. 그러다 송희구 작가의 <나의 첫 번째 부동산 교과서>를 펼쳤는데, 책장을 넘길 때마다 수업 시간이 떠올랐다. 책이 집값을 올린다고 꼽는 '입지' 조건 몇 가지가, 선생님이 말하는 좋은 몸의 조건과 꽤 닮아 있었다.책은 평지 기준 700미터, 도보 10분 이내를 역세권으로 본다. 사람이 몰리고 오가는 곳이라 값이 오른다. 역세권은 유동성이 좋다는 건데, 몸으로 따지자면 '순환성'과 연결된다.순환이 된다는 건 막히지 않고 통한다는 말이다. 지하철 노선이 동네와 동네를 잇듯, 필라테스도 몸의 막힌 곳을 찾아 길을 낸다. 위에서 아래로 내려가며 크게는 세 정거장을 들른다.첫 번째는 갈비뼈다. 나는 하루 종일 모니터 앞에서 몸을 웅크린 채 얕은 숨을 쉰다. 어깨뼈 사이가 자주 아픈 내가 선생님께 물었더니 "필라테스 호흡(흉곽호흡)을 자주 연습하라"는 조언이 돌아왔다. 그래서 양손을 갈비뼈 위에 얹고, 부채처럼 벌어졌다 닫히는 흉곽 호흡을 한다. 열 번쯤 하고 나면 어깨의 긴장이 풀리고 어깨뼈 사이 통증이 약해진다. 몸의 긴장이 상체의 순환을 막고 있던 셈이다.두 번째는 허리다. 허리뼈(요추)는 척추뼈 가운데 가장 크고, 몸무게를 받친다. 뼈마디 사이에는 충격을 흡수하는 디스크가 있다. 하루 8시간 넘게 앉아 있는 내 허리는 이 마디 사이가 늘 눌려 있는 느낌이었다. 허리가 아프고 엉치뼈까지 아픈 날이 많았다. 허리를 손으로 통통 치는 걸로는 풀리지 않았다.필라테스에서는 눌린 마디 사이에 틈을 내주기 위해, 롤다운(Roll Down)과 롤업(Roll Up)이란 동작을 되풀이한다. 먼저 롤다운은 선 채로 고개부터 떨군 뒤, 목, 등, 허리 순서로 포물선을 그리듯 척추를 말아 내려가는 동작이다. 반대로 롤업은 허리부터 한 마디씩 쌓듯 올라와 머리를 맨 마지막에 드는 동작이다. 그렇게 척추의 가동성을 높인다.마지막은 고관절이다. 고관절은 앉으면 접히고, 새우잠을 자도 접힌다. 접혀 있는 곳에 순환이 잘 될 리 없는데, 굳은 고관절이 제 몫을 못 하면 그 몫까지 허리가 떠안는다. 그래서 하루 종일 앉아 있는 현대인들에게 고관절 스트레칭은 꼭 챙겨야 할 습관이 된다. 나는 프러포즈하듯 한쪽 무릎을 바닥에 대고 반대쪽 발을 앞에 둔 채, 꿇은 쪽 골반을 앞으로 밀어 허벅지 앞을 늘이는 하프 닐링(Half-Kneeling) 자세를 한다. 하다 보면 있는지도 몰랐던 곳이 풀리는 쾌감이 있다.신기하게도 이렇게 세 군데에 길을 내자, 내 몸의 통증이 많이 줄어들었고 굳이 파스를 덕지덕지 붙여서 냄새를 풍기거나 정형외과나 한의원에 갈 일도 줄었다. 몸의 순환 길이 이어져야 몸의 입지 가치가 올라가는 셈이다.언덕은 걷기 힘들고 한쪽으로 기운 땅엔 건물을 짓기 어렵다. 그래서 평평한 땅이 값을 받는다. 몸에서 평지는 정렬과 연결된다.나는 사무직 16년 차다. 라운드숄더에 거북목, 척추측만까지 있다. 솔직히 말해 척추측만은 운동으로 완치되는 게 아니다. 그래도 통증을 관리하고 몸을 받치는 근력을 지키는 데는 도움이 된다.선생님이 입에 달고 사는 말이 "중립을 지키세요"다. 중립은 골반과 갈비뼈, 머리가 각자 한쪽으로 쏠리지 않고 제자리에 얹힌 상태를 말한다. 이걸 지키는 연습이 레그 서클(Leg Circle)이다. 누워서 한쪽 다리를 천장으로 뻗고 허공에 큰 원을 그린다. 다리는 돌고 골반은 버틴다. 허리 뒤가 바닥에서 뜨지 않아야 한다. 즉, 몸 한가운데가 평지로 남아 있어야 가능한 동작이다.초품아는 초등학교를 품은 아파트로, 자녀가 있는 집이 부동산을 고를 때 중요하게 보는 조건이다. 아이가 초등학교에 들어가면 등하교부터 학교 행사, 방학과 각종 돌봄까지 교육환경 못지않게 부모의 체력이 필요하다. 그래서 몸에도 초품아가 필요하다. 내 식으로 말하면 '초품몸', 초등학생을 품을 수 있는 몸이다.초품몸을 만드는 운동으로 빼먹지 않는 게 와이드 스쿼트(Wide Squat)다. 다리를 어깨보다 넓게 벌리고 엉덩이를 뒤로 빼며 앉았다가, 일어서면서 2킬로그램짜리 공을 머리 위로 들어 올린다. 그리고 어느 날 알았다. 아이를 안고 일어서는 동작과 매우 유사하다는 걸.그런데 부동산은 갈아탈 수 있어도, 몸은 갈아탈 수 없다. 책은 낡은 집을 팔고 더 나은 집으로 옮겨 가는 갈아타기를 말하지만 몸은 신축이 없다. 재건축도 안 된다. 내가 가진 건 평생 이 한 채다. 허물고 새로 지을 수 없으니 남은 길은 정비, 곧 관리뿐이다.같은 구축 아파트도 관리가 얼마나 잘 되느냐에 따라 가격 차이가 크다. 몸도 마찬가지다. 똑같은 옷을 입어도 태가 나는 몸이 있고, 안색이 밝은 몸이 있다. 반대로 방치한 몸은 쉽게 지치고, 질병의 위험도 커진다.이건 나만의 이야기가 아니다. 질병관리청이 발표한 '2025 지역사회건강조사' 분석 결과, 30대와 40대 남성의 비만율은 각각 52.1%, 53.1%로 두 연령대 모두 절반을 넘었다. 흔히 내 집 마련이 가장 큰 숙제로 꼽히는 시기다.비만과 유의한 관련성을 보인 건강행태 가운데 가장 연관성이 큰 것은 근력운동 비실천이었다. 우리는 집 한 채를 마련하려고 밤새 검색하면서, 평생 살아야 할 단 한 채인 내 몸은 무너질 때까지 모른 척한다.부동산에는 임장(현장에 임한다는 한자어로 현장 방문을 의미)이라는 개념이 있다. 책은 서류만 보지 말고 직접 현장에 가서 눈으로 확인하라고 한다. 몸의 임장은 정기 건강검진과 인바디, 눈바디다. 검진으로 속을 보고, 인바디로 근육과 체지방을 재고, 거울 앞에서 눈바디로 몸의 변화를 살핀다. 임장 없이 계약하지 않듯, 내 몸의 상태를 직접 확인하지 않고는 관리를 시작할 수 없다.선생님의 목소리가 오늘도 들린다. 다리는 여전히 후들거리지만, 갈아탈 수 없는 단 한 채를 지키러 나는 오늘도 수업에 간다. 돈값은 오늘 수업에서 뽑는다.