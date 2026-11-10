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26.11.10 15:44최종 업데이트 26.11.10 15:44

진보당 충남도당 "청해부대 작전구역 확대 즉각 철회하라"

국무회의 '청해부대 파견연장 수정동의안' 의결 강하게 비판

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진보당 충남도당이 10일 논평을 발표하고, 같은 날 국무회의에서 의결된 '청해부대 파견연장 수정 동의안'을 강도 높게 비판했다.

해당 동의안에는 청해부대의 작전구역을 기존 소말리아 아덴만 일대에서 오만 남방 외해까지 약 2배로 넓히고, 해상초계기와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등 추가 전력을 파견하는 내용이 포함된 것으로 알려졌다.

이에 대해 진보당 충남도당은 "작전구역을 넓히려는 오만만은 호르무즈 해협과 직결돼 있어 미·이란 간 군사적 충돌 위험이 상존하는 곳"이라며 "소말리아 해적을 잡는 부대에 기뢰 제거 전력을 추가하는 것은 누가 봐도 미국을 위한 우회 파병이자 꼼수 파병"이라고 주장했다.

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이어 "대통령이 '전쟁에 관여하는 파병은 없다'고 공언한 지 두 달도 지나지 않았다"며 "우리 군이 수집한 정찰 정보가 미군의 군사작전에 활용된다면 그 자체가 명백한 참전"이라고 지적했다. 또한 이란 측이 청해부대의 작전구역 확대에 대해 경고 성명을 발표한 점도 함께 짚었다.

진보당 충남도당은 미 의회 등 국제사회 일각에서 종전 요구와 평화적 해결 목소리가 나오는 최근 미·중동 정세를 언급하며 "세계가 평화적 해결로 돌아서는 마당에 한국 정부 혼자 전쟁에 막차를 타는 시대착오적 오판을 해서는 안 된다"고 강조했다.

끝으로 도당은 "강대국의 요구에 응하는 '성의 표시'로 우리 장병들을 위험에 내몰아서는 안 된다"며 "정부는 위험천만한 파병 확대 시도를 즉각 철회하라"고 강력히 촉구했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#진보당충남도당#청해부대파견연장수정동의안#국무회의#파병#참전

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