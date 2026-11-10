50대 여자 셋의 제주 여행에서 가장 좋았던 것

"우리 딸이 2박 3일 동안 제주도 자전거 라이딩 여행을 갔는데, 너무 좋았다더라."

"그래? 우리라고 못 할 게 없지. 그럼 우리도 자전거 여행 한번 떠나 볼까?"

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"무릎도 아프고 체력도 예전 같지 않은 50대 여자 셋이, 숙소 구하기도 어려운 주말에 무계획 여행이라니!"

"그냥 숙소 예약하고 자동차 렌트해서 다니다가 자전거는 한두 시간 정도 체험만 해볼까?"

"그래, 그렇게 하자! 아무래도 2박 3일 자전거 여행은 무리야."

큰사진보기 ▲어음리 갈대밭 ⓒ 김은미 관련사진보기

'내일은 딱 한 끼만 먹는 거야. 저녁은 송훈 셰프님 가게에서 가져온 귤로 때우는 거다!'

큰사진보기 ▲자전거여행 ⓒ 김은미 관련사진보기

"너무 좋다! 진짜 너무 좋다!"

"두 시간만 타도 이렇게 엉덩이가 아픈데... 2박 3일 동안 자전거 여행을 하려고 했다니! 자전거 체험만 한 것으로 만족하자. 정말 잘한 결정이야."

큰사진보기 ▲성산 일출봉 ⓒ 김은미 관련사진보기

"우리라고 못 할 게 없지!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 7일부터 9일까지 다녀온 우리의 제주 여행은 이렇게 시작됐다. 떠나기로 마음먹은 날, 우리는 곧바로 비행기표부터 예매했다. 50대 여자 셋의 마음은 이미 제주에 도착해 있었다. 자전거를 타본 지 10년도 훌쩍 넘은 세 사람이 호기롭게 2박 3일 자전거 여행을 계획한 것이다.숙소도 미리 예약하지 않기로 했다. 달리다가 마음에 드는 곳이 있으면 그곳에서 하룻밤을 보내고, 다음 날 다시 페달을 밟으면 될 일이었다. 왠지 정말 할 수 있을 것 같았다. 하지만 우리의 야심 찬 계획을 들은 주변 사람들의 반응은 예상과 달랐다.그제야 우리는 조금씩 현실을 받아들이기 시작했다. 의욕만 앞섰다는 사실을 인정할 수밖에 없었다.그렇게 우리의 계획은 자전거 일주에서 자동차 여행으로 급선회됐다. 이후 두세 차례 더 만나 숙소와 렌터카를 예약하고, SNS를 샅샅이 뒤져 맛집과 사진 명소, 꼭 가봐야 할 관광지를 골랐다. 그렇게 나름 알차고 완벽한 제주 여행 계획이 완성됐다.여행 당일, 새벽 5시에 집을 나서 오전 8시 제주행 비행기에 올랐다. 그런데 뜻밖의 행운이 우리를 기다리고 있었다. 바로 비상구 좌석 배정이었다. 우선 탑승 혜택은 물론, 일반 이코노미 좌석보다 넓은 공간까지 누릴 수 있었다. 물론 공짜로 주어지는 혜택에는 책임도 따르는 법. 비상시 승무원을 도와 다른 승객들의 안전한 탈출을 지원해야 한다는 임무가 주어졌다. 우리는 사명감을 가지고 동의했다.아침 겸 점심을 먹고 처음 찾아간 곳은 돈 한 푼 들이지 않고도 멋진 예술 사진을 남길 수 있는 곳으로 알려진 장소였다. 하지만 제주 바람의 위력은 우리의 상상을 뛰어넘었다. 몸이 휘청거릴 정도로 거센 바람에 사진은커녕 제대로 자세를 잡기도 어려웠다. 결국 사진 한 장 건지지 못한 채 발길을 돌려야 했다.아쉬운 마음은 해변이 보이는 카페에서 마신 커피 한 잔으로 달랬다. 이어 찾아간 곳은 어음리 억새 군락지와 새별오름이었다. 새별오름 정상에 오르자 풍력발전기와 드넓게 펼쳐진 억새밭이 한눈에 들어왔다. 여러 갈래로 뻗은 능선과 다섯 개의 봉우리가 별 모양을 이루는 풍경은 그야말로 장관이었다.새별오름은 저녁 하늘에 샛별처럼 외롭게 서 있다는 뜻에서 이름이 붙여졌다고 한다. 특히 가을이면 오름을 가득 채운 억새가 은빛 물결을 이루며 제주의 가을 정취를 한껏 뽐낸다. 눈앞에 펼쳐진 아름다운 풍경을 충분히 감상하고 나니 어느새 배꼽시계가 울리기 시작했다.우리가 향한 곳은 넷플릭스 프로그램 <흑백요리사> 출연으로 유명해진 송훈 셰프가 운영하는 식당이었다.메뉴는 제주 흑돼지구이. 먹었다는 표현보다는 흡입했다는 표현이 더 어울릴 만큼 맛있게 먹었다. 식사를 마치고 나오는 길에는 직접 키웠다는 귤까지 챙겨 주셨다. 농약을 치지 않고 정성껏 재배했다는 귤은 크기도 크고 달콤했다. 제주에 와서 처음 맛본 귤의 매력에 우리 모두 반해 버렸다.숙소에 도착해 짐을 풀고 나니 또 다른 미션이 기다리고 있었다. 바로 저녁 식사였다. 사실 우리는 이미 공항에서 샌드위치를 먹었고, 제주에 도착해서는 파스타와 리소토를 즐겼으며, 새별오름을 다녀온 뒤에는 흑돼지까지 배불리 먹은 상태였다.그런데도 저녁 예약을 해둔 횟집에 가지 않을 수는 없었다. 불룩해진 배를 부여잡고 고등어회와 갈치회, 딱새우, 해물라면까지 차례로 맛보았다. 어느새 하루 네 끼를 향해 달려가고 있었다. 숙소로 돌아온 우리는 굳게 다짐했다.하지만 그 다짐은 다음 날 저녁, 떡볶이와 순대, 튀김을 뜻하는 이른바 '떡순튀' 앞에서 조용히 무너졌다. 누구도 귤 이야기를 꺼내지 않았다. 역시 여행에서 식욕을 이기는 다짐이란 애초에 불가능한 일이었는지도 모른다.이번 여행에서 가장 기대했던 순간은 바로 자전거 라이딩이었다. 표선해수욕장 해안도로를 따라 빨간 자전거를 타고 달리기 시작했다. 바다를 옆에 두고 시원한 바람을 맞으며 페달을 밟는 기분은 말로 표현하기 어려울 만큼 황홀했다.아마 이 말을 수백 번은 반복했을 것이다. 눈앞에 펼쳐진 푸른 바다와 얼굴을 스치는 바람, 그리고 발걸음에 맞춰 조금씩 멀어지는 해안 풍경까지. 자동차로 달릴 때와는 전혀 다른 제주를 만나는 순간이었다. 그러면서 우리는 자전거 일주 대신 자동차 여행을 선택했던 결정을 다시 한번 칭찬했다.처음의 호기로운 계획은 조금 달라졌지만, 오히려 그래서 더 즐거웠다. 무리하지 않고 각자의 체력에 맞춰 여행을 즐기는 것, 그것이 우리에게 가장 잘 어울리는 여행 방식이었다.제주 여행의 만족도를 좌우하는 가장 큰 변수는 역시 날씨다. 첫째 날은 햇살이 눈부시게 내리쬐어 제주의 푸른 하늘과 바다를 마음껏 감상하기에 더없이 좋았다. 둘째 날은 흐린 날씨 덕분에 오히려 자전거 라이딩을 즐기기에 안성맞춤이었다.셋째 날에는 제법 많은 비가 내렸다. 다행히 비가 본격적으로 쏟아지기 전 이른 아침부터 서둘러 움직인 덕분에 섭지코지와 장엄한 성산일출봉의 풍경을 제대로 눈에 담을 수 있었다. 제주를 떠나기 전 마지막으로 들른 곳은 사슴책방이었다. 실내에서 여유롭게 시간을 보낼 수 있어 비 때문에 여행을 망칠 걱정도 덜었다.마치 날씨를 미리 정확하게 예측하고 일정을 짜기라도 한 것처럼 모든 계획이 퍼즐 조각을 맞추듯 들어맞았다. 여행 내내 날씨마저 우리 편이었던 것 같아 지금 생각해도 참 신기하다.돌아보면 이번 여행에서 가장 좋았던 것은 멋진 풍경이나 맛있는 음식만이 아니었다. 무엇보다 함께한 세 사람이 서로에게 더할 나위 없이 좋은 여행 메이트였다는 사실이다.나는 여행에서 중요한 것 중 하나가 함께하는 사람들과의 궁합이라고 생각한다. 마음이 맞지 않는 사람들과 떠난 여행은 돌아와서도 아쉬움과 상처만 남기기도 한다. 반면, 이번 여행에서 우리는 서로의 다름을 자연스럽게 인정하고 배려하며 즐거운 시간을 보냈다.우리 셋은 모두 아침형 인간이라 새벽부터 움직이는 일정에도 불평이 없었다. 무엇보다 각자 잘하는 것이 달랐다. 한 사람은 운전을 맡고, 한 사람은 사진을 찍고, 또 한 사람은 계산을 담당했다. 누가 시키지 않아도 자연스럽게 역할을 나누니 여행이 한결 수월하고 즐거웠다. 서로의 장점을 인정하고 부족한 부분을 채워 주는 것만으로도 여행은 충분히 행복해질 수 있었다.나이가 들수록 건강도 체력도 마음처럼 따라주지 않는 날이 많아진다. 예전 같지 않은 몸 때문에 포기해야 하는 일도 생기고, 새로운 도전을 앞두고는 이런저런 걱정부터 하게 된다. 하지만 이번 제주 여행을 통해 다시 한번 깨달았다. 꼭 처음 계획한 대로 해내지 않아도 괜찮다는 것, 조금은 계획을 바꾸고 속도를 늦추더라도 충분히 행복할 수 있다는 것이다.2박 3일 자전거 일주라는 거창한 꿈은 이루지 못했지만, 우리는 제주에서 충분히 달렸고, 실컷 먹었으며, 마음껏 웃었다. 무엇보다 함께 새로운 추억을 만들 수 있는 친구들이 곁에 있다는 사실을 확인했다. 언젠가 또 다른 여행을 계획할 때면 우리는 아마 이렇게 말할 것이다.나이는 숫자에 불과하다는 말보다 더 좋은 말이 있다. 함께 웃고 떠들며 새로운 추억을 만들어 갈 친구가 곁에 있다면, 우리의 여행은 언제든 다시 시작될 수 있다는 것이다.