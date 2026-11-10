김여정, 유엔 사무총장 비난 " 군사 충돌 발생하면 책임 자유롭지 못해"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 중앙위원회 총무부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 북한 노동당 중앙위원회 총무부장이 10일 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장의 한반도 긴장 완화와 대화 재개 촉구에 반발하면서 남북 간 군사적 충돌이 발생할 경우 유엔 사무총장도 책임에서 자유로울 수 없다고 주장했다.김 부장은 이날 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화에서 구테흐스 사무총장의 최근 발언에 대해 "사건의 책임을 우리에게 전가하려는 한국의 파렴치한 입장을 대변한 데 불과하다"고 비난했다.그는 또 "공정성과 객관성을 생명으로 하는 유엔의 최고위 공직자가 유엔헌장에 규제된 엄정 중립의 원칙에 위배되게 한국의 일방적이고 도발적인 궤변을 되받아넘기는 편견적이며 무책임한 태도를 취한 데 대해 유감을 표시한다"고 밝혔다.이번 담화는 지난 9월 21일 비무장지대(DMZ) 내 육군 제25사단 작전구역에서 발생한 지뢰 폭발 사건을 둘러싸고 남북 간 군사적 긴장이 이어지는 가운데 나왔다.당시 우리 군은 군사분계선(MDL) 남쪽에서 발생한 폭발 사고의 원인을 북한군이 설치한 지뢰로 판단했다. 반면 북한은 이를 부인하면서 자신들의 국경 요새화 작업에 한국군이 간섭하고 있다고 주장해 왔다.앞서 구테흐스 사무총장은 지난 5일(현지시각) 대변인을 통해 비무장지대(DMZ)에서 군사적 긴장이 고조될 가능성에 우려를 표명했다. 또 우발적인 사고나 오판을 막기 위해 남북 간 군사 통신을 포함한 소통 채널을 복원할 것을 촉구하면서, 외교적 접촉과 대화 재개가 한반도의 긴장을 완화하고 지속 가능한 평화를 이루는 유일한 길이라고 강조했다.김 부장은 이번 담화에서도 북한이 추진하는 '남부국경요새화'가 외부의 침략 위협으로부터 영토를 보호하기 위한 정당한 자위권 행사라고 주장했다.그러면서 "한국은 조선민주주의인민공화국이 자기의 영토 안에서 진행하는 방어적인 군사시설물 공사를 간섭하고 방해하며 오히려 긴장 격화의 책임을 남에게 전가하려 든다"고 비난했다.김 부장은 유엔 사무총장이 한반도 상황을 제대로 파악하지 못한 채 한국의 입장만 두둔하고 있다고 주장하면서, 미국과 동맹국의 군사적 행동에는 침묵하고 북한의 주권 행사만 문제 삼는 이중적인 태도를 보여 왔다고 비판했다.특히 그는 "유엔 사무총장이 진심으로 조선반도 정세 완화에 관심이 있다면 '대화 재개'를 떠들며 저들의 도발적 정체를 은폐하려는 서울의 위선적인 장단에 춤출 것이 아니라 사건의 전말을 똑바로 알고 한국의 군사적 도발행위를 문책해야 할 것"이라고 주장했다.이어 "만약 한국깡패들의 무모한 군사적 도발로 남부국경지역에서 불미스러운 사태가 발발하는 경우 구테흐스 유엔 사무총장도 결코 그 책임에서 자유로울 수 없다는 것을 이번 기회에 명백히 해둔다"고 경고했다.