묘비 앞에서 환하게 웃는 사람들, 죽은 자 맞이하는 산자의 하루

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖에서 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲목 없는 기수 분장.과테말라에도 최근에는 젊은 층 사이에서 묘지를 단장하는 전통과 별개로 미국식 핼러윈 문화가 점차 확산되고 있다. 바, 카페, 스페인어학교 같은 곳의 운영자들은 이들의 욕구를 금방 읽어낸다. 그것이 매출과 연결된다는 것을 모를 리 없다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲만성절 전날인 10월 31일의 핼러윈의 밤에 가족의 묘소를 찾은 일가족.멕시코와 과테말라의 핼러윈은 독립적인 축제라기보다 죽은 조상을 기리는 전통을 준비하는 날의 성격이 강하다. 즉 집안과 공동묘지에 죽은 자를 맞이할 공간을 정성스럽게 꾸미는 것에 집중한다. ⓒ 이안수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사랑때문에 죽은 집시 여인의 묘소.서커스단의 아름다운 집시 여인이 귀족가문의 아들과의 이루어지지 못한 사랑의 상심으로 요절한 사연이 전해진다. 그녀의 무덤은 영원한 사랑을 염원하는 젊은 연인들이 찾아오는 장소가 되었다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲50세 생일을 기념하는 축하연.많은 과테말라인들은 50세를 인생의 중요한 이정표로 여기며 반세기 동안 살아온 삶을 가족과 친구들이 크게 축하하는 경우가 많다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲장례식장의 빈소를 지키는 가족들.내게 이번 핼러윈은 하루 만에 삶에서 죽음까지, 그리고 다시 삶을 생각하게 한 긴 여행이었다. 축제를 즐기는 사람들과 죽은 사람을 기억하는 사람들, 그리고 죽은 사람의 이름을 돌에 새기는 노동자가 한밤중 한 도시에 공존한다는 사실이 새삼스러웠다. 한 도시의 하루를 통해 인간의 생애 전체를 들여다본 날이 되었다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲비석 만드는 공방.핼러윈 축제로 열기 가득한 길거리 분위기를 등지고 늦은 밤에 비석에 죽은 사람의 이름을 새기고 있는 석공. ⓒ 이안수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

과테말라와 멕시코의 핼러윈은 미국의 뉴욕이나 뉴올리언스 같은 도시에서 벌어지는 대중적이고 상업적인 축제와는 사뭇 다른 문화적 배경을 지닌다.이곳에서 10월 31일의 핼러윈은 그 자체로 완결되는 축제라기보다 이어지는 11월 1일 '만성절(Día de Todos los Santos)'과 11월 2일 '위령의 날(Día de los Difuntos)'을 잇는 시간의 일부다. 멕시코에서는 '위령의 날'을 '죽은 자의 날(Día de los Muertos)'이라고 부른다.이 시기는 세상을 떠난 가족과 조상들을 기억하고 그들을 맞이하는 시간이다. 사람들은 집과 묘소를 정성스럽게 청소하고 장식하면서 삶의 바깥으로 먼저 떠난 분들을 살아 있는 사람들의 일상 속으로 다시 초대할 준비를 한다.그런 의미에서 이곳의 핼러윈은 단순히 귀신이나 괴물로 분장하고 즐기는 하루라기보다 죽음을 기억하고, 죽은 이들과의 관계를 확인하며, 함께 만나는 며칠간의 특별한 시간이다.최근 젊은 세대 사이에서는 전통적인 추모 문화와 별개로 미국식 핼러윈 문화가 빠르게 확산되고 있다.아직 미국처럼 도시 전체가 거대한 축제의 무대로 변하고, 대규모 거리 퍼레이드가 일상적인 연례행사로 자리 잡은 단계는 아니다. 그러나 셀라의 젊은이들에게도 핼러윈을 집안에서 조용히 보내는 건 아쉬운 일인 모양이다.그들의 손안에는 뉴욕이 있고 런던이 있으며 더블린이 있다. 스마트폰 화면 속에는 화려한 코스튬과 음악, 거리 퍼레이드와 밤새 이어지는 축제가 펼쳐진다. 누군가는 해골 분장을 하고 수천 명과 함께 행진하고, 누군가는 기발한 의상으로 수만 개의 '좋아요'를 얻는다. 세계 곳곳에서 벌어지는 축제의 장면들이 국경을 넘어 실시간으로 셀라 젊은이들의 욕망을 자극한다.이런 변화를 가장 먼저 알아차리는 사람들은 상업 공간의 운영자들이다. 바(Bar)와 카페 주인들은 젊은이들이 무엇을 원하는지 금방 읽어낸다. 새로운 분위기를 만들어내는 것이 매출과 연결된다는 사실을 모를 리 없다.스페인어 학교에도 수강생들에게 제공할 만한 문화적 이벤트가 필요하다. 호스텔에 머무는 외국인 여행자들 역시 이날만큼은 평소와 다른 밤을 기대한다.그렇게 젊은이들의 욕구와 상인들의 상업적 계산, 외국 여행자들의 호기심이 한데 모인다. 전통적인 추모의 시간에 새로운 축제 문화가 덧입혀지는 것이다. 이들은 서로 다른 이유로 모였지만 어느새 같은 축제를 만들어가는 유쾌한 공모자가 되어 있었다.셀라에서도 해마다 핼러윈의 열기는 높아지고 있다. 해가 완전히 기울기도 전에 구도심 시청사(Palacio Municipal) 앞 중앙공원(Parque Centroamérica)으로 사람들이 모여들기 시작했다. 아이들에게 문화적 경험을 선물하려는 부모들이 먼저 나섰고, 가족 단위로 핼러윈 분장을 하고 나온 사람들이 공원을 채웠다.미국 영화에서 보던 것처럼 아이들이 집마다 찾아가 "사탕 안 주면 장난칠 거예요(Trick or treat)!"를 외치는 방식은 약 500년의 역사를 가진 16세기 구도심 구조와 잘 맞지 않는다. 식민지풍 주택들은 높은 대문으로 외부와 차단되어 있고, 대문에서 안채까지의 거리도 멀다. 아이들이 집집마다 방문하기에는 적합하지 않은 구조다. 대신 모두가 공원으로 나왔다.거미로 분장한 아이가 엄마 손을 잡고 조심스럽게 걸어왔다. 하지만 다른 사람의 귀신 분장을 보고는 오히려 놀라 울음을 터뜨렸다. 머쓱해진 엄마는 아이의 빈 바구니를 사람들에게 내밀기보다 자신의 주머니 속 사탕을 공원 벤치에 앉아 있는 사람들에게 나누어 주었다. 아이에게 낯선 세계에 대한 호기심을 키워주려는 부모의 노력에 정성이 묻어났다.어둠이 내리자 공원의 표정은 완전히 달라졌다. 먹거리와 액세서리를 파는 좌판들이 공원을 둘러쌌고 아이들 대신 청소년과 청년들이 몰려들었다. 분장도 한층 과감하고 극적으로 변했고, 공원은 발 디딜 틈 없이 사람들로 가득 찼다.오래된 신고전주의 건물들이 이어진 14 아베니다(14 Avenida)와 4 카예(4a Calle) 교차로에서는 한 댄스 아카데미가 기획한 단체 거리 행진이 있었다. 19세기 도시의 좁은 아도킨(adoquín, 자갈·석재 블록 포장) 도로는 행진하는 사람들로 완전히 막혔다. 목 없는 기수가 탄 말이 등장해 사람들의 시선을 사로잡았다.구도심의 상징적인 아케이드 건물인 '파사헤 엔리케스(Pasaje Enríquez)' 주변의 여러 바도 적극적으로 축제에 뛰어들었다. 실내는 물론 외벽과 입구까지 핼러윈 장식으로 꾸몄고, 분장한 여성들이 생맥주를 무료로 나누어 주는 이벤트도 진행했다. 거리의 열기는 밤이 깊어질수록 더 뜨거워졌다.몇백 년 된 건축물과 오래된 자갈길, 그리고 지진으로 파괴된 채 복구되지 못한 건물들이 남아 있는 셀라의 구도심은 그 자체로 핼러윈에 잘 어울리는 무대였다. 세월의 흔적이 남은 건물들은 특별한 장식 없이도 음산하고 신비로웠다.핼러윈은 사람들에게 익숙했던 일상과 공간을 낯선 탐험의 장소로 바꾸어놓았다. 평소에는 그저 지나치던 자기 동네의 골목을 마치 여행지에 온 사람처럼 신나게 배회했다.아내는 아이들처럼 사탕 바구니를 들고 다닐 수도 없고, 그렇다고 짙은 분장을 하고 술에 탐닉할 마음도 없었다. 대신 낮부터 새로운 경험을 실험해 보기로 했다.호스텔 옆방의 션과 함께 엠파나다를 만들어 팔기로 한 것이다. 션은 미국 텍사스에서 온 서른여덟 살의 독신 남성의 요리 솜씨는 만만치 않았다. 어머니에게서 배운 실력이었다.그가 가장 자신 있어 하는 메뉴는 텍사스 칠리 엠파나다였다. 전통적인 라틴아메리카 엠파나다에 미국 텍사스의 유명한 음식인 칠리 콘 카르네(Chili con Carne, 고기 칠리)를 걸쭉하게 졸인 속을 사용한다. 칠리의 매운 향과 소고기의 깊은 맛이 함께 어우러진 맛이다.재료를 손질하고 반죽과 속을 만들어 굽는 일까지 션이 도맡아 스스로 셰프를 자처했다.아내는 판매를 담당했다. 문제는 션이 요리에는 자신이 있었지만 손님에게 물건을 파는 데는 영 소질이 없다는 것이다. 낯선 사람에게 먼저 다가가 "엠파나다 사세요"라는 말 한마디 꺼내지 못했다. 결국 션은 빵을 담은 바구니를 들고 다니고, 아내가 손님들에게 적극적으로 구매를 권하는 방식으로 역할을 나누었다.공원 주변에는 이미 수많은 먹거리 좌판이 들어서 있었다. 온갖 음식과 간식이 맞붙는 치열한 경쟁이 기다리고 있었다. 그런데 예상 밖의 일이 벌어졌다. 첫 번째 바구니가 모두 팔렸다.아내는 핼러윈 축제에 처음으로 뛰어든 길거리 장사에서 완판이라는 새로운 경험을 얻었다. 션은 자신이 구조해 돌보고 있는 고양이 마카의 사룟값을 벌었다.나는 밤의 공동묘지를 찾아갔다. 만성절과 위령의 날을 앞두고 가족들은 묘소를 방문한다. 묘지의 잡초를 뽑고 주변을 청소하며, 낡은 묘비에 새 페인트를 칠한다. 꽃을 꽂고 묘소를 단장하는 일도 미리 해둔다. 떠난 가족을 맞이하기 위한 준비다.묘지 옆 칼바리오 성당(Iglesia El Calvario)에서는 미사가 진행되고 있었다. 이 성당은 두 세기 동안 셀라 사람들의 기도와 애도, 그리고 마지막 이별을 함께 지켜보아 왔다.그러나 불야성을 이루는 곳은 성당만이 아니었다. 묘지 앞 도로와 공원은 거대한 임시 장터로 변해 있었다. 아이들을 위한 놀이기구가 설치되고, 헌화용 꽃다발과 화환을 파는 좌판들과 간이식당들이 촘촘하게 들어섰다.묘지 정문은 가족들로 인산인해를 이루었다. 사람들의 손에는 꽃뿐만 아니라 묘소를 정리하기 위한 괭이와 빗자루, 물통들이 들려 있었다. 저마다의 방식으로 죽은 가족을 맞이할 준비를 하고 있었다.묘지 안쪽의 중앙 통로 변에는 상조회사의 홍보 부스와 성당의 기금 마련 헌금 부스가 설치되어 있었다. 구급대 부스도 마련되었고 수십 명의 경찰이 배치되어 질서 유지를 돕고 있었다. 죽은 자를 기리는 전통은 어둠이 내린 묘지에서 거대한 사회적 풍경을 만들어내고 있었다.이 묘지를 세 번째 방문했다. 1840년에 조성된 이래 도시 성장에 따라 주변 토지를 편입하며 점차 규모가 커져서 지금까지도 사용되고 있다. 두 명의 전직 대통령(Manuel Estrada Cabrera와 José Manuel Lisandro Barillas)을 비롯해 민주 열사, 지역의 명문가 사람들, 그리고 이름 없이 살아간 수많은 셀라 시민이 이곳에 잠들어 있다.묘역을 걷다 보면 공동묘지라기보다 한 도시의 역사를 펼쳐 놓은 야외 기록보관소에 들어선 듯한 느낌을 받게 된다. 이러한 역사적 가치로 인해 이 묘지는 2004년 과테말라 국가문화유산으로 지정되었다.역사적 인물과 부유층 가문의 묘소가 집중된 이 묘지에서 가장 많은 방문객이 찾는 무덤은 뜻밖에도 요절한 한 여성의 묘소이다. 세계 각지에서 온 여행객들조차 참배를 위해 일부러 찾아온다.그녀의 이름은 바누슈카(Vanushka). 셀라에서 그녀는 '사랑에 죽은 집시 여인'으로 알려져 있다. 지금까지 전해지는 풍문에 따르면 1920년경 집시 공동체가 서커스단을 이끌고 셀라에 도착했다. 서커스단원 중 가장 아름답고 인기 있던 여인이 바로 바누슈카였다. 그녀는 무희이자 곡예사였고, 동물 조련과 점술에도 능했다.어느 날 지역 도지사의 아들이 그녀를 보고 한눈에 반했다. 두 사람은 서로 사랑하게 되었지만, 집시 여인과 지역 명문가 청년의 결합은 양쪽 가족 모두 받아들일 수 없는 일이었다. 두 사람은 몰래 만남을 이어갔지만 주변의 반대는 점점 심해졌다. 마침내 청년의 가족이 두 사람을 떼어놓기 위해 그를 유럽으로 보내 버렸다. 사랑하는 이를 잃은 바누슈카는 절망에 빠졌고, 상심 끝에 죽었다는 이야기이다.그녀는 이 묘지에 묻혔고 이후 그녀의 무덤은 영원한 사랑을 염원하는 젊은 연인들이 찾아오는 장소가 되었다. 특히 젊은 여성들이 꽃다발을 들고 찾아와 사랑의 소망을 남기곤 한다.이것은 어디까지나 전설이다. 실제로는 그녀가 사랑 때문에 죽었다는 증거가 없으며, 역사학자들은 이름, 나이, 죽음의 원인조차 여러 버전이 존재한다고 지적한다. 일부 연구자들은 그녀가 젊은 나이에 실연으로 죽었다는 통설에도 의문을 제기한다. 그러나 변치 않는 사랑을 갈망하는 연인들은 이야기의 진위와 관계없이 그녀를 찾는다.그녀의 무덤에는 늘 꽃이 놓여 있다. 지난번 방문했을 때는 묘소와 주변이 온갖 사랑의 문구와 사랑을 염원하는 낙서로 가득했다. 그런데 이번에 다시 찾아보니 누군가 묘비를 말끔하게 페인트칠해 놓았다. 무덤은 깨끗하게 정돈되어 있었지만 그 위에는 벌써 새로운 연인들의 낙서가 하나둘 생겨나고 있었다. 그녀의 가슴께에 놓인 꽃다발들은 여전히 싱싱했고 향기로웠다.만성절에는 새벽 3시에 묘지문을 연다고 했다. 내일 다시 와보기로 마음먹고 묘지를 나섰다. 묘지 앞 장터는 여전히 환하게 불을 밝히고 있다.집으로 돌아가는 길에 50세 생일을 기념하는 축하연이 열리고 있는 이벤트 홀을 지났다. 잠시 안으로 들어갔다. 낯선 방문객을 반갑게 맞아준 사람들은 술과 샌드위치를 권했다. 큰 규모에 하객도 많았다.50세 생일 파티를 이렇게 크게 할 일인가 싶었지만 돌이켜보니 반세기의 시간이었다. 50년이라는 시간 동안 얼마나 많은 계절과 사건, 기쁨과 슬픔을 그가 통과해 왔을지 생각하니 이렇게 축하받을 만하다는 생각이 들었다. 받은 술잔을 비우며 그의 반세기 삶을 진심으로 축하했다.그곳을 나와 집으로 향하는 길에 장례식장이 있었다. 가족들이 식장 안을 지키고 있었다. 누군가의 삶이 끝났고, 남겨진 사람들이 마지막 인사를 준비하고 있었다.다시 100여 미터쯤 걸었을 때였다. 불을 환하게 밝힌 채 돌을 조각하는 공방 하나가 눈에 들어왔다. 핼러윈을 즐기는 사람들이 거리에 넘쳐나고 바와 카페에는 음악이 멈추지 않는 날의 늦은 밤, 도대체 누가 공방에서 일하고 있을까. 궁금증을 참지 못하고 안을 들여다보았다. 석재 조각기의 모터 소리에 묻혀 그는 나의 인기척도 알지 못했다. 방진마스크에는 돌가루가 가득 붙어 있었다.공방 안에는 이미 완성된 비석들이 전시되어 있었다. 그 석공은 비석에 죽은 사람의 이름을 새기고 있었다. 죽은 자를 초대하는 날을 앞두고 떠난 이의 이름일 것이다. 삶이 시작되고 끝이 난 날을 마저 새겨야 하는 바쁜 그에게 더는 인기척을 내지 않았다.한 사람이 이 땅에 존재했다는 사실을 돌에 새겨 알리는 일을 서둘러 마쳐야 하는 그 시간에도, 도로와 광장에서는 축제가 계속되고 있었다.호스텔로 향하는 길 위에서 오늘 하루 동안 만난 사람들을 반추했다. 모두 삶과 죽음의 서로 다른 지점에 서 있었다. 사탕에 정신이 팔린 아이들은 이제 막 세상을 알아가는 중이었고, 청년들은 낯선 모습으로 변신해 밤을 즐겼다. 아내와 션은 작은 장사로 하루의 기쁨을 얻었고, 젊은 연인들은 죽은 여인의 무덤 앞에서 영원한 사랑을 소망했다. 탄생 50주년을 맞은 이는 지인들과 함께 살아온 시간을 축하했고, 장례식장의 가족들은 떠난 사람을 애도했다. 그리고 석공은 막 떠난 사람의 이름을 돌에 새기고 있었다.되새겨 보니 매일이 그랬다. 누군가는 태어나고, 누군가는 사랑하고, 누군가는 늙어가고, 누군가는 떠난다.