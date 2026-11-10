17년 만에... 중국 수출길 오른 '창원단감'

큰사진보기 ▲창원단감수확을 앞둔 창원단감 ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원단감 시배목창원단감테마공원 입구에 자리한 시배목은 수령 100년이 넘는다. ⓒ 이상원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲창원단감로창원단감테마공원 앞 도로에는 '창원단감로' 명예도로명이 부여됐다. ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원단감테마공원 홍보관창원단감의 역사를 알아볼 수 있는 공원 홍보관. ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲감식초 농원창원단감테마공원에는 수백 개 장독이 늘어선 감식초 체험 농원이 자리하고 있다. ⓒ 이상원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 이상원씨는 창원시 홍보팀에서 근무하고 있습니다.

지난 6일 창원 단감의 역사적인 중국 첫 수출 선적식이 경남 창원시 동읍농협에서 열렸다. 수출 물량은 40피트 컨테이너 1대 분량인 약 19.6톤(1960상자)이다. 중국의 검역 기준에 맞춰 선별·포장된 단감은 부산항을 출발해 상하이로 향했다.1997년부터 수출이 시작된 창원단감은 일본, 동남아, 중동은 물론 미국, 러시아에까지 상품성을 인정받았다. 하지만 세계 최대 과일 소비시장 중 하나인 중국에 닿지는 못했다. 2008년 시작된 중국 수출 검역 협상은 17년 동안이나 이어졌지만 제자리걸음이었다. 그러다 지난해 11월 경주 에이펙(APEC) 정상회의를 계기로 타결이 이뤄지면서 이번 수출로 이어졌다.창원시는 이번 중국 첫 수출을 계기로 창원단감의 중국 시장 진출을 본격화하고 지속적인 수출 확대에 나설 계획이다. 또 내달 중국 대형 유통매장에서 창원단감 판촉 행사도 연다.창원은 오래전부터 감을 생산해온 지역이다. 기원전 1세기 유적지인 의창구 동읍 다호리 고분군에서 제기 위에 담긴 감 3개가 발견됐다. 동국여지승람, 여지도서, 대동지지 등 수많은 옛 지리서에는 '창원은 감의 주산지이고, 감이 토산품이다'라고 기록돼 있다. 이때 생산된 감은 떫은 감이었다.이후 창원은 기후와 수요변화에 따라 단감으로 접붙여 농업을 이어오고 있다. 단감은 일본에서 1897년 부유라는 품종이 최초로 발견되면서 재배가 시작돼 1910년대 일본 전역에 보급되면서 국내에도 들여온 것으로 알려졌다. 특히 이때 단감이 처음 발을 들인 곳이 창원이다. 이를 입증하는 단감 시배목(처음으로 심어 가꾼 나무)이 2016년 의창구 동읍에 문을 연 창원단감테마공원에 자리하고 있다. 시배목은 100여 년의 수령을 자랑한다.국내 최대 단감 생산지인 경남 창원시는 단감을 소재로 한 축제를 매년 10월 말 즈음에 연다. 창원단감의 우수한 품질과 100년의 전통을 계승하기 위해 마련되는 지역 대표 농산물 축제다. 또 서울에서 직판 행사를 열어 전국 제일의 단감으로 인정받기 위한 노력도 쉬지 않고 있다.지난 2015년엔 시 공식 1호 특산물인 '단감빵'이 출시됐다. 단감빵은 창원단감을 활용해 만든 것으로 부드러운 팬케이크 형태이다. 단감 분말이 들어간 반죽으로 팬케이크를 만들었고 표면에 단감 꼭지 모양을 표시해 단감 이미지를 구현했다. 출시는 단감 가격 폭락에 따른 관내 농가의 어려움 극복에 도움이 되기 위해서였다. 지금도 창원을 방문하는 손님에게 전하는 기념품으로 인기를 끌고 있다.창원단감은 지난 2022년 정부로부터 대한민국 제17호 국가중요농업유산으로 지정됐다. 공식명은 '창원 독뫼 감농업'으로, 독뫼는 나지막한 산지를 뜻하는 말이다. 단감 주산지인 의창구 동읍, 북면, 대산면 일대는 과거 얕은 바다였고, 1960년대 주남저수지 제방 정리가 완료되기 전까지는 광범위한 습지인 동시에 낙동강의 잦은 범람으로 침수가 빈번해 지역민들은 부득이 피해가 적은 산지에 감 농업을 이어왔다. 이상적인 기후에도 이런 산지 농업은 위험하지만, 반면 서리와 안개 피해가 방지되고 일조 요건을 좋게 해 창원을 세계 1위 단감 도시로 성장하게 했다.창원시는 이를 널리 알리기 위해 같은 해 10월 의창구 동읍 주남삼거리~북면 신촌회전교차로까지 15km 구간에 '창원단감로' 명예도로명을 부여했다.2016년 문을 연 '창원단감테마공원'은 창원시가 의창구 동읍 화양리 670-1번지 일원 4만 9000㎡ 면적에 단감을 소재로 조성한 테마공원이다. 동읍 지역의 수려한 자연환경을 배경으로 단감나무 1100여 그루가 자라는 과수원과 함께 생태연못 3곳, 생태수로 2조가 조성돼 있다.또 창원단감의 역사를 알아볼 수 있는 홍보관, 수백 개의 장독이 늘어선 감식초 농원, 농사와 전통 놀이를 체험할 수 있는 초가동이 있다. 아이들이 뛰어놀 수 있는 드넓은 잔디광장에는 대형데크 무대와 단감 그네, 바람개비 조형물 등이 설치되어 있어 공원을 찾는 방문객들에게 다양한 놀거리를 제공한다.이 공원은 2025년 기준 연간 방문객이 약 15만 6000명에 달한다. 공원에서 운영하는 '오감체험 프로그램'과 천연염색, 단감 고추장·피자·쌈장 만들기 등의 체험 프로그램 참가자만도 5500여 명에 이른다. 단순한 공원을 넘어 시민이 농업과 생태를 직접 경험하는 공간으로 자리를 잡아가고 있다.공원의 주인공은 단연 '단감 시배목'이다. 공원 입구에 자리한 시배목은 공원 조성 당시 의창구 북면의 한 단감 농가가 기증한 것이다. 시배목은 아직도 남 못지않은 단감 생산력을 자랑한다. 최근에는 이 시배목이 생산한 단감 10박스(1박스당 4.5㎏)가 창원시 로컬푸드 직매장에서 열린 시범 판매에서 첫날 모두 판매되기도 했다.창원시 관계자는 "창원의 단감 농가들은 앞선 재배 기술과 내 자식 살피듯 쏟아낸 정성으로 맛과 품질이 뛰어난 최고의 단감을 생산하고 있다"며 "뉴질랜드의 '키위', 프랑스의 '포도'처럼 창원단감이 세계적으로 인정받을 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 전했다.