울산 시민단체 "초광역특구법, 지역균형발전 빙자한 재벌 특혜법"

큰사진보기 ▲울산시민연대, 울산평화너머, 울산여성회, 울산진보연대, 북구주민회, 울산인권운동연대, 울산민예총, 교육희망울산학부모회, 울산산재추방운동연합, 어린이책시민연대울산지회, 울산이주민센터과, 민주노총 울산지역본부, 진보당 울산광역시당, 정의당 울산광역시당은 10일 울산시청 프레스센터에서 초광역특구법안 철회를 요구하는 기자회견을 열었다. ⓒ 울산시민연대 관련사진보기

AD

울산지역 시민사회단체가 정부가 추진 중인 '초광역특구법안' 철회를 요구하고 나섰다. 이 법이 지역균형발전을 빙자한 규제완화와 재벌 특혜법이라고 반발하면서다.노동자의 도시 울산에서는 민주노총과 진보정당이 초광역특구법 반대하고 있고, 여기다 더해 시민단체까지 가세하는모양새다.울산시민연대, 울산평화너머, 울산여성회, 울산진보연대, 북구주민회, 울산인권운동연대, 울산민예총, 교육희망울산학부모회, 울산산재추방운동연합, 어린이책시민연대울산지회, 울산이주민센터과, 민주노총 울산지역본부, 진보당 울산광역시당, 정의당 울산광역시당은 10일 울산시청 프레스센터에서 법안 철회를 요구하는 기자회견을 열었다.이들은 "현 초광역특구법안은 철회되야 한다"며 "일부 독소조항만 삭제해 논란을 무마하고 나머지 규제완화는 통째 처리하려는 방식은 결코 받아들일 수 없다"고 밝혔다.이어 "새로운 법안을 마련하더라도 경제력 집중 억제와 노동권, 의료·교육, 주거권과 재산권, 농업과 기후·환경을 보호하는 규제특례는 전면 배제해야 한다"며 "기업의 투자 편의를 위해 기존 법률의 원칙을 훼손하고 투자 위험과 사회적 비용을 공공에 떠넘겨서는 안 된다"고 덧붙였다.또한 "지역 주민의 삶과 지역의 자립 기반을 강화하는 방향으로 다시 설계해야 한다"며 "지역 산업과 일자리, 필수서비스와 기후위기 대응에 투자를 집중하고 주민과 노동자의 실질적인 참여를 보장해야 한다"고 촉구했다.그러면서 "지역균형발전은 지역에 무엇이 남고 주민의 삶이 얼마나 나아졌는지로 평가받아야 한다"며 "지역의 미래를 재벌의 투자계획에만 맡길 수 없다"고 반대했다. 이어 "지역 주민의 권리와 필요에서 출발하는 균형발전 정책을 다시 마련할 것"을 촉구했다.특히 울산지역 시민사회단체는 "기후정의에도 정면으로 배치된다"며 "반도체·AI 산업의 막대한 전력과 물 소비에 대한 대책은 일언반구 없이 환경영향평가와 인허가 절차를 단축하고 폐기물·유해화학물질 규제마저 완화한다"고 지적했다.또한 "농업파괴와 농민생존권도 위협하고 있다"며 "반도체 산업을 위해 절대농지 축소와 농업 생산기반을 훼손까지 허용하고 산업용수 확보를 위해 농민의 물 이용은 뒷전이다"고 지적했다. 이어 "환경수용력과 생태적 한계는 고려하지 않고 개발 속도를 높이는 데만 급급할 뿐"이라며 "지역에 공장만 남기고 물 부족과 환경 피해를 떠넘기는 것이 어떻게 균형발전인가"고 반박했다.시민사회단체는 또 "더 근본적인 문제는 목적이 다른 법률의 예외를 하나의 특구법에 쓸어 담았다는 점"이라며 "경제력 집중 억제, 노동권, 환자 안전, 주거 안정, 환경 보호를 위해 마련된 제도는 각각의 필요와 사회적 논의를 거쳐 만들어졌는데도 정부여당은 이를 기업의 투자 편의를 위해 한꺼번에 비켜가자고 한다"고 지적했다. 그러면서 "특구 지정이 기존 법률의 원칙과 사회적 합의를 무너뜨리는 면허가 될 수는 없다"고 밝혔다.한편 앞서 더불어민주당 박상혁·최기상 의원은 지난 10월 20일과 21일, '지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법안(초광역특구법안)'을 각각 발의했다.