전남광주 "초광역특구법 철회" 대통령에 항의 서한

전남광주 시민사회가 '초광역메가특구법'의 철회를 촉구하는 상경 투쟁을 진행하고 이재명 대통령에게 항의 서한을 전달했다.
'시민기본권 훼손하는 민주당 초광역메가특구법안 철회를 촉구하는 전남광주시민사회'는 10일 대통령에게 드리는 항의 서한을 통해 "전남광주에 대한 특별한 관심과 애정을 보여주는 이재명 대통령에 대한 기대는 이제 실망과 분노로 바뀌고 있다"고 밝혔다.
이들은 "우리가 간절히 원했던 것은 지역소멸의 위기를 넘어서는 것이었다"며 "반도체 클러스터는 한 줄기 희망이었고 우리는 광주에 대한 특별한 애정을 표현해 온 대통령의 진심을 온전히 믿었다"고 말했다.
이어 "그러나 지금 우리는 더 이상 대통령의 행보를 신뢰할 수 없게 됐다"며 "대통령의 관심은 오직 기업의 성장에만 있다는 의심이 우리를 휘감고 있다"고 지적했다.
시민사회는 "지금 대통령과 민주당은 '초광역메카특구법'이라는 이름으로 장시간 노동과 불완전 고용의 강요, 시민 안전 위협, 환경 파괴, 기업에 지역을 수탈할 수 있는 무소불위의 권한 부여 등 지역 발전을 명분으로 한 반개혁의 길을 정당화하려 하고 있다"고 비판했다.
또 "기업투자를 위해 공적 가치 훼손을 받아들이라고 강요하고 있다. 민주주의와 사람 사는 세상을 위해 피 흘린 전남광주에 이 길을 가라고 말하고 있다"며 "차라리 기업투자를 거부하겠다. 나의 이웃과 자식을 고통과 죽음으로 내모는 일을 거부하겠다"고 주장했다.
그러면서 "시민기본권을 파괴하며 지역 수탈을 정당화하는 일을 지금 멈춰야 한다"며 "시민과 대화해야 한다. 전격전, 속도전이라는 이름으로 당신이 사랑하는 전남광주시민을 죽이는 일을 멈춰야 한다"고 덧붙였다.
한편, 전남광주 시민사회는 이날 국회 앞에서 공동기자회견을 하는 등 상경 투쟁을 벌였다. 이날 공동기자회견에는 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 소속 국회의원과 정의당, 노동당, 녹색당 관계자, 83개 노동시민사회단체가 참여했다.
이들은 "지역균형발전 빙자한 전방위 규제 완화·재벌 특혜법, 초광역특구법안 철회"를 촉구했다.
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