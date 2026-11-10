한복 입고 김치 버무리고... 김장 즐긴 사람들, 왜?

큰사진보기 ▲김장미국 사회 내에서 한 자리에 모여 김치를 만드는 행사가 뿌리내리고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치만들기준비된 재료로 김치를 만들고 있는 참가자 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치축제 개회사디트로이트 한인회 구자명 회장이 개회사를 하고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한복 패션쇼패션쇼에 참가자들이 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치축제지난 7일 미국 미시간에서 김치축제가 열렸다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치축제한국 커뮤니티와 현지인들의 만남의 장이 되는 김치축제 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲아빠와 함께 김치 만들기미국에서도 김치 만들기에 동참하고 있는 현지인들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲사물놀이공연청소년 사물놀이패 '우리소리'가 사물놀이 공연을 펼치고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치 만들기 체험직접 김치를 만들어보는 미국 현지인들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한복콘테스트한복 콘테스트에 참여한 최연소 참가자 ⓒ 이순영 관련사진보기

미국 내 한국문화의 확산과 함께 김치의 소비도 확산되고 있다. 김치가 기존에 한인마트의 전통 식품에 그치는 것이 아니라 미국의 주류 유통망인 코스트코를 비롯해 마이어, 크로거, 홀푸즈마켓, 트레이더 조 등 대형 식료품 마트에 상시 판매 상품으로 자리 잡았다.이런 현지의 시장성이 반영돼, 2025년 기준, 한국 김치의 수출액은 약 1억 6442만 달러(약 2395억 원)를 기록했다. 김치의 영양학적 우수성과 효능이 알려지면서 앞으로 미국 내 김치의 인기는 계속 상승할 것으로 보인다.미국에서도 김장철을 맞아 전국 각지에서 김치축제가 열리고 있다. 캘리포니아, 버지니아, 뉴욕, 뉴저지, 하와이, 워싱턴 D.C.에서 김치의 날을 제정 기념하고 있다. 미시간주도 매년 11월 22일을 '김치의 날(Kimchi Day)'을 선포하고 기념하는 미국 내 주 가운데 하나다. 김치의 날은 한국 김치의 역사와 가치 그리고 미국 사회 내에 한인 이민자들의 문화적 기여를 알리고 기념하는 날로 연방 차원에서도 김치의 날 제정이 추진되고 있다.지난 7일 미시간 디트로이트 한인문화회관에서 김치 축제가 열렸다. 올해로 6회를 맞이하는 이 행사는 디트로이트 한인회(회장 구자명) 주최, 재외동포청, 주시카고총영관 후원으로 이뤄졌다. 한인회 회원들은 물론 현지인들까지도 참석한 이 행사는 디트로이트 한인문화회관 소속 청소년 사물놀이패 '우리 소리'의 신명 나는 공연으로 막을 열었다.이어 디트로이트 한인회 구자명 회장의 개회사가 이어졌다. 그는 "김치 축제는 단순히 김치를 담그는 데 그치는 것이 아니라 차세대에게 우리 문화를 전수하는 소중하고 가치 있는 자리"라며 행사 취지를 밝혔다.한복 패션쇼와 콘테스트가 열렸는데, 한국인은 물론 외국인들까지 참여해 한국의 전통의상의 아름다움을 뽐내며 행사를 더욱 다채롭게 해줬다. 특히 한 살, 네 살의 최연소 참가자까지 참여해 관객들의 눈길을 사로잡았다. 시상은 어린이, 청장년층, 고령층 세 부분으로 나눠 이뤄졌다.행사의 가장 핵심 프로그램인김치 담그기는 안스 키친의 안지영 대표가 정성껏 준비한 절인 배추와 양념장이 참가자들에게 제공됐다. 김치를 처음 만들어 보는 현지인들도 안 대표의 설명을 듣고는 배추 사이사이에 김칫소를 버무리며 만드는 방법을 금세 터득했다. 함께 김치를 만들고 나서는 수육과 빈대떡, 잡채 등이 마련되어 한국의 전통 음식을 즐겼다.김치 축제를 통해 한국의 김장의 문화가 미국 지역 사회의 공동 김장의 문화로 자리 잡아가고 있는 건 긍정적이다. 이를 통해 한인 사회와 현지인들이 교류하고 이것이 하나의 공공외교로 나아가고 있다. 김치의 세계화뿐 아니라 한국 문화의 저변을 확대하는 데에도 기여할 것으로 보인다.