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큰사진보기 ▲현이를 처음 만난 건 2025년 4월이었다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"선생님, 근데 왜 자꾸 괜찮다고 하세요?"

"위로하려고 그러죠."

"저는 안 괜찮은데요. 선생님이 괜찮다고 하면 제 기분까지 틀린 것 같잖아요."

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"선생님은 제가 왜 대답을 잘 안 하는지 아세요?"

"틀린 말 하면 선생님이 바로 고쳐주시잖아요. 그러니까 그냥 가만히 있는 게 편해요."

"선생님, 아까는 그렇게 말씀 안 하셨는데요?"

"그러네. 선생님이 잘못 설명했네."

"그냥 다 그만두고 싶어요."

"그럼 오늘은 어디까지 할까?"

"이 지문까지만요. 대신 제대로 풀어볼게요."

"선생님, 저는 다음 수업이 있어서 그나마 공부하는 것 같아요."

"무슨 뜻인데?"

"혼자 하면 오늘 안 해도 아무도 모르잖아요. 근데 선생님이 오시면 제가 뭘 했는지 알게 되니까요."

"그리고 망한 날에도 다음 주에 또 오시잖아요."

큰사진보기 ▲2026학년도 대학수학능력시험(수능)일인 지난 2025년 11월 13일 강원 속초시 장사동 속초고등학교에 마련된 수험장을 향해 수험생이 발걸음을 재촉하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"아무것도 안 하고 싶어요."

"그게 제일 하고 싶은 거야?"

"네. 아무것도 안 하는데 죄책감 안 드는 거요."

"현아, 수능 날 어려운 문제 나오면 당황하지 말고 일단 넘겨. 우리가 연습했던 거 있잖아. 한 문제에 매달리다가 풀 수 있는 문제까지 놓치지 않는 거.

그리고 시험 끝나고 가채점하다가 마음에 안 드는 점수가 나와도 네가 공부했던 시간까지 전부 실패했다고 생각하지는 마. 점수는 중요해. 네가 원하는 결과를 얻었으면 나도 정말 좋겠어. 그렇지만 시험 한 번으로 네가 어떤 사람인지까지 결정되는 건 아니잖아.

사실 선생님도 너한테 배운 게 많아. 학생이 대답하지 않는다고 생각이 없는 게 아니고, 괜찮다는 말이 언제나 위로가 되는 것도 아니라는 걸 네가 알려줬어. 무엇보다 고마운 건, 처음에는 말도 잘 안 하던 네가 어느 순간부터 선생님을 믿고 힘든 이야기를 해줬다는 거야. 그 믿음에 내가 얼마나 제대로 답했는지는 모르겠지만, 적어도 네가 공부하는 동안 혼자라고 느끼지 않았으면 했어. 현아, 이제 시험 잘 보고 와.

시험 끝나면 친구들이랑 놀러 가도 좋고, 늦잠을 자도 좋아. 아무 계획 없이 하루를 보내도 괜찮아. 그날은 뭘 했는지, 시간을 낭비한 건 아닌지 따지지 않았으면 좋겠어.그리고 혹시 수능 끝나고도 습관처럼 책상에 앉아야 할 것 같거나, 쉬면서도 마음 한구석이 불편해지면 우리가 마지막 수업에서 나눈 이야기를 떠올려 봐.

네가 아무것도 안 해도 되는 하루를 갖고 싶다고 했잖아. 현아, 그 하루가 이제 정말 얼마 안 남았어.

이번에는 잘해야 한다는 생각 말고, 네가 하고 싶은 걸 먼저 생각해 봐. 그동안 충분히 애썼으니까."

큰사진보기 ▲수능 초콜릿. ⓒ 박명관 관련사진보기

현이(가명)가 그렇게 물었을 때 나는 채점하던 손을 멈췄다. 모의고사 성적이 예상보다 낮게 나온 날이었다. 틀린 문제를 설명하다가 표정이 어두워진 아이에게 괜찮다고, 다음에 잘하면 된다고 말한 참이었다.순간 할 말이 없었다. 국어 지문에 나오는 화자의 심리는 곧잘 설명하면서 정작 눈앞에 앉은 학생의 마음은 제대로 읽지 못한 셈이었다.현이를 처음 만난 건 2025년 4월이었다. 고등학교 2학년이던 아이는 내가 생각했던 학생과 조금 달랐다. 첫 수업부터 대답이 짧았다. 설명을 듣다가도 휴대전화를 확인했고, 모르는 문제가 나오면 질문하기보다 한참 문제집만 내려다봤다. 농담을 건네도 별 반응이 없었다. 무표정한 얼굴로 "아, 네"라고 대답하는 아이 앞에서 나 혼자 열심히 떠드는 기분이 들었다.솔직히 처음에는 요즘 학생들이 다 이런가 싶었다. 자기 생각은 분명하면서도 어른과의 대화에는 별 관심이 없어 보이는 태도. 나는 현이의 짧은 대답을 성의 없는 반응으로 받아들였고, 아이가 나를 불편해 할 수도 있다는 생각은 뒤늦게 했다.남자 강사로서 여학생과 적당한 거리를 유지하는 일도 조심스러웠다. 공부 이야기는 얼마든지 할 수 있었지만, 성적 때문에 속상해하는 아이에게 어디까지 물어봐야 하는지 판단하기 어려웠다. 지나친 관심은 부담이 될 수 있고, 그렇다고 문제 풀이만 하자니 아이가 수업 내내 굳어 있었다.나는 결국 가장 익숙한 방법을 택했다. 문제를 많이 풀리고, 오답을 꼼꼼히 확인하고, 숙제를 빠뜨리지 않게 하는 것이었다.그런데 어느 날 현이가 물었다.모르겠다고 하자 아이는 문제집을 덮었다.그제야 내가 무엇을 놓치고 있었는지 알았다. 나는 학생이 틀린 말을 하면 바로잡는 것이 성실한 지도라고 믿었다. 그런데 현이에게는 그 성실함이 말을 꺼내기 어렵게 만드는 이유가 되고 있었다.그날 이후 수업 방식이 조금 달라졌다. 틀린 답을 말해도 곧장 설명하지 않고 왜 그렇게 생각했는지 물었다. 현이가 말을 고르는 동안 기다리는 시간도 늘었다. 처음에는 답답했지만, 아이의 생각을 끝까지 듣고 나면 내가 미처 발견하지 못한 질문이 나올 때가 있었다.현이 역시 달라졌다. 설명이 납득되지 않으면 다시 물었고, 내가 잘못 설명한 부분을 지적하기도 했다.그럴 때면 나는 슬그머니 앞장을 넘기려다가 결국 인정했다.현이는 그제야 웃었다.고3이 되면서 현이의 표정에는 다시 그늘이 생겼다. 성적이 오르면 다음 시험이 걱정됐고, 떨어지면 그동안 공부한 시간이 헛수고였던 것 같다고 했다. 한번은 평소보다 유난히 말이 없었다. 숙제를 확인하다가 무슨 일이 있느냐고 물었더니 현이가 말했다.공부가 힘들다는 뜻인 줄 알면서도 선뜻 대답하지 못했다. 이런 순간에 어른들은 대개 비슷한 말을 한다. 조금만 참아라, 누구나 힘들다, 지금 포기하면 아깝다. 나 역시 그런 말을 꺼내려다가 멈췄다. 현이가 원하는 대답이 아닐 것 같았다.현이는 잠시 생각하더니 책장을 펼쳤다.그날 우리는 평소보다 적은 문제를 풀었다. 수업이 끝날 무렵 현이가 말했다.처음에는 숙제 검사를 무서워한다는 뜻으로 들었다. 그런데 현이가 덧붙인 말은 달랐다.집으로 돌아오는 길에 그 말이 자꾸 생각났다. 나는 그동안 학생에게 얼마나 많은 것을 알려줬는지로 수업을 평가했다. 진도를 얼마나 나갔고, 몇 문제를 더 맞혔으며, 성적이 얼마나 올랐는지가 중요했다. 하지만 현이는 다른 것을 이야기하고 있었다. 잘한 날뿐 아니라 못한 날에도 누군가 자신을 다시 만나러 온다는 사실이었다.가르치는 사람의 역할이 반드시 정답을 먼저 아는 데만 있지는 않다는 것을 그제야 알았다. 학생이 자기 힘으로 답을 찾을 때까지 자리를 지키는 일도 가르침의 일부였다.이제 수능이 며칠 남지 않았다. 얼마 전 마지막 정리 수업에서 현이에게 시험이 끝나면 무엇을 하고 싶은지 물었다. 여행이나 친구들과의 약속을 예상했는데 대답은 의외였다.웃으려다가 그만뒀다. 열아홉 살 아이에게 아무것도 하지 않는 하루가 소원이라는 사실이 마음에 걸렸다.현이와 보낸 1년 7개월 동안 나는 여러 번 아이를 오해했다. 무뚝뚝하다고 생각했던 태도에는 실수할까 봐 조심하는 마음이 있었고, 공부하기 싫다는 말 뒤에는 잘하고 싶은 욕심이 숨어 있었다.물론 현이가 늘 성실했던 것은 아니다. 숙제를 안 해온 날도 있었고, 집중하지 못해 내가 목소리를 높인 적도 있다. 서로의 말 뜻을 잘못 알아들어 한동안 어색했던 날도 있었다. 그 시간까지 포함해서 우리가 함께 공부했다고 생각한다.11월 19일 수능이 끝나면 현이와 나는 지금처럼 정기적으로 만나지 못할 것이다. 처음에는 어떻게 친해져야 할지 몰랐던 학생이 이제는 내가 어떤 말을 할지 먼저 알아차린다. 내가 설명을 길게 하면 "선생님, 결론부터요"라고 말할 정도다. 그래서 마지막으로 현이에게는 평소 수업하던 말투로 이야기하고 싶다.