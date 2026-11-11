한국 디지털·AI 경쟁력 세계 10위... 전년보다 8단계 상승

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큰사진보기 ▲IMD(스위스 국제경영개발원)의 2026 세계 디지털·AI 경쟁력 평가 결과 중 한국의 평가 내용 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

우리나라의 디지털·인공지능(AI) 경쟁력이 세계 70개국 가운데 10위를 기록하며 지난해보다 8단계 상승했다. 특히 AI 도입과 국가 AI 전략 이행, 인력의 AI 준비도 등 주요 지표에서 경쟁력을 인정받았으며, 기술 기반시설(인프라)와 효율성 분야에서는 세계 3위에 올랐다.과학기술정보통신부는 11일 스위스 국제경영개발원(IMD)이 발표한 '2026년 세계 디지털·AI 경쟁력(WDAIR) 평가'에서 한국이 종합순위 10위를 기록했다고 밝혔다. 이번 평가는 70개국을 대상으로 디지털·AI 기술 변화에 대한 국가의 적응력과 대응력, 기술개발 역량 등을 종합적으로 평가한 것이다.IMD는 올해부터 기존 '세계 디지털 경쟁력(WDCR)' 평가체계에 AI 관련 지표를 반영해 명칭을 '세계 디지털·AI 경쟁력(WDAIR)'으로 변경했다. 이에 따라 새로운 평가기준을 적용한 국가별 순위는 2022년부터 소급해 산정됐다.한국의 순위는 2022년 10위, 2023년과 2024년 각각 9위를 기록한 뒤 2025년 18위로 하락했으나, 올해 10위로 다시 올라섰다. 다만 올해부터 평가체계와 지표가 개편돼 지난해 발표된 순위와 단순 비교에는 유의할 필요가 있다.국가별로는 미국이 지난해 4위에서 올해 1위로 올라섰고, 싱가포르가 2위를 차지했다. 중국은 7위, 한국은 10위로 10위권에 진입했다. 지난해 1위였던 캐나다는 5위로 내려갔으며, 대만은 13위, 일본은 19위를 기록했다.한국은 인구 2000만 명 이상인 32개국 가운데 미국·캐나다·중국에 이어 4위에 올랐으며, 아시아·태평양 지역 15개국 중에서는 싱가포르와 중국에 이어 3위를 기록했다. 분야별로는 평가 대상 5대 분야인 거버넌스(정책), 기술인프라, 효율성, 인력개발, 가치행태 모두 지난해보다 순위가 상승했다.가장 눈에 띄는 부문은 '효율성'이다. 지난해 13위에서 올해 3위로 10단계 상승했다. 기술인프라 분야도 7위에서 3위로 올라섰으며, 거버넌스는 34위에서 27위, 인력개발은 24위에서 20위, 가치행태는 19위에서 16위로 각각 상승했다.거버넌스 분야에서는 정부 핵심시스템 지수가 신규 평가에서 세계 1위를 차지했다. 기술개발을 지원하는 민관협력은 59위에서 35위로 24단계 상승했고, 법제화된 AI 정책도 32위에서 30위로 개선됐다.기술인프라 분야에서는 국내총생산(GDP) 대비 총 연구개발(R&D) 지출이 세계 1위를 유지했다. AI 논문은 8위를 기록했으며, 벤처자본 확보 용이성은 46위에서 35위로 상승했다.효율성 분야에서는 AI 도입 지수가 8위, 국가 AI 전략의 이행이 18위를 기록했다. 기업의 민첩성도 46위에서 20위로 26단계 뛰어올라 기업의 디지털·AI 기술 활용과 대응 역량이 개선된 것으로 평가됐다.인력개발 분야에서는 AI 준비도 지수가 8위, AI 교육지수가 12위를 기록했다. 해외 고숙련 인재 유치 지표도 61위에서 44위로 상승했다. 가치행태 분야에서는 시민의 AI 신뢰가 10위, 기업의 AI 보안위험 이해가 25위에 올랐다. 새로운 도전에 대한 유연성과 적응력도 33위에서 26위로 개선됐다.과기정통부는 이번 평가 결과에 대해 우리나라의 높은 회복력과 인공지능에 대한 정부의 정책적 의지가 종합적으로 반영된 것으로 분석했다.이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 "디지털·AI 경쟁력 평가결과가 전년 대비 8단계 상승한 것은 우리나라의 높은 회복력과 인공지능에 대한 정부의 의지가 종합적으로 반영된 결과"라며 "앞으로도 3대 메가프로젝트, 7대 시드(SEED) 프로젝트 등 디지털·인공지능 관련 핵심 정책을 차질없이 추진해 디지털·AI 경쟁력을 지속적으로 개선해 나가도록 하겠다"고 말했다.