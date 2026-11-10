나는 나보다 어린 활동가에게 어떤 존재였을까

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큰사진보기 ▲위계탈출 넘버원 활동 사진운동사회 내 위계와 권력을 성찰하는 워크숍 프로그램 '위계탈출 넘버원'의 활동 모습. ⓒ 평등한 연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 상드님은 '인권교육 온다' 활동가입니다.

활동하는 인권단체에서 올해 혼자 일하고 있다. 회의를 하려 해도 옆자리 동료가 없고, 결재를 올릴 상급자도 없다. 이 단체에 있기 전 활동하던 곳에서도 혼자 4년을 일했다. 중간에 쉰 기간도 있긴 하지만 올해로 5년째 홀로 상근하고 있다. 재정이 어려운 곳에서만 일하고 있다는 말이기도 하다.그런데 이상하게도 혼자 상근하면서도 늘 누군가에게는 '선배'였고, 또 다른 누군가에게는 '후배'였다. 조직도 위에는 존재하지 않는 위계가, 연대체와 회의실과 뒤풀이 자리에서는 매번 다시 그려지곤 했다.이 연재의 취지에 동의해 글을 쓰겠다고 했을 때, 나는 무언가 분석적인 글을 써야 한다고 생각했다. 그런데 쓰다 보니 자꾸 다른 질문으로 돌아가게 됐다. 나는 나보다 어린 동료들에게 어떤 존재였을까. 그리고 나는 나보다 오래 활동해 온 사람들 앞에서 어떤 존재였을까. 이 두 질문은 따로 놓고 보면 별개의 이야기 같지만, 사실은 같은 문제의 양면이라는 생각이 든다.나는 나보다 어린 동료들에게 좋은 동료이고 싶었다. 그 마음 자체는 지금도 진심이다. 문제는 '좋은 동료'가 되고 싶다는 마음이 종종 다른 얼굴을 하고 나타난다는 것이다. 회의에서 결론을 미리 정해두고 질문을 던진 적, 상대가 아직 말을 다 끝내지 않았는데 "그러니까 네 말은…" 하고 요약해 버린 적, 후배의 실수를 지적하면서 "내가 그 나이 때는…" 하는 문장을 입에 올릴 뻔했던 순간들이 떠오른다. 실제로 그 말을 뱉었는지 삼켰는지는 정확히 기억나지 않는다. 다만 그런 문장이 언제든 튀어나올 준비를 하고 있었다는 것만은 안다.진보운동사회 안에서 문제제기가 나오는 사건들을 지켜보면서 가장 뜨끔했던 지점도 거기에 있곤 했다. 가해로 지목된 언행 하나하나를 떼어놓고 보면, 대단한 것이 아니라 아주 익숙한 말투였다. "나이가 있으면 알 것 아니냐", "나잇값을 해라", "어른/선배한테 버릇이 없다" 같은 말들은 낯설지 않다. 나 역시 그에 가까운 말을 어딘가에서 들었고, 또 어딘가에서는 비슷한 뉘앙스로 말했을 것이다.'위계폭력'이라는 단어가 사람들에게 잘 와닿지 않는 이유 중 하나는, 그것이 낯선 것이 아니기 때문이다. 가부장 사회에서 위계가 체화되고 익숙한 나와 우리 모두에게 이미 익숙해진 말투이기 때문 아닐까. 익숙하다는 것은 무해하다는 뜻이 아닌데, 우리는, 나는 자주 그 둘을 혼동한다.나보다 오래 활동해 온 사람, 더 많이 알려진 사람, 더 큰 단체를 대표하는 사람 앞에서 나는 얼마나 솔직했을까. 돌이켜보면 나는 그 앞에서 자주 조심스러웠다. 의견이 있어도 "제 생각이 짧을 수 있지만"이라는 말을 먼저 붙였고, 회의 자리에서 그가 말을 끝내기 전에는 끼어들지 않으려 애썼다. 이것이 예의였는지, 아니면 이미 몸에 새겨진 위계 감각이었는지 지금도 잘 구분되지 않는다.사회적인 위계는 지시하고 명령하는 관계에만 있는 게 아니라, 누구의 말이 더 신뢰받고 누구의 침묵이 더 쉽게 용인되는가의 문제이기도 하다. '위계폭력'이란 말에 나는 나보다 연차 높은 동료 앞에서 스스로 목소리를 줄여온 순간들이 떠오른다. 나에게 그렇게 하라고 강요한 사람은 없었다. 그런데도 나는 자주 스스로 그렇게 했다. 위계는 위에서 아래로 명령을 내리는 방식으로만 작동하지 않는다. 아래에 있는 사람이 스스로 몸을 낮추는 방식으로도 완성된다.이 두 경험을 나란히 놓고 보면 하나의 결론에 이르게 된다. 나는 어느 관계에서는 위계의 윗자리에, 어느 관계에서는 아랫자리에 서 있었다. 그리고 그 자리는 고정된 것이 아니라 상대가 누구인지에 따라 매번 새로 그려졌다. 이것이 이번 연재가 반복해서 짚고 있는 지점이다. 위계는 개인의 성격 문제가 아니라, 관계마다 매번 다시 작동하는 구조라는 것. 그렇기 때문에 "나는 위계적인 사람이 아니다"라는 확신은 늘 절반만 진실이다. 나는 어떤 관계에서는 그럴 수 있고, 다른 관계에서는 그렇지 않을 수 있다.1인 상근 체제로 일하면서 나는 종종 내가 위계와 무관한 자리에 있다고 생각했다. 그리고 인권단체이기 때문에 위계는 존재하지 않는다고 착각했다. 상급자도 없고 부하 직원도 없으니 조직 내 위계로부터는 자유롭다고 생각한 것이다. 그러나 조직도가 없다고 해서 위계가 없는 것은 아니다. 오히려 조직도가 없을 때, 위계는 더 조용히, 더 알아채기 어려운 방식으로 작동할 수 있다. 누가 먼저 말을 꺼내는지, 누구의 요청에 더 빨리 응답하는지, 누구의 이름 뒤에는 자동으로 존칭이 붙고 누구의 이름 뒤에는 그렇지 않은지. 사소하게 보이는 것들이 사실은 위계가 살아 움직이는 자리다.글을 어떻게 마무리해야 할지 며칠을 고민했다. 명쾌한 다짐으로 끝내고 싶은 유혹이 있었지만, 그렇게 쓰면 거짓말이 될 것 같았다. 나는 앞으로도 어딘가에서는 무심코 아랫사람을 대하듯 말할 것이고, 또 어딘가에서는 필요 이상으로 스스로를 낮출 것이다. 다만 이제는 그 순간들을 조금 더 빨리 알아채고 싶다는 마음이 생겼다. 완벽하게 평등한 관계를 만들겠다는 다짐보다는, 내가 지금 이 대화에서 어느 자리에 서 있는지를 매번 다시 물어보는 습관이 더 중요한 목표일 것이다.자신이 서 있는 자리를 알고 나서야, 비로소 옆에 있는 사람의 자리도 보이기 시작한다. 내가 무심코 위를 차지하고 있었는지, 혹은 필요 이상으로 아래로 내려가 있었는지는, 나 혼자서는 잘 보이지 않는다. 그건 상대의 침묵과 망설임, 혹은 상대가 나에게 쓰는 존댓말의 온도를 통해서만 뒤늦게 드러난다.진보운동사회가 다른 사회보다 평등할 것이라는 기대는 우리 스스로 만들어낸 기대이기도 하다. 그 기대에 부응하려면, 우리는 서로에게 "당신은 위계적이다"라고 말하기 전에, 먼저 각자가 서 있는 자리부터 정직하게 들여다볼 필요가 있다. 나부터 그렇다.