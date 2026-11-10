인천 '아이사랑드림센터' 내년 상반기에 문 연다

큰사진보기 ▲인천시가 영·유아 놀이체험과 육아지원 서비스를 한곳에 모은 복합시설 '아이사랑드림센터'를 2027년 상반기에 문을 연다. 사진은 조감도. ⓒ 인천시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인천시가 영·유아 놀이체험과 육아지원 서비스를 한곳에 모은 복합시설 '아이사랑드림센터'를 2027년 상반기에 문을 연다. 사진은 조감도. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 박찬대)가 영·유아 놀이체험과 육아지원 서비스를 한곳에 모은 복합시설 '아이사랑드림센터'를 2027년 상반기에 문을 연다.인천시는 부평구 부평동 663-41번지 일원의 '아이사랑드림센터'가 지난 9월 준공돼 내년 상반기 정식 개관을 준비하고 있다고 10일 밝혔다. 센터의 옛 이름은 '혁신육아복합센터'다.센터는 대지 1만4673㎡, 연면적 9585㎡ 규모다. 지하 2층부터 지상 4층까지인 건물 2개 동으로 지었다. 2023년 공사를 시작해 올해 9월 마쳤고, 사업비로 모두 376억 원이 들었다.A동은 아이들이 노는 공간이다. 물놀이 체험장, 유아도서관, 상설·기획 전시체험관, 책놀이터가 들어선다. 장애가 있거나 발달이 느린 아이도 또래와 함께 놀 수 있는 '모두의 놀이공간'으로 운영한다.B동에는 인천시 육아종합지원센터와 영유아발달지원센터가 들어온다. 이곳에서 놀이치료, 부모 상담, 보육교직원 교육을 맡는다. 놀이치료실, 열린소통공간, 교육장도 갖췄다. 놀이와 치료, 상담을 한 건물 안에서 모두 받을 수 있는 '원스톱 육아 지원'이 가능해진다.센터 근처에는 어린이병원을 운영하는 가톨릭대학교 인천성모병원이 있다. 아이의 놀이와 발달지원, 진료를 가까운 곳에서 함께 이용할 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.인천시는 올해 상반기 위탁운영 계약을 맺었다. 개관 전까지 시설 인수인계, 시운전, 운영 물품 구입 등 준비를 마칠 계획이다.김경선 인천시 여성가족국장은 "아이사랑드림센터가 아이의 웃음소리가 가득한 놀이터이자 부모의 걱정을 함께 나누는 든든한 쉼터가 되길 바란다"며 "아이와 부모 모두가 행복한 양육환경을 만들어 아이 키우기 좋은 인천을 만들겠다"고 말했다.