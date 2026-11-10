미 캘리포니아 '억만장자세' 주민투표 부결

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미국 캘리포니아 주민들이 초고액 자산가들에게 부유세를 걷으려는 이른바 '억만장자세' 도입을 무산시켰다.AP통신에 따르면 9일(현지시간) 부유세 부과를 골자로 한 '주민발의안 40호(Prop 40)' 주민투표가 부결됐다. 개표 결과 반대가 약 53%, 찬성이 47%로 집계됐다.유권자 여론조사에 따르면 30세 미만 젊은 유권자 대다수가 찬성표를 던진 반면에 65세 이상 고령 유권자는 약 70%가 반대표를 던졌다고 밝혔다. 또한 연간 소득 10만 달러 미만인 유권자는 약 절반이 찬성했고, 10만 달러 이상인 유권자의 약 60%가 반대했다.이 발의안은 순자산이 10억 달러(약 1조 4000억 원)를 넘는 캘리포니아 억만장자들에게 자산의 5%를 일회성 세금으로 부과하는 내용이다. 과세 대상은 약 250명으로 추산됐다.찬성 측은 이를 통해 약 1000억 달러의 세수를 확보할 수 있다며 90%는 도널드 트럼프 행정부가 삭감한 연방 보건 예산을 대신하고, 나머지 10%는 저소득층 교육 및 식품 지원 등에 사용하자고 제안했다.그러나 세르게이 브린 구글 공동 창업자를 비롯해 실리콘밸리 억만장자들이 강하게 반발했다. 특히 브린은 반대 측 단체인 '더 나은 캘리포니아 건설'에 1억 달러 넘게 기부했다.브린을 비롯한 최소 12명의 억만장자가 자금을 기부한 이 단체는 반대 측의 10배가 넘는 자금인 3억 3천만 달러를 후원 받았으며, 투표를 앞두고 이 발의안을 비판하는 TV 광고를 내보냈다.또한 개빈 뉴섬 현 주지사(민주)와 이번 중간선거에서 당선이 확정된 하비에르 베세라 차기 주지사(민주)까지 반대 입장을 보였다. 이들은 부유세가 기업가의 이탈을 부추겨서 장기적으로는 주 재정에 부담이 될 것이라고 경고했다.발의안을 주도한 미 보건의료노조 헬스케어 노동자연합 서부지부(SEIU-UHW) 데이브 리건 위원장은 "억만장자들의 공격으로 인해 무엇이 옳은 일인지 마음속 깊이 알고 있는 사람들도 많은 혼란과 의심이 생겼다"라고 주장했다.그러나 찬성표를 던진 한 주민은 "부자들은 세금을 덜 내기 위해 '두더지 잡기' 게임을 하듯 여러 주를 옮겨 다닐 수 있다"라고 지적했다.이번 결과는 부유세 도입을 주장하던 진보 진영에 적잖은 타격이 될 것으로 보인다. 민주당이 연방 상·하원을 동시에 탈환했는데도 민주당 지지세가 강한 캘리포니아에서 부유세가 부결됐기 때문이다.AP통신은 "이 발의안은 진보 진영이 오랫동안 지지해 왔던 것으로, 초고액 자산가에게 세금을 부과해 재정을 늘리는 방안에 대한 미국 내 최대 규모의 시험대였다"라고 평가했다.하지만 찬성 측은 2028년에 다시 주민투표를 추진하겠다는 계획이다. 리건 위원장은 "억만장자들이 투표를 통해 일시적인 승리를 거머쥐었을지 모르지만, 이 논쟁이 끝난 것은 아니다"라며 "단지 1라운드에 불과하다"라고 말했다.