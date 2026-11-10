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26.11.10 15:00최종 업데이트 26.11.10 15:00

만조 때마다 바닷물 왈칵, 서산 대호지 염해에 벼농사 타격

배수관문 고장 해수 유입, 농민들 쌀 생산량 30% 급감 주장

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대산지역 농업인단체들이 시가지에 현수막을 걸고, 시설 관리 주체인 한국농어촌공사에 배수관문의 조속한 보수 조치를 강력히 촉구하고 나섰다.
대산지역 농업인단체들이 시가지에 현수막을 걸고, 시설 관리 주체인 한국농어촌공사에 배수관문의 조속한 보수 조치를 강력히 촉구하고 나섰다. ⓒ 방관식

충남 서산시 대산읍 일대 농경지가 대호방조제 배수관문 고장으로 인한 해수 유입으로 막대한 염해 피해를 당해 대책 마련이 시급한 실정이다.

10일 대산읍과 농업단체 등에 따르면 삼길포 대호방조제의 일부 배수관문이 제 기능을 하지 못하면서 만조 때마다 바닷물이 대호지로 역류하고 있다. 이로 인해 농경지에 공급되는 농업용수의 염도가 높아져 벼의 등숙(알곡이 익는 것)과 품질이 현저히 떨어졌다.

현재 지역 농민들은 올해 대호지구의 평균 쌀 생산량이 전년 대비 약 30% 감소했다고 주장하고 있다. 특히 수확 후 벼를 찧었을 때 나오는 쌀의 비율인 도정률이 통상 72% 이상을 유지해야 하나 올해는 53% 수준까지 떨어져 사실상 벼 상품 가치를 상실한 상태다.

대호방조제 배수관문 고장으로 인한 해수 유입으로 막대한 염해 피해가 발생했다.
대호방조제 배수관문 고장으로 인한 해수 유입으로 막대한 염해 피해가 발생했다. ⓒ 송치윤

피해가 눈덩이처럼 커지자 대산지역 농업단체들은 시가지에 현수막을 걸고, 시설 관리 주체인 한국농어촌공사에 배수관문의 조속한 보수 조치를 촉구했다.

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하지만 관리를 맡은 한국농어촌공사는 시설 보수의 필요성은 인정하면서도, 예산 확보 등을 이유로 전체적인 보수 추진 여부에 대해 명확한 답변을 내놓지 못하고 있는 실정이다.

송치윤 시의원은 "지역 농민들의 생존권이 걸린 문제인 만큼 한국농어촌공사의 신속하고 적극적인 대응이 절실하다"며 "시의회에서도 할 수 있는 최대한의 방법을 찾아 보겠다. 조만간 민주당 국회의원들과 간월호, 대호지와 관련해 간담회를 열어 원활히 해결할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#서산시#대호지#배수관문고장#해수유입

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