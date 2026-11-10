가덕신공항반대 시민행동 "졸속 착공 중단하라"

큰사진보기 ▲가덕도신공항반대시민행동이 10일 부산시청 앞을 찾아 '가덕신공항 삽 뜨지마' 등 백지화 촉구 기자회견을 열고 있다. ⓒ 가덕도신공항반대시민행동 관련사진보기

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공사비 갈등 속에 정부가 가덕도신공항 부지조성공사 실시설계에 착수하자 정치권은 이를 반기며 조속한 추진에 힘을 싣는 분위기다. 반면 환경단체들은 "졸속 착공을 중단하라"라며 정반대의 목소리를 냈다. 이들은 다가오는 주말 이를 규탄하는 거리행진에 나선다.전국의 여러 환경단체로 꾸려진 가덕도신공항반대시민행동은 10일 오전 부산시청 광장 앞에서 기자회견을 열어 "특별법 개정을 통한 사전 증액과 우선착공 시도는 명백한 위법 행정"이라며 정부와 정치권을 강하게 비판했다. 신공항을 난개발로 보는 이들은 사업의 타당성부터 원점에서 재검토해야 한다고 주장했다.부산 가덕도의 산지를 깎고 바다를 매립해 활주로를 조성하는 가덕신공항 건설사업은 공사비 증액 문제로 난항을 겪고 있다. 지난 9월 대우건설 컨소시엄이 기본설계 적격 판정을 받았지만, 중동전쟁에 따른 물가 상승으로 후속 절차가 지연된 탓이다. 이에 국토교통부와 가덕도신공항건설공단은 공사비 문제와 별개로 실시설계부터 진행한 뒤 추가 협의를 이어가기로 했다.이에 따라 국토부는 국회와 협의해 중동전쟁에 따른 물가 상승분이 공사비에 반영될 수 있도록 가덕도신공항법 개정에 속도를 낸다. 연내에 첫 삽을 뜨는 건 사실상 물 건너갔지만, 우선 시공분 계약을 연내에 체결해 내년 상반기에는 본공사가 시작될 수 있게 움직인다.여야는 진척 자체를 반기는 분위기다. 사업 차질 쟁점화에 나섰던 부산 국민의힘은 정부를 여전히 비판하면서도 실시설계 우선 착수에 의미를 부여했다. 더불어민주당은 2035년 개항을 향한 결정을 환영한다며 남은 과제 해결을 위한 야당의 협조를 촉구했다.그러나 환경단체들은 이들을 싸잡아 비판을 제기했다. 이번 사태를 특혜로 규정한 시민행동은 "본질은 전혀 변하지 않았다. 반성과 재검토 대신 오직 시공사의 입맛대로 혈세를 퍼주기 위해 입법 폭거를 자행하려 하고 있다"라고 제동을 걸었다.특히 "법을 뜯어고쳐 수천억 원의 증액을 사전 보장해 주는 국책사업은 대한민국 역사상 전무하다"라며 이 같은 조처에 반대했다. 환경영향평가 역시 도마 위에 올랐다. 시민행동은 낙동강하구 철새도래지와 해양 생태계를 파괴할 수 있는데도 관련 절차마저 요식행위로 진행되고 있다고 우려했다.참석자들은 지반 침하, 외해 매립에 따른 공사 위험, 향후 추가 부담까지 더하면 신공항이 미래세대의 빚이 될 수 있다는 판단이다. 부산시청 앞에서 1020여 일째 백지화 농성을 하고 있는 김현욱 시민행동 집행위원은 "번복과 번복이 반복되고 있다. 이를 막아내기 위해 오는 14일 부산 서면에서 시청까지 시민들과 행진을 펼칠 예정"이라고 말했다.