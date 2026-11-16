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민족·국제

연재[김삼웅의 인물열전] 민세 안재홍 평전  |  30화
26.11.16 21:48최종 업데이트 26.11.16 21:48

단정수립으로 귀결된 해방정국

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전 30] 민정장관에서 물러난 안재홍은 신문사로 돌아왔다

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민정장관에서 물러난 안재홍은 신문사로 돌아왔다.

'소용돌이'의 해방 정국은 제주4.3항쟁, 송진우 암살, 여운형 암살, 김구와 김규식의 남북협상, 이승만과 한민당의 정부단정수립론, 미·소공위 결렬 등의 과정을 거쳐 미국의 제안으로 한반도문제 처리를 갓 출범한 유엔 으로 넘기게 되었다.

1947년 11월 14일 제2차 유엔총회는 한국문제 해결을 위하여 유엔한국임시위원단을 설치하고 유엔의 감시 하에 1948년 3월까지 자유선거를 실시, 정부수립 후 미·소 양군이 철수한다는 결의안을 제출했다. 소련측은 이는 모스크바 3상회의의 결정을 위반하는 것이며, 한국 문제는 미·소 양군이 철수한 후 한국인 스스로 결정하게 하는 것이 바람직하다며 반대했다. 당시 미국의 영향권 아래 있던 유엔은 미국의 제안을 받아들여 가능한 지역 안의 총선거를 실시하도록 결의하였다.

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안재홍은 해방 후 건준활동, 민족주의 정당 국민당 창당, 중경임시정부 영립보강론 제기, 반탁운동, 국민당과 한국독립당 합당, 좌우합작운동, 자율정부수립론, 남조선과도입법의원, 민정장관 역임 등 통일정부를 수립하고자 치열하게 활동하였다. 그러나 분단정부 수립이라는 최악의 결과를 맞게 되었다. 지도자들의 책임이 컸다라고 자책했다.

김기협의 앞의 책 '가상 인터뷰'에서 민세의 생각이다.

김기협 '독립의 과정'을 국민의 역량을 주체적으로 발휘하는 길을 찾는 '조직의 과정'으로 본다는 말씀을 들으니 선생님이 '지도자의 역할'을 중시하는 이유를 이해할 수 있습니다. 선생님을 지도자로 바라보는 이들도 많은데, 선생님 자신은 여운형 선생, 이승만 박사, 김구 선생 같은 분들을 지도자로 받들면서 자신은 낮춰왔지요. 선생님이 생각하는 '지도자의 역할'을 설명해 주십시오.

안재홍 나 자신에게도 지도자의 역할이 있다고 생각합니다. 회피할 생각이 없어요. 다만 내 역할은 작은 지도자입니다. 작은 지도자의 역할은 큰 지도자의 큰 역할을 떠받드는 데 있습니다. 한 사회의 지도력은 크고 작은 지도자의 역할이 상보·상생의 관계로 화합을 이룸으로써 극대화되는 것입니다.

몽양, 우남, 백범 모두 개인적으로 뛰어난 자질과 능력을 가진 분들입니다. 나랑은 비교할 수 없이 큰 지도자의 조건을 갖춘 분들입니다. 나처럼 합리주의의 틀을 벗어나지 못하는 사람들은 기껏해야 직접 대하는 사람들의 신뢰를 얻을 뿐입니다. 큰 지도자는 멀리 있는 사람들에게도 선망과 기대의 마음을 일으키는 카리스마의 소유자여야 합니다.

그러나 자질과 능력만으로 지도자의 역할이 만들어지는 것이 아닙니다. "시대가 영웅을 낳는다"는 말대로, 사회의 요구에 맞출 때 지도자의 역할이 살아나는 것입니다. 지금 우리 사회는 민족주의와 민주주의의 실천자로서 지도자의 역할을 요구하고 있습니다.

생업이 된 신문사에서 열심히 일했다. 경제보국회가 기금 500만 원을 모아서 한성일보재단을 설립하여 큰 도움이 되었다. 이에 따라 직제가 개편되었다.

사장 안재홍, 부사장 공진항, 전무 박기효, 상무 김종량, 주필 이선근, 편집국장 함대훈의 진용에 이사진도 강화하였다. 같은 날 상무 김종량은 경성일보사의 시설을 관리하는 공동 관리인에 임명되었다. 경성일보사의 시설은 여러 신문이 쟁탈전을 벌였는데 명칭을 서울 공인사(公印社)로 바꾸고 <동아일보>와 <한성일보>의 대표가 공동관리인에 임명되어 두 신문의 인쇄를 우선적으로 취급할 수 있게 된 것이다. (주석 1)

정치적 격랑 속에서 언론계의 부침도 극심했다. 한때 자매지로 중국어판 <화문한성일보>를 발간하기도 했지만 경영난은 갈수록 어려워졌다.

<한성일보>는 1949년 2월 4일부터 약 7개월간 휴간에 들어갔다가 9월 1일에 속간하였다. 광복 후에 나타났던 많은 신문이 경쟁을 벌이면서 적자생존의 방안을 찾다가 어느 정도 정비되는 시점에서 <한성일보>는 장기간 휴간하지 않을 수 없었던 것이다. 휴간 중에 자본금 2천만 원의 주식회사 설립을 추진하던 안재홍은 1950년 2월 새 재단에 판권을 이양하여 한성일보사는 1천만 원의 주식회사로 개편되었다. 3월 2일 안재홍은 주식회사 한성일보사의 취체역 회장으로 물러앉고 사장에는 장내원이 취임하였다. (주석 2)

주석
1> 정진석, 앞의 책.
2> 앞과 같음.

덧붙이는 글 |
[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.


#민세#안재홍평전#안재홍#김삼웅인물열전

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군사독재 정권 시대에 사상계, 씨알의 소리, 민주전선, 평민신문 등에서 반독재 언론투쟁을 해오며 친일문제를 연구하고 대한매일주필로서 언론개혁에 앞장서왔다. ---------------------------------------------

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