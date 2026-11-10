'학생독립운동기념일'이 놓친 몇 가지

▲97주년 학생의 날 기념행사 기억하고, 이어가고, 다시 꿈꾸다고운동지회와 청소년인권운동연대 지음이 함께 마련한 학생의 날 기념행사, '이음의 시간' 토크쇼 ⓒ 청소년인권운동연대 지음 관련사진보기