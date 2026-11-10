'학생독립운동기념일'이 놓친 몇 가지

11월 3일은 '학생의 날'이다. 아니, '학생의 날'이었다. 2006년 2월에 '학생독립운동기념일'로 명칭이 변경되었기 때문이다. '~의 날'보다 '기념일'이 법적 위상이 더 높기에 정부 입장에서는 나름대로 격상을 시켜 준 것이다.
하지만 청소년인권운동에서는 '학생독립운동기념일'이라는 말을 여전히 잘 쓰지 않는다. '학생의 날' 또는 '학생저항의 날'이라는 이름을 쓰고 있는데, '학생독립운동기념일'이라는 명칭이 여러 역사가 쌓인 11월 3일 학생의 날의 의미를 오히려 축소시킬 우려 때문이다.
역사 속에서 이어져 온 저항과 투쟁
학생의 날은 1929년 일어난 광주학생독립운동을 기리며 1953년 제정된 기념일이었다. 이후 유신정권에서 각종 기념일을 통폐합하는 과정에서 폐지되었다. 확인할 수는 없는 이야기지만, 당시 학생들의 반독재 시위 등을 의식한 것 아니냐는 지적이 나오기도 했다. 1984년 재차 국가기념일로 학생의 날이 지정되었고, 2006년 학생독립운동기념일로 승격되었다.
이러한 정부 지정 기념일과 별개로 학생의 날은 학생운동의 맥락 속에서도 생명력을 얻어 왔다. 특히 광주학생항일운동이 고등보통학교(현재의 중등교육에 해당)를 중심으로 일어났기에 대학생들보다 중고등학생들에게 시사하는 바가 컸다고 할 수 있다.
1980년대 고등학생운동은 4.19와 함께 11.3을 중요한 날로 인식하고 단체 내 교양 자료에 포함시키거나 행사를 여는 등의 활동을 했다. 1987년 6월 항쟁 직후 흥사단이 연 11월 3일 학생의 날 행사에는 중고등학생 1,500여 명이 참여하여, 당시 고등학생운동의 대중 집회의 첫물이 되었다. 1990년 학생의 날에는 고등학생 열사인 심광보 님을 기리는 행사가 계획되기도 했다.
즉, 학생의 날은 (주로 중고등) 학생이 역사의 주체이고 잘못된 사회에 맞서 저항하고 행동한다는 의미를 담고 계승되어 왔다. 그건 투쟁의 역사로 달력에 새겨진 운동의 기념일로서 가능한 입체적인 과정이었고, 그렇기에 11월 3일 학생의 날에는 1929년의 항일독립운동만이 아니라 후대 운동의 역사도 켜켜이 쌓여 있는 것이다.
이런 인식은 2000년대 이후에도 이어졌다. 11월 3일 학생의 날에 맞추어 홍보물을 제작하고 행진이나 집회, 포럼 등이 열렸다. 나 역시 2005년에 21세기청소년공동체 희망 등의 단체들이 제작한 학생의 날 버튼 등을 구입하여 배포한 기억이 있다.
청소년인권활동가네트워크나 청소년인권행동 아수나로에서도 11월 3일 학생의 날을 전후하여서 학생인권 요구 발표, 권리 선언, 인권실태조사 발표 등을 기획하곤 했다. 2000년에는 흥사단 고등학생아카데미, 녹색연합 청소년모임, 한국기독학생회 총연맹 고등부 등이 연합하여 학생의 날을 공휴일로 제정하자는 주장을 내놓기도 했다.
현재적 의미를 재구성해야 할 때
3월 8일 여성의 날은 미국에서 1908년 일어난 여성들의 시위가 기원이 되었다. 여성의 날에 여성에게 꽃이나 선물을 주는 문화가 있는 나라도 있는데, 다른 한편에서는 여성의 인권과 성평등을 이야기하고, 오늘날의 여성 권익 현안을 주장하는 중요한 계기이기도 하다.
11월 3일 학생의 날을 맞이하여 학생들에게 축하하고 선물을 주는 학교나 교사가 소수이지만 존재한다. 더 적극적인 학교에서는 항일독립운동을 재현하는 퍼포먼스를 하기도 한다. 훌륭한 일이지만, 아직도 학생의 날의 현재적 의미를 이야기하는 활동은 너무나 부족하다는 생각을 지울 수 없다.
그러기 위해서는 먼저 1929년 11월 3일 이후에도 수십 년간 여러 학생들의 저항과 투쟁이 있었음을 기억할 필요가 있다. 그런 점에서 정부의 기념일을 제정 시 '학생운동기념일'과 같이 조금 더 포괄적인 명칭을 고려했다면 어땠을까 하는 생각도 든다.
2026년 11월 7일, 고운동지회와 청소년인권운동연대 지음이 공동주최한 '기억하고, 이어가고, 다시 꿈꾸다' 학생의 날 기념행사가 열렸다.
이 자리에서는 1980~1990년대에 고등학생운동이 학생의 날을 맞아 했던 다양한 활동들과 함께, 민주화와 교육의 변화, 인간답게 살 수 있는 사회를 요구한 학생들의 외침을 소환했다. 학생의 날의 의미를 약 100년 전의 독립운동에만 박제하지 않고, 어떻게 역사 속에서 계승되고 오늘까지 이어져왔는지 구체적인 이야기를 부여하려는 시도였다. (관련 기사: 그때는 통제, 지금은 경쟁… 학생들은 정말 자유로워졌을까
)
광주학생항일운동 당시 학생들이 외친 것도 단지 '독립'만은 아니었다. 당시 학생들은 식민치하에서 분리하고 차별하는 교육, 조선인 학생에게만 폭력을 가하고 비인간적으로 대우하는 학교에 항거했다. 또한 학교 민주주의에 대한 문제의식을 엿볼 수 있는 사료도 있다. 예컨대 광주학생항일운동에서 배포된 격문 중 하나에는 학교 내 언론·집회·결사의 자유, 학생회(교우회)의 자치권, 학생(생도) 대표의 학교 운영 참여 보장 등을 요구했다. 이는 지금의 학교에서도 그리 잘 실현되지 못하고 있는 학생인권의 숙제다. 학생들의 저항과 투쟁, 학교 내 언론의 자유, 학교 운영에 학생 참여 등을 실현하지 않는 정부가 학생독립운동을 기념할 자격이 있을까.
11월 3일이 일제강점기의 독립운동을 기억하는 날일 뿐 아니라, 학생의 권리를 다시 한번 돌아보고, 시민으로서의 주체성을 재조명하는 계기가 되기를 바란다. 그래야만 학생독립운동기념일이 교과서 속 역사를 들추는 날 이상으로 생명력을 가진 기념일이 될 수 있을 것이다.