충북 학교 청소노동자, 상여금 차별 항의... 11일 '빗자루 파업'

큰사진보기 ▲민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부 전국환경분과는 11일 오후 1시 충북교육청 앞에서 ‘학교 청소노동자 정기상여금 동일지급 촉구 선도파업대회’를 개최한다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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빼빼로데이인 오는 11일, 학교의 화장실과 복도를 청소해 온 노동자들이 일손을 멈추고 빗자루 피켓을 든 채 교육청 앞으로 향한다.민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부 전국환경분과는 11일 오후 1시 충북교육청 앞에서 '학교 청소노동자 정기상여금 동일지급 촉구 선도파업대회'를 개최한다.이번 파업은 2018년 교육청 직접고용 전환 이후에도 여전히 현장에 남아있는 임금 차별과 청소노동 저평가 문제를 고발하기 위해 기획됐다.현재 교육청 소속 교육공무직의 정기상여금은 연 100만 원이다.반면 '특수운영직군'으로 분류된 학교 청소노동자들은 이의 절반인 연 50만 원만을 지급받고 있다.노조는 별도의 임금체계가 적용되면서 해마다 일한 대가인 근속수당조차 보장받지 못하는 실정이라고 밝혔다.이들은 "정규직 전환이라는 명목으로 직접고용은 되었지만, 직종을 이유로 차별적인 임금체계를 유지하는 것은 정규직 전환의 취지를 무색하게 만드는 것"이라며 분통을 터뜨렸다.전국교육공무직 전국환경분과가 지난 9월 실시한 실태조사 결과에 따르면, 학교 청소노동자의 73.8%가 학기 중 정상 근무를 해도 세전 월급이 190만 원 미만인 것으로 나타났다.응답자의 53.9%는 노후 준비나 저축을 전혀 하지 못하고 있으며, 51.4%는 당장의 생계를 위해 식비와 생필품 지출을 줄이며 버티고 있다고 증언했다.한편 11일 열리는 집회에서 청소노동자들은 노동을 상징하는 빗자루 피켓을 들고 무대에 올라 직접 겪은 차별과 열악한 노동조건을 증언한다.이어 대형 현수막을 펼치는 퍼포먼스를 진행한 뒤 교육청 측에 항의서한을 전달할 계획이다.전국환경분과 관계자는 "이번 투쟁은 단순한 임금 인상 요구가 아니라 청소노동의 가치를 온전히 인정받기 위한 싸움"이라며 "전국 시도교육청은 더 이상 이 정당한 요구를 외면하지 말고 정기상여금 동일지급을 즉각 결단해야 한다"고 촉구했다.