미 군정의 민정장관

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

해방의 해 9월 8일 한반도에 상륙한 미군의 통치기구 미 군정청은 남한의 절대권력이었다. 환국하는 임시정부도 인정하지 않았다. 그 대신 각종 자문기관을 설치하여 여론수렴을 시도했지만 민심과는 거리가 멀었다.토지개혁의 지연, 재등장한 친일파와 친일경찰, 미·소 공위 결렬로 통일정부수립의 기대에 대한 좌절. 미군정의 개인공장 접수, 만연한 실업난과 물가고, 귀환동포에 대한 무대책 등이 민중들에게 극심한 좌절과 분노를 안겨주었다.1946년 10월 3일 대구에서 민중항쟁이 일어났다.직접적인 도화선이 된 것은 일제하의 공출이나 다름없는 미군정의 하곡·추곡에 대한 강제 매입과 이로 인한 극심한 식량난이었다. 대구항쟁은 곧 바로 영남은 물론 남한 각 지역으로 확산되었다.미 군정은 1947년 2월5일 안재홍을 민정장관에 임명했다. 이로써 미군정의 한국인 기구는 입법 김규식·행정 안재홍 사법 안용무의 체제가 되었다.민세는 하지로부터 민정장관 취임 권고를 받고 약 1주일을 심사숙고한 뒤 2월 3, 4일, 하지 등 미 군정청의 고관들 및 김규식과 장시간 상의한 후 취임을 수락하였다. 2월 5일 공보부의 발표에 의하면, "금일 군정장관 러치 장군은 남조선 민정장관을 안재홍에게 취임할 것을 청탁하였다(러치는 이미 1946년 11월에 하지에게 민세를 추천하였다)...안 씨는 조선독립 운동사 제 1류의 지도자이며, 또한 일본의 조선 통치전시대를 통하여 조선에 재류했던 분들 중에 1인이다. 일인의 손에 9회에 걸쳐 투옥되었으나 끝까지 조선 독립을 위하여 싸워왔다. 안 씨는 열렬한 애국심으로 인하여 다년간 일인에게 가혹한 취급을 받았었다...... 안 씨는 합작 위원회의 1인이요, 과도 입법의원으로 맹활약을 해 왔다. 민정장관은 정부의 행정 부문에 있어서 조선인 관리로서 최고위이다. 그의 직책은 이미 각 부·처의 책임자로 임명된 조선인 부·처장의 사무를 조정하는 것이다. 그리고 조선 정부를 조선인에게 이양 하는 중대한 계단은 금번 조선인 민정장관의 임명으로 완수되었다고 하여 그가 조선인 초대 민정장관으로 적격자임을 고지하였다. (주석 1)그는 취임선서문에 의미 있는 내용을 담았다.현 미 군정부 방침에 순응하는 법규를 엄수하되, 행정권의 완전이양과 독립조선의 성취를 지향하는 노선에서, 창의와 성의로써 제반 행정의 개선 향상을 도모하고, 관기의 숙정과 민생문제 해결에 최선의 노력을 다하겠다. (주석 2)미 군정청에서 한국인 장관의 역할은 한계에 부딪힐 수밖에 없다. 역량의 문제가 아니라 구조의 문제였다.안재홍은 민주역량을 강화한다는 소명의식을 갖고 민정장관직을 수락했지만, 그의 개혁 의지는 미군정에 제약·굴절되다 꺾일 수밖에 없었다. 당시 한 성명이 "행정권 이양이란 이름뿐이오 그 실은 행정사무를 집행하는 즉 창안과 배력을 수반치 못한 한 사무원에 불과하다"고 지적한 대목은 뼈아픈 사실이다. 한미공동회담 이래 안재홍이 현안으로 생각한 경찰의 인사문제도 미 군정이 제동을 걸어, 1947년 5월 중순 이후 그의 개혁 구상은 좌절되고 말았다. (주석 3)그는 해방된 조국이 미군의 지배구조에서나마 자율권을 회복하고자 참여했으나 경륜을 폐기가 쉽지 않았다. 4.19혁명 후 민주당 장면 정부의 외무장관 등을 역임한 정일형의 기록이다.민세 안재홍 씨는 민정장관이란 요직에 앉게 되었으나, 여운형 씨 비슷하게 중간노선을 걷고 있었기 때문에 한국인 부처장들의 협조와 신임을 얻지 못하였고, 특히 영어를 자유 자재하게 구사하지 못해 군정책임자들과도 잘 연결되지 않아 그 기능을 거의 발휘하지 못하고 고전하였다. (주석 4)그는 대구의 민중항쟁이 확산되자 10월 9일 하지 사령관을 방문하여 민생문제, 미곡문제, 소요문제와 미군정의 제반 실책을 비판하면서 인사쇄신을 요구하였다. 마치 '자기 땅에서 소작인'의 경우에 비유될만큼 고군분투하다 미군정 정무장관을 1948년 6월 8일 사임하고 <한성일보> 사장으로 복귀하였다. 사임서의 일부다.(...) 민정장관 재임의 전말은 후회함은 없다. 다만 그를 통하여 민족운동상의 득실을 일별하건대, 제1로 미군정 개시 당시 '인공' 방지의 때문에 보수적 세력과 결련하게 된 이유는 증설(曾說)있고, 다음에 김규식 박사를 의장으로 입의를 열고 나를 민정수반에 들어 정부각계에 애국자를 더 많이 등장케 하여, 써 인심을 일신한다고 서둘렀으나, 무위로 마칠밖에 없이 된 것이 제2차적 단계요, 이리하여 김·안의 등장이 중도반단으로 무위일밖에 없이 된 때 공포되었던 행정권 이양은 결국 조선인의 무능 또는 불공명의 건과가 조건과 같이 되어 전연 취소 말살됨과 같은 결과로 된 것은 또 제3단계라고 하겠다.요컨대 조선인은 자체 상호의 취송배제에서 민족적 총력을 자신 말살하였고, 미국인은 일차의 전폭적 신임을 조선인에게 표현치 못한 채로 3주년을 지나, 지금 바야흐로 가능지역의 총선거에서 조선인의 독립정부를 산출하려고 하는 것이다. 독립정부 됨에 대하여 그 거대한 기여 있기를 기원치 아니치 못할 것이다. 그런데 지금 북조선에서 는 예상하였던 인민공화국 선포 준비의 비보(飛報)왔다. 오호. 기로(岐路)는 의연 기로이고나. (주석 5)주석1> 강영철, 앞의 책, 재인용.2> <선집> (2).3> 김인식, 앞의 책, <중도의 길을 걸은 신민족주의자 안재홍의 생각과 삶>.4> 정일형, <오직 한 길로>, 을지서적, 1991.5> <선집> (2).