'수원 독립운동의 길' 김향화·박선태 선생 집터를 가다

큰사진보기 ▲김향화 선생 집터수원의 독립운동가 김향화 선생 집터, 지금은 병원 건물이 되어있다. ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김향화 집터표지판김향화 선생 집터임을 알리는 표지판이 있어 고개를 숙였다. ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲박선태 선생 집터, 지금은 주유소가 되어있다. ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲박선태 선생 집터 표지판독립운동가 박선태 선생 집터임을 알리는 표지판 ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광교IT기자단 뉴스에도 실립니다.

일제강점기 수원은 전국 어느 지역보다 치열하고 주도적으로 일제에 저항했던 독립운동의 중심지였다. 광복 이후 오랜 세월이 흘러 이제는 평범한 도심의 골목길로 변해버린 공간 속, 수원의 대표적 독립운동가인 박선태 선생과 김향화 선생의 집터가 '수원 독립운동의 길' 조성을 통해 빛을 보게 되었다. 지난 11월 10일, 기자는 그날의 역사적 숨결이 고스란히 남아 있는 수원의 옛 집터를 직접 찾았다.수원화성 안쪽의 현 남수동 일대 골목길은 수원 기생조합의 대표이자 독립운동가였던 김향화 선생의 흔적이 깃든 곳이다. 1919년 3월 29일 오전, 당시 22세였던 김향화 선생은 일제의 감시를 뚫고 동료 기생 30여 명을 이끌고 당시 자혜의원이었던 화성행궁 앞으로 나아갔다.선생은 품속에서 숨겨온 태극기를 꺼내 들고 "대한독립만세"를 선창하며 기생 만세운동을 주도했다. 천대받던 여성 예기(藝妓)들이 구국의 선봉에 선 이 사건은 당시 일제에 커다란 충격을 안겼다. 이 일로 일본 헌병에게 체포되어 모진 고문과 6개월의 옥고를 치른 김향화 선생의 옛 생활 터전은, 오늘날 우리에게 신분을 뛰어넘은 숭고한 나라 사랑의 가치를 묵묵히 전하고 있다.같이 길을 걸은 박천일 수원근대여행해설사는 "선생이 옥고를 치를 때 옥사에 같이 계시던 분이 유관순 열사였다"고 귀뜸하며, "선생은 이후 일제의 감시를 피해 사라져 지금은 선생이 돌아가신 날짜와 후손을 알 수 없다"며 안타까워했다.김향화 선생의 집터에서 멀지 않은 곳에는 수원의 청년 독립운동을 이끌었던 박선태 선생의 자취가 남아 있다. 지금은 도심의 주유소로 변해버린 곳이다. 박선태 선생은 이곳에서 자라 약관의 나이인 1920년 비밀 독립운동 단체인 '구국민단'을 조직하고 단장을 맡아 수원의 학생 및 청년들을 규합한 인물이다.당시 단원들은 삼일여학교 등에 모여 대한민국임시정부의 활동을 지원하고, 독립운동 신문을 배포하며 민족의식을 고취했다. 일제의 눈을 피해 청년들이 뜻을 모으고 거사를 도모했던 중심지이자 박선태 선생의 집터는, 화려한 기념비는 없지만, 수원의 항일 투쟁이 조직적이고 끈질긴 투쟁이었음을 증명하는 확실한 증거가 되어 후손에게 알리고 있다.과거 개인 소유의 주택이나 건물이 들어서며 표지석조차 찾기 힘들었던 두 선생의 집터는 최근 새로운 기회를 맞이했다. 수원시가 수원시자원봉사센터와 협조하여 광복절을 기해 아담스기념관, 차인재 집터, 삼일여학교 터 등 관내 독립운동 유적지 17곳을 연결한 수원 독립운동의 길을 조성했기 때문이다.이제 두 분 선생의 집터 앞에는 그들의 사진과 활약상이 담긴 안내판이 설치되어 이곳을 지나는 시민들과 학생들의 발길을 붙잡는다. 주말을 맞아, 역사 탐방에 나선 시민 안형숙씨는 "늘 지나다니던 평범한 골목길이 100년 전 목숨을 걸고 독립을 외치던 영웅들의 집터였다는 사실이 놀랍다"며 감정을 전했다.수원박물관 2층 역사관에는 이들의 지문이 찍힌 일제강점기 신분장 원지와 사진 등 당시의 처절했던 기록들이 전시되어 방문객들을 맞이하고 있다. 하지만, 여전히 도심 개발의 물결 속에서 많은 유적지가 표지석 하나에 의존하고 있는 것이 현실이다.같이 탐방에 참여한 박 해설사는 "박선태 선생은 스무 살의 나이에 구국민단 단장을 맡아 독립운동에 참여한 훌륭한 인물"이라며, "그분들의 공훈을 기릴 창구가 확대되어야 한다"는 소신을 밝혔다.박선태, 김향화 선생을 비롯해 나라를 위해 모든 것을 바친 수원의 독립운동가들, 그들이 허물어가는 집터와 골목길에 남긴 위대한 유산은 오늘을 살아가는 우리에게 '역사를 기억하는 일의 소중함'을 다시금 일깨워주고 있다. 어려웠던 일제강점기, 당신들이 있어 지금의 우리가 있다.