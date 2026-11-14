'신민족주의'와 '신민주주의' 저서

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

그는 해방공간의 분망한 시기에(1945년 9월 20일) <신민족주의와 신민주주의>를 출간하였다."짧은 시간에 앞으로 건설할 국가의 철학을 담은 책 한 권을 쓸 정도로 놀라운 필력이었다. 게다가 광복의 그 순간부터 건준 활동에 적극 참여하느라 숨 쉴 틈 없는 바쁜 와중이었다." (주석 1)이 책에서 그는 배타적인 민족국가가 아닌 국제협동의 '신민족주의 국가' 건설을 제창하였다. 그는 서구의 민족주의와 민주주의는 궁정 중심의 봉건귀족과 대지주 자본가 등이 특권을 지니고 계급적으로 억압과 착취는 자행하다가 시대의 변천에 따라 한 걸음씩 발전하는 과정을 거치면서 소시민과 농민·노동자와 같은 하층계급에게도 점진적으로 정치 참여의 권리를 허용한 이른바 '자본적 민주주의였다'고 지적한다. 따라서 그와 같은 사회적 기반 위에 구성된 서구의 민족주의는 우리와는 그 발생과 발전의 역사가 근본적으로 다르다고 하였다. (주석 2)그의 글을 직접 살펴본다.서구의 민족주의와 민주주의는 대체 궁정을 중심으로 한 봉건귀족과 대지주의 자본가 등이 최초부터 특권법적 독점으로 천하의 정권을 농단하여 계급적인 억압 착취하다가 시대의 진운에 따라 한 걸음씩 소시민·노동자 및 농민 등 하층계급의 사람들에게 그 정치참여의 법을 할양한 소위 자본적 민주주의로 된 것이요, 그러한 사회적 기반 위에 구성된 민족주의로서 그 발생 및 발전의 역사가 거의 근본적으로 다르다.우리들은 이제 동일예속과 동일해방에서 모든 진보적이요 반항제국주의적인 지주와 자본가와 농민과 노동자가 한꺼번에 만민공생의 신발족을 함을 요청하는 역사적 명제 하에 있으므로 만민공동의 신민족주의요 신민주주의이다...고대 이래의 조국고유의 민족자발의 민족주의·국민주의·민주주의의 제 이념과 꼭 합치되므로 다만 그것을 현대적 의의에 발전시키어 신민족주의요 신민주주의로 되는 것이다. (주석 3)안재홍의 '신민족주의와 신민주주의'와 관련 연구가의 분석이다.안재홍은 신민족주의와 신민주주의의 표리관계를 민족주의와 민주주의간 상보성의 맥락에서 접근한다. 안재홍은 신민족주의를 민주주의에 선행하는 것으로 상정하고 신민주주의의 개념을 신민족주의로 포섭했다. 왜냐하면 새로운 국가건설의 과제가 가장 시급한 것이고 또한 역사발전의 필연적 단계로서 국민국가의 완성을 위해서 그 원동력으로 민족주의를 필요로 한다고 판단했기 때문이다.그렇기 때문에 "진정한 민주주의는 조선 현하 사회의 객관조건에 입각하고 구원한 역사와 문화의 전통에서 요약되고 귀납되는 논리적 성과로서 필연 또 당위의 존재"이며 신민족주의에 기초한 국민국가야말로 신민주주의 원리에 의한 사회운영의 필연성을 갖는다는 것이다.이에 따라 안재홍은 신민족주의에 기초한 국민국가의 모습으로 내부적인 조화와 통합의 지향, 그리고 외부적으로 그와 같은 내포의 확대를 통한 조화와 통합, 즉 협력적 국제관계를 지향할 것을 기대했다. (주석 4)'신민족주의와 신민주주의'에 관해 다음과 같은 시각도 있다.신민족주의론은, 좁게는 민족주의세력을 통합·강화하려는 국민당의 창당이론을 세우고, 넓게는 민족주의 주도권을 전제로 한 민공협동의 이념을 정립해, 궁극적으로는 국가건설의 큰 벼리(大綱)를 제시하는 데 목적이 있었다.안재홍은 한민족 공동체의 삶을 "어디로 향하여"(초계급적 통합민족국가), "어떠한 기준으로"(사회민주주의), "어떻게 만들어야 하는가"(국민당)하는 역사적 과제에 맞닥뜨리어 이를 풀어갈 방안으로 신민족주의를 창안했다. '신민족주의'는 '신민주주의'를 껴안은 안재홍의 정치사상을 총괄한 핵심이어서, 이것의 근원지는 '초계급적 통합적 민족국가'이다. (주석 5)주석1> 정진석, 앞의 책.2> 앞과 같음.3> <선집> (2).4> 윤대식, 앞의 책.5> 김인식, 앞의 책.