추미애, 경기도 재정위기 돌파구는 '세제개편'… 4년간 14조 확보 추진

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 30일 국회 의원회관에서 열린 '지방재정 확충을 위한 지방세제 개편 정책토론회'에서 참석자들과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 30일 국회 의원회관에서 열린 '지방재정 확충을 위한 지방세제 개편 정책토론회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 30일 국회 의원회관에서 열린 '지방재정 확충을 위한 지방세제 개편 정책토론회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 이광재 국회 예결위원장을 만나 소방재정 국가책임 확대와 안정적 재원 확충의 필요성에 대해 역설하고 건의서를 전달했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 한병도 더불어민주당 원내대표를 만나 급증하는 복지 수요 대비 취약한 세수 구조에 대한 제도 개선을 요청했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도가 재정위기 극복을 위해 세출 구조조정과 세외수입 확보를 넘어 지방세입 구조 자체를 바꾸는 제도 개편에 나선다. 지방소비세율 인상과 법인세 일부의 지방세 이양 등을 통해 4년간 약 14조 1,000억 원의 재원을 추가 확보하겠다는 구상이다. 추미애 경기도지사는 도민 생활에 필요한 사업은 지키면서 국가와 지방자치단체 간 재정 부담을 재조정하는 제도 개선을 추진하겠다는 의지를 밝혔다.경기도는 10일 경기연구원과 공동으로 기획한 '2026 경기 재정브리프' 제4호를 공개했다. 지난달 30일 창간호를 시작으로 총 네 차례 발간한 재정 분석 시리즈의 마지막 보고서다. 이번 호는 앞선 1~3호에서 진단한 세입세출 구조의 문제를 바탕으로 세출구조 개선, 세외수입 확보, 세제개편, 미래대응기금 확보, 보통교부세 교부단체 전환 등 다섯 가지 개선 과제를 종합적으로 제시했다.보고서는 경기도 재정위기가 단순한 일시적 세수 부족이 아니라 세입 감소와 경직성 지출 증가가 맞물린 구조적 문제라고 진단했다. 실제 경기도 도세는 2021년 16조 7,987억 원에서 2025년 15조 3,615억 원으로 8.6% 감소했다. 특히 도세의 주요 세원인 취득세는 같은 기간 10조 9,302억 원에서 7조 8,473억 원으로 28.2%나 줄었다. 재정자립도 역시 2022년 55.73%에서 2026년 44.40%로 11.33%포인트 하락했다.경기도는 지난 8월 재정 비상 상황을 선언하고 제2회 추가경정예산을 통해 본예산에 반영하지 못했던 10~12월 3개월분 사업비를 확보했지만, 재정위기를 초래한 구조는 여전히 남아 있다고 보고 있다.우선 국고보조사업에 따른 도비 부담을 줄이기 위해 국가 복지사업의 국비 보조율을 높이는 방안을 제안했다. 국고보조사업 도비 매칭액은 2022년 1조 6,222억 원에서 2026년 2조 5,219억 원으로 55.5% 증가했다. 같은 기간 국고보조금 증가율 43.7%보다 높은 수준이다. 반면 지방세 수입은 17조 1,000억 원에서 16조 1,000억 원으로 감소했다.기초생활보장과 돌봄 등 전국적으로 동일하게 시행하는 국가 복지사업은 국비 부담을 확대하고, 인구와 고령화, 수급률, 지방재정 여건 등을 반영한 차등보조율을 적용해야 한다는 것이다. 법정경비 8조 2,000억 원에 대해서도 학령인구 감소와 재정여건 변화를 반영해 교육비특별회계 전출금과 시군 조정교부금의 배분 기준을 합리화할 필요가 있다고 제시했다.자체 세입 확보 방안도 구체화했다. 고액·소액 체납 징수체계를 분리하고, 출국금지와 명단공개, 예금·부동산·차량은 물론 가상자산과 주식, 금 현물 압류까지 징수 수단을 확대한다는 계획이다. 임대자동차 등록 유치와 리스차량 보증금 압류 등 세외수입 확보도 추진한다. GH 당기순이익의 30% 배당은 이미 진행 중이며, 경기도 재정이 정상화될 때까지 지속할 필요가 있다고 밝혔다.그러나 보고서가 근본적인 대책으로 강조한 것은 세제개편이다. 부동산 경기에 따라 세수가 크게 흔들리는 취득세 중심의 세입 구조를 바꾸고, 지방정부의 재정 책임에 걸맞은 안정적인 세원을 확보해야 한다는 판단이다.경기도는 세 가지 방안을 제시했다. 첫째, 지방소비세율을 부가가치세의 현행 25.3%에서 40.3%로 높이는 것이다. 2027년부터 2029년까지 매년 5%포인트씩 인상하는 방식이다. 둘째, 올해 말 일몰 예정인 담배분 지방교육세 재원(담배소비세액의 43.99%)을 같은 세율의 소방분 지역자원시설세로 전환하는 것이다. 셋째, 법인세 산출세액의 5%를 광역지방세로 이양하고 같은 금액을 법인세에서 공제해 기업의 추가 부담 없이 지방세입을 확충하는 방안이다.경기도는 이들 법안이 국회를 통과하면 4년간 지방소비세 약 8조 3,000억 원, 소방분 지역자원시설세 약 1조 5,000억 원, 지방법인세 약 4조 3,000억 원 등 총 14조 1,000억 원의 세입이 증가할 것으로 추산했다. 다만 모두 국회 입법을 전제로 한 전망인 만큼 실제 재원 확보까지는 정부와 국회를 설득하는 과정이 남아 있다.미래대응기금 배분 방식 개선도 주요 과제다. 정부가 조성하는 미래대응기금은 162조 3,000억 원 규모이며, 이 가운데 지방정부가 자율적으로 활용할 수 있는 지방미래성장지원금은 3조 5,000억 원이다. 경기도는 이 지원금을 보통교부세 산식으로 배분하면 불교부단체인 경기도가 소외될 수 있다고 우려한다.이에 청년계정은 경기도 청년기본소득을 국가 시범사업으로 전환하고, 성장동력계정은 반도체 등 국가전략산업에 대한 투자 기여도와 기업 집적도를 반영해 배분해야 한다고 제안했다. 지방계정 역시 인구와 1인당 지역내총생산(GRDP), 재정력, 첨단산업 기여도 등을 반영하는 별도 배분체계를 마련해 모든 지방정부에 최소 배분액을 보장해야 한다는 것이다.2017년부터 보통교부세 불교부단체인 경기도는 교부단체로 전환하기 위한 산정방식 개선도 요구했다. 경기도의 65세 이상 인구는 2022년 199만 3,000명에서 2025년 243만 4,000명으로 22.1% 증가했다. 이에 따라 사회복지 분야 지출 비중도 49.2%로 전국 평균 38.5%를 크게 웃돈다. 실제 복지 수요를 유발하는 기초생활수급자와 노인, 장애인, 다문화 가구 등의 지표 가중치와 단위비용을 현실화해야 한다는 주장이다.이번 보고서가 제시한 대책은 재정위기를 단순히 지출을 줄여 해결할 문제가 아니라 지방정부의 재정 수입과 국가의 재정 책임을 함께 조정해야 할 구조적 과제로 접근했다는 점에서 의미가 있다. 다만 세제개편과 교부세 산정방식 개선은 국회와 정부의 협조 없이는 실현하기 어렵다. 세출 우선순위 조정과 자체 세입 확보 역시 경기도가 먼저 성과를 보여줘야 할 과제다.추미애 지사는 "재정위기 극복은 도의 자구노력과 함께 국가와 지방자치단체가 재정부담을 합리적으로 나누는 제도적 뒷받침이 필수적"이라며 "도민의 삶에 꼭 필요한 사업은 지키면서 지출 우선순위를 엄정하게 관리하고, 세제와 교부세 제도의 근본적인 개선을 위해 국회·정부와 적극 협력해 나가겠다"고 밝혔다.