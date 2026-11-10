'박성재 무죄' 꺼내든 심우정… 공소사실 정면 반박

큰사진보기 ▲심우정 전 검찰총장이 10일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란주요임무종사 및 직권남용권리행사방해 혐의 첫 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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12·3 내란 가담 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 첫 공판에서 박성재 전 법무부 장관 항소심 일부 무죄 판단을 꺼내 들었다. '내란의 밤' 당시 박성재 장관이 계엄사령부 합동수사본부에 검사 파견을 지시했다는 혐의에 대한 무죄 판결을 끌어와, 자신의 내란 혐의를 부인한 것이다.반면 종합특검(특별검사 권창영)은 증거 열람·등사 관련 준비 부족으로 재판부의 질책을 받았다. 최영각 재판장은 기소한 지 석 달 가까이 지났는데도 관계 기관에 필요한 문의가 이뤄지지 않은 점을 지적하며 특검의 대응을 문제 삼았다.10일 서울중앙지방법원 형사합의38-3부는 심 전 총장과 전무곤 전 대검찰청 기획조정부장의 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 사건 1차 공판을 열었다.종합특검은 심 전 총장이 윤석열씨의 비상계엄 선포 직후 박 전 장관으로부터 합수본 검사 파견 요청을 받고 대검 간부들에게 관련 업무를 지시했다고 보고 있다. 포고령 위반자 수사·재판 관할을 검토하도록 하는 등 검찰 조직을 동원해 내란에 가담했다는 것이다. 또한 법원의 윤석열씨 구속 취소 결정 이후 특수본 검사들의 즉시항고 의견을 받아들이지 않고 석방을 지휘한 행위에도 직권남용 혐의를 적용했다.이날 심 전 총장 측은 특검 공소사실의 출발점인 '박성재의 검사 파견 요청'부터 부인했다. 변호인은 계엄 선포 직후 심 전 총장과 박 전 장관이 세 차례 통화한 사실은 인정하면서도, 통화 과정에서 검사 파견 요청을 받은 적은 없다고 주장했다. 특히 "박성재 사건 항소심에서도 심우정과 박성재 사이의 세 차례 통화 내용이 확인되지 않는 등 합수본 파견 검사 부분은 무죄로 판결했다"라고 강조했다. 이어 "이미 (박성재 사건) 항소심 재판부에서 받아들이지 않은 것"이라고 덧붙였다.박 전 장관 사건에서 인정되지 않은 사실관계를 특검이 심 전 총장의 내란 가담 혐의를 입증하는 근거로 다시 제시하고 있다는 취지다.심 전 총장 측은 특검이 합수본 파견 검사 명단으로 지목한 문건의 작성 시점과 성격도 문제 삼았다.변호인은 특검이 해당 문건을 계엄 당일인 2024년 12월 3일 밤 11시께 작성된 것으로 보고 있지만, 실제로는 계엄 해제 이후인 4일 오후 4시께 생성됐다고 주장했다. 압수한 PC와 USB 등을 분석하고도 계엄 당일 밤 작성됐다는 사실을 확인하지 못했다는 것이다.문건에 기재된 검사들이 실제 내란 수사를 위해 출범한 검찰 특별수사본부(특수본)의 차장·부장 등으로 임명됐다는 점도 근거로 제시했다. 변호인은 "합수본부장은 장성급 장교가 맡는데 검사가 본부장, 차장, 부장으로 갈 자리가 없다"며 계엄사 합수본 파견 명단이라는 특검의 해석에 반박했다.계엄 관련 수사·재판 관할을 검토한 다른 문건들도 기존 법령과 훈련 자료를 옮긴 수준이며, 심 전 총장이 작성을 지시하거나 보고 받은 사실이 없다고 주장했다. 법원의 윤석열씨 구속 취소 결정에 즉시항고하지 않은 것도 특수본과 협의해 내린 적법한 판단이었다고 맞섰다. 즉시항고에 위헌 논란이 있었으며, "특검이 법리를 왜곡해서 기소했다"는 주장이다.함께 기소된 전 전 부장 측도 심 전 총장으로부터 포고령 위반자 수사·재판 관련 지시를 받은 사실이 없다며 혐의를 전면 부인했다.특검의 증거 열람·등사 관련 준비 상황이 도마에 올랐다. 앞서 피고인 측은 일부 증거 자료가 비공개 되거나 3급 비밀로 분류돼 내용을 확인할 수 없다며 열람·등사를 요청했다. 재판부는 관련 기관의 의견을 확인한 뒤 허용 범위를 결정하는 방안을 검토해 왔다. 재판부가 관계 기관에 열람 허용 여부를 문의했는지 확인하자 특검 측은 "논의를 해야 하는데 아직 다 못했다"고 답했다.재판장은 "회신뿐만 아니라 특검 측에서 아직 물어보지도 않았다는 거잖아요. 맞아요?"라고 되물었다. 이어 "이걸 아직도 안 한 건 문제 있지 않나요?"라며 특검 내 담당자가 누구인지, 공문이나 전화로 문의한 사실이 있는지 거듭 확인했다.그러면서 "8월에 기소했는데 이걸 당연히 열람·등사 제한이 돼 있고, 제한되면 피고인도 못 보는 거고, 당연히 특검에서 결정 못 하고 관련 기관에 문의해야 하는데 문의도 안 하면 어떡해요?"라고 질책했다. 재판부는 특검 의견과 관계기관의 입장을 확인한 뒤 증거 열람·등사 허용 범위를 결정하기로 했다.한편, 이날 증인으로 출석한 당시 대검찰청 비상안전담당관실 관계자 이아무개씨는 비상계엄 선포 직후 심 전 총장 집무실에서 계엄 관련 일반 사항을 설명했다고 증언했다. 이씨는 자신이 참석한 자리에서 합수본 검사 파견 논의는 기억나지 않는다고 밝혔다. 평소 차분했던 심 전 총장이 당시에는 상당히 당황한 모습이었으며, 자신에게 별도의 관련 지시를 내리지 않았다고도 했다. 다만 자신이 설명을 마치고 나온 뒤 대검 간부들 사이에서 어떤 논의가 이어졌는지는 알지 못한다고 진술했다.다음 공판은 오는 17일 오전 10시에 열린다.