이 대통령 "이주노동자들, 산업현장·지역사회 함께 일구는 이웃들"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 자료를 살피고 있다. 2026.11.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 "이주노동자들은 우리 산업현장과 지역사회를 함께 일궈 가는 동료이자 이웃"이라며 이주노동자들의 겨울나기를 돕기 위한 겨울옷 나눔 행사 참여 소식을 밝혔다.이 대통령은 10일 X(트위터)에 "고향과 가족을 떠나 낯선 땅에서 맞는 겨울은 유난히 춥게 느껴지기 마련"이라며 이를 알렸다.이 대통령은 "이주노동자와 함께하는 나눔과 캠페인이 그동안 전국 각지에서 이어져 왔다. 오는 15일에는 울산의 여러 기관과 단체가 힘을 모아 겨울옷과 작업복을 전한다"며 "저도 겨울옷을 보내 작은 정성을 보탤 예정"이라고 했다.이어 "옷 한 벌이 추위를 다 막아 주지는 못하겠지만, 그 안에 담긴 마음 만큼은 오랫동안 온기로 남으리라 믿는다"며 "올겨울이 이주노동자들에게 차가운 바람보다 이웃의 따뜻한 손길로 기억되기를 바란다"고 밝혔다.특히 이주노동자들의 노동처우 개선 등에도 관심을 계속 기울이겠다고 했다. 이 대통령은 "국적과 언어는 달라도 노동의 가치는 다르지 않다"며 "누구나 존중받으며 안전하게 일할 수 있도록 정부도 꼼꼼히 챙겨 나가겠다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 지난달 27일 농림축산수산업의 안보전략산업 성격을 언급하던 중 "외국인 노동자들을 불러다가 (일)해도 국가 경제에 크게 도움이 안 된다. (받은 임금을) 전부 다 (본국에) 송금해 버리니까"라고 한 바 있다.당시 이 대통령은 해당 발언을 '혐오'로 비판하는 보도에 "발언의 전후 맥락상 외국인 노동자가 내국인 노동자에 비해, 도움은 되지만 '크게' 도움되는 것은 아니라는 비교화법임이 분명한데도 '도움 안된다'고 말한 것으로 전제하고 비난하는 것은 지나치다"고 반박했다.