"줄일 수 있는 것은 과감히"... 세종교육청, 60개 사업 정비

큰사진보기 ▲'2027년도 세종특별자치시교육비특별회계 세입·세출 본예산안' 발표 기자회견 현장. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲박영신 정책국장이 제5회 정례 기자회견에서 기자들의 질의에 답하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시교육청 정책정비 사업 ⓒ 세종시교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲글로벌진로탐험대 예산안에 대해 설명하고 있는 이석 중등교육과장. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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세종특별자치시교육청이 2027년도 교육비특별회계 본예산안으로 1조 2060억 원을 편성했다. 전년보다 243억 원(2.1%) 늘어난 규모지만, 경직성 경비 부담이 커지면서 재량사업 예산을 조정하는 등 강도 높은 세출 구조조정에 나섰다. 인공지능(AI) 교육과 진로·진학 등 미래교육 투자를 이어가는 한편, 일부 필수 인건비와 학교 신·증설비는 추가경정예산(추경)으로 넘겼다.세종시교육청은 10일 오전 청사 4층 대회의실에서 박영신 정책국장 주재로 제5회 정례 기자회견을 열고 이 같은 내용의 '2027년도 세종특별자치시교육비특별회계 세입·세출 본예산안'을 발표했다. 이번 예산안은 민선 5기 세종교육의 새로운 비전인 '빛나는 오늘 설레는 내일'을 실현하기 위한 것으로, '탄탄한 실력, 안전한 학교, 꿈을 이루는 미래'를 3대 교육지표로 삼았다.교육청은 중앙정부 이전수입이 전년보다 1163억 원(12.9%) 증가했지만 지방자치단체 이전수입은 46억 원(4.7%) 감소했고, 인건비와 학교운영비, 시설비 등 경직성 경비가 전체 예산의 79.7%를 차지해 재정 운용에 어려움이 있다고 설명했다.이에 따라 '줄일 수 있는 것은 과감히 줄인다'는 기조 아래 부서별 재량 사업 예산을 약 40% 조정하고 일부 정책 사업을 축소하거나 폐지하는 세출 구조조정을 단행했다. 목적사업비 522억 원을 학교운영비로 전환하고 통합교부사업비 219억 원 규모의 사업을 통폐합·감축하는 한편, 학교 기본운영비는 학급당·학생당 7퍼센트 인상해 학교 현장의 자율성을 뒷받침하기로 했다.교육청이 <뉴스피치>에 추가 제출한 자료에 따르면, 이번 세출 구조조정으로 정비 대상에 오른 정책사업은 모두 60건, 약 48억 원 규모다. '학교환경교육진흥위원회 운영' 등 44건(약 40억 4481만 원)은 예산이 줄었고, '국가지속가능발전교육지원센터 운영' 등 16건(약 7억 8351만 원)은 폐지됐다.정비 대상 규모는 전체 예산의 0.04% 수준에 그쳐 재정 효과는 크지 않다. 하지만 대표 사업이 기후환경·지속가능발전교육 분야인 데다 정비 대상이 60건에 달해, 예산 심의 과정에서 관련 단체와 시의회의 문제 제기 등 진통이 예상된다.재정 건전성을 맞추는 과정에서 당장 필요한 필수 경비가 본예산에서 밀려나는 상황도 나타났다. 통합재정안정화기금 804억 원을 끌어다 썼음에도 재원이 부족해, 계약제교원·교직원 인건비 302억 원과 학교 신·증설비 134억 원을 본예산에 담지 못하고 향후 추가경정예산으로 이월했다. 계약제교원 인건비는 교육부의 지원이 아직 이뤄지지 않았고, 학교 신·증설비는 추경 확정 교부 과정에서 재원이 반영될 것으로 예상되기 때문이다.박영신 정책국장은 추후 재원 확보를 전제로 "1회 추경 때 부족한 인건비와 학교 신·증설비를 반영할 수 있을 것으로 판단한다"며 "크게 걱정할 사항은 아닐 것"이라고 밝혔다.5대 정책 분야별로는 위기 학생 지원과 교육복지, 학교 안전을 아우르는 '마음보듬 생명사랑 안전망'에 가장 많은 1040억 원을 배정했다. 이어 AI·디지털융합교육센터 구축과 AI 교수학습 통합플랫폼을 포함한 'AI·창의융합교육'에 381억 원, '탄탄한 학력과 수업혁신'에 190억 원, '맞춤형 진로·진학'에 179억 원, '교권 확립과 지속가능한 교육'에 170억 원을 각각 편성했다.논란의 중심에 섰던 글로벌진로탐험대는 전면 시행 대신 중3 학생 일부를 대상으로 한 시범사업으로 대폭 축소 재편됐다. 답변에 나선 이석 중등교육과장은 시의회가 제안한 시범 운영 의견을 반영해 2027학년도에는 전체 중3 학생(약 5400명)의 10퍼센트 수준인 600명 규모로 아시아 권역 시범 사업을 추진한다고 밝혔다.이에 따라 본인 부담금 35만 원을 포함해 전년도 요구액의 8분의 1 수준인 약 25억 원 예산이 반영됐다. 희망 학교의 신청을 받아 심사나 추첨으로 대상을 선정하며, 학교별 학사 일정과 방학을 고려해 자율 운영한 뒤 성과 평가를 거쳐 2028학년도 이후 확대 여부를 결정할 방침이다.이날 44개 중앙행정기관 추가 이전에 따른 학생 유입과 교육여건 마련도 주요 과제로 제시됐다. 박영신 정책국장은 정부 주도 태스크포스(TF) 참여와 더불어 학생 수용 및 입학 관련 내부 계획을 점검하고 있으며, 이전 기관 직원들의 적응을 돕기 위해 학교 홈페이지 개편도 추진 중이라고 설명했다.재원 확보와 관련해 박 국장은 "안정적인 교육여건 조성에 필요한 재원 확보를 위해 올해 말 만료되는 세종시법 재정특례의 개정을 정부와 국회에 지속적으로 건의할 방침"이라며, "자체적으로는 정책 정비와 세출예산의 효율적 운영을 통해 재정 건전성을 높이는 한편, 이·불용액과 목적사업비 등 체계적인 재원 관리를 통해 추가적인 재정 인센티브 확보에도 힘쓰겠다"고 덧붙였다.한편 이번에 발표된 2027년도 세종시교육비특별회계 예산안은 향후 세종시의회 심의를 거쳐 오는 12월 최종 확정된다.