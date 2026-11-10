수원시청소년청년재단, 수원 공공기관 첫 '여가친화인증'… 직원 행복 챙긴다

큰사진보기 ▲최종진 수원시청소년청년재단 이사장이 한달에 한번 재단 임직원이 모여 교류하는 '주제가 있는 소통의 마당'에서 재단 발전에 기여한 직원들에게 표창을 수여한 뒤, 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최종진 수원시청소년청년재단 이사장 ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

수원시청소년청년재단이 수원시 공공기관 가운데 처음으로 문화체육관광부의 '여가친화인증'을 획득했다. 임직원의 여가활동을 지원하고 일과 삶의 균형을 중시하는 조직문화를 만들기 위해 추진해 온 노력이 대외적으로 인정받은 것이다. 최종진 수원시청소년청년재단 이사장은 이번 인증을 계기로 직원 복지와 여가친화적 근무환경을 더 확대하겠다는 의지를 밝혔다.수원시청소년청년재단은 문화체육관광부가 주최하고 지역문화진흥원이 주관하는 여가친화인증을 획득했다고 10일 밝혔다. 여가친화인증은 '국민여가활성화기본법' 제16조에 근거해 근로자의 일과 여가가 조화를 이루도록 모범적으로 여가친화경영을 실천하는 기업과 기관에 부여하는 제도다.인증 심사에서는 연차 유급휴가 사용 활성화와 다양한 휴가제도 운용, 여가 프로그램 및 공간 제공, 여가친화 관련 사회공헌활동 등 조직의 여가친화적 환경 조성과 실천 노력을 종합적으로 평가한다.재단은 그동안 임직원이 업무에서 벗어나 재충전하고 구성원 간 유대감을 형성할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영해 왔다. 노사 한마음 체육대회를 열어 직원 간 소통과 화합을 도모하고, 테라피 교육을 통해 업무로 쌓인 피로를 해소할 기회를 제공했다.프로스포츠 구단과 업무협약을 맺고 야구·배구 경기 관람을 지원하는 등 직원들이 일상에서 여가를 즐길 기회도 넓혔다. 연차 유급휴가 사용을 활성화하고 다양한 휴가제도를 운용하는 등 충분한 휴식이 가능한 근무환경 조성에도 힘을 쏟았다.특히 재단의 여가친화 정책은 임직원 복지에만 머물지 않는다. 청소년과 청년을 대상으로 다양한 여가 프로그램을 무료로 제공하며 지역사회 구성원들의 문화·여가 향유 기회를 확대하는 활동도 병행하고 있다.이번 인증은 재단이 여가를 단순한 복지 혜택이 아니라 조직 운영의 중요한 요소로 다루고 있다는 점에서 의미가 있다. 청소년과 청년을 대상으로 공공서비스를 제공하는 기관의 특성상 직원들의 업무 만족도와 조직 내 소통은 서비스의 질과도 연결될 수 있기 때문이다.다만 인증 획득 자체가 건강한 조직문화의 완성을 의미하는 것은 아니다. 제도가 실제 현장에서 작동하려면 직원들이 업무 부담이나 조직 분위기 때문에 휴가와 여가활동을 포기하지 않도록 하는 지속적인 관리가 필요하다. 여가 프로그램의 양적 확대뿐 아니라 구성원들이 체감하는 휴식의 질을 높이는 것도 과제다.최종진 이사장은 "이번 여가친화인증은 임직원의 행복과 건강한 조직문화 조성을 위해 함께 노력해 온 결과"라며 "직원들이 일과 여가의 균형 속에서 행복과 활력을 찾고, 이를 바탕으로 지역 청소년과 청년에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 여가친화적인 근무환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.