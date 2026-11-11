30년 경력 학원 지사장이 '쿠팡'을 뛰는 이유

"요즘 제가 주말에 쿠팡 창고에서 일해요. 새벽에 나와 집에 오니 저녁 8시더군요."
11월 5일, 국회의사당 앞 광장에서는 지난해에 이어 '국회 입법 박람회'가 열렸다. 올해는 여기에 정당·소상공인·자영업자·시민사회단체 등이 참여한 '입법 촉구대회'(온플법,배달플랫폼법,상생협력법)까지 더해졌다. 북적거리는 박람회장 한편의 한적한 벤치에서 만난 A씨의 표정은 굳어 있었다.
그는 한 대형 학원 프랜차이즈의 지역 '지사장'이다. 내년 환갑을 바라보는 나이로 30여 년을 일하며 본사와 오랜 신뢰를 쌓아 온 파트너다. 그런 그가 최근 줄어든 수입을 메우려 주말마다 쿠팡 물류창고에서 일용직으로 일한다고 했다. 앞으로 몸을 써서 생계를 꾸려야 할지도 모른다는 생각에 물류창고 노동에 용기를 내 봤다고 털어놓았다.
"본사가 내년에 올해 실적을 상대 평가해서 하위 20% 지사장들의 경우 계약 갱신을 거절하겠다고 통보했어요."
저출생으로 수강생이 줄고 매출이 꺾이자, 본사가 도움의 손길을 내미는 대신 사실상 압박 카드를 내밀었다는 주장이다. 지사장들은 일종의 '구조조정'을 이해하지 못하고 있다고 했다. 지사장들은 본사에서 월급이나 지원금을 받는 직원이 아니다. 오히려 돈을 내고 영업권을 얻어 자기 사업을 해 왔다. 그런데 본사는 마치 불가항력의 구조조정인 양 실적을 앞세우고 있는 것이다.
더욱이 해당 사업을 규율하는 가맹사업법조차 계약갱신요구권을 최초 계약일로부터 10년까지만 보장하다 보니 10년을 넘기면 본사의 갱신 거절을 막을 수단이 마땅치 않다. 한 브랜드에서 가장 충실하게 조력한 이들일수록 법의 보호에서 멀어지는 역설이다. 30여 년 동안 기여가 1년 실적표 보다 가치가 없는 셈이다.
그는 동료 지사장 십여 명과 작은 단체를 꾸려 이끌고 있다. 그래서 번민이 더 깊다고 했다. 다시 한번 뭉쳐 일터를 지켜 낸다 해도 그건 산소호흡기에 기댄 연명일지 모른다는 회의감에, 다 털고 나가고 싶은 마음이 들다가도 마음 한쪽에서는 "평생을 바친 일터를 이렇게 허망하게 빼앗길 수는 없다"는 목소리가 들린다는 것이다. 동료 대부분이 중장년이고, 이 일을 마지막 직업으로 여기기에 더욱 그렇다.
물론 희망이 없지는 않다. 활동하는 단체의 전문가로부터 본사의 정책에 불공정성이 다분하다는 조언을 받았기 때문이다. 다만 문이 있어도, 그 문을 밀고 들어갈 힘이 남아 있을지는 알 수 없다.
밤새 배달하고, 잠 한숨 없이 박람회장으로
이보다 앞서 아침 9시, 국회 입법박람회장. 부스 앞에서 치킨 가맹점을 운영하는 B씨를 만났다. 그는 이전 인터뷰의 주인공이기도 하다(관련 기사 : "이혼 안 당해 천만다행" 잘나가는 치킨집 사장의 속내
).
그때 들려준 일상 그대로, 그는 오후에 출근해 플랫폼 배달 기사로 일하고, 새벽에는 가게에서 혼자 식자재를 손질하며 짬짬이 주문을 받다 아침 8시에야 문을 닫는다. 이날도 퇴근하자마자 잠 한숨 못 자고 박람회장으로 온 모양이었다.
"잠도 안 자고 바로 온 거예요? 그러다 건강 해쳐요."
걱정 섞인 말에 그는 웃었다.
"어쩌겠어요. 이러다 죽어도 할 수 없죠 뭐."
체념인지 달관인지 모를 그 한마디가 하루 종일 귀에 맴돌았다. 이날 점주들이 박람회를 찾은 이유는 국회에 계류 중인 '온라인 플랫폼법'의 조속한 통과를 시민들에게 알리고 지지를 얻기 위해서였다.
"욕 한번 안 하고 살았는데"
현장에서 만난 한 도넛 브랜드 가맹점주는 평생 욕 한번 하지 않고 살았다고 했다. 그런데 장사를 하며 본사와 사람들에 부대끼다 보니 어느 순간 욕하는 자신을 발견했다는 것이다.
"정신이 점점 피폐해지는 느낌이에요. 이제는 그만하고 싶어요. 아무리 노력해도 그 대가는 본사가 다 챙기는 것 같아서, 얄밉고 약이 올라요. 그냥 다 내려놓고 한적한 시골로 내려가고 싶어요."
부스를 찾은 시민들과 나눈 대화는 또 다른 벽을 보여 주었다. 적지 않은 이들이 배달의민족을 한국 기업으로 알고 있었다. 배민은 독일 딜리버리히어로의 자회사이고, 지난 7월에는 미국 우버가 딜리버리히어로를 인수한다는 소식까지 전해졌다. 쿠팡 역시 모회사가 뉴욕증시에 상장된 미국 법인이다.
'무료 배달' 상품의 배달비를 점주가 낸다는 사실을 처음 듣는다는 사람도 많았다. 동네에서 매일 마주치는 프랜차이즈 가게는 세련된 인테리어와 환한 조명, 단정한 유니폼과 미소로 채워져 있다. 그 모든 것이 생존을 위한 '연출'이라는 걸 아는 사람은 거의 없다.
그래서 점주들은 자신들의 현실을 설명해야 했다. 플랫폼 기업과 프랜차이즈 본사가 가져가는 몫이 매출의 80%에 이르고, 남은 돈으로 인건비와 임대료, 각종 경비를 치르면 수익률은 한 자릿수로 떨어진다고. 그 몫이 해마다 늘어 결국 아르바이트생부터 줄일 수밖에 없어 1인 자영업자가 되었고. 1년 365일 거의 쉬지 않고 일한 대가가 가족의 생계가 아니라 거대 기업의 수익으로 빠져나간다고. 심지어 플랫폼 기업 손에 쥐여 준 몫을 메우려고 다시 그 플랫폼 기업에서 일용직으로 일해야 하는 점주들의 '웃픈' 현실까지 설명해야 했다.
"우리는 정의에게 졌다"
지난 6일 넷플릭스에 공개된 이창동 감독의 <가능한 사랑>을 보며 박람회에서 만난 얼굴들이 겹쳤다. 설경구가 연기한 해고 노동자 호석은 평생을 바친 일터에서 쫓겨나 화병을 앓는다. 그는 '연대와 투쟁'은 다 헛소리라고 내뱉는다. 자신이 병들었고, 폐기됐다는 느낌을 견디지 못한다. 거대 자본에 치여 피폐해진 점주들의 모습 그대로다.
그날 박람회와 함께 열린 입법 촉구대회에서도 '연대와 투쟁'이 다시 울려 퍼졌다. 호석의 말처럼 그 구호가 헛소리가 되지 않으려면, 이번에는 달라야 한다.
영화에서 가장 오래 남은 건 호석의 동료가 던진 한마디였다.
"(진실을) 사람들이 알고 국민들이 알면 '우리가 결국은 이길 거다' 그렇게 생각했어요. 그런데 우리는 졌어요. 우리는 (현장 진압) 경찰에 밟힌 게 아니라 '정의'에 밟힌 거예요."
박람회에서 만난 점주들도 다르지 않다. 그들을 좌절시키는 것은 본사나 플랫폼 그 자체보다, '경쟁'과 '자율'이라는 말로 포장된 우리 사회의 시스템일지도 모른다.
우리 사회의 요즘 풍경은 말 그대로 '풍요 속의 불안'이다. 소수는 주체하기 어려울 만큼 돈을 벌어 뉴스를 장식하지만, 평생 일군 자산이 손아귀에 쥐어진 모래처럼 속절 없이 빠져나가는 것을 지켜볼 수밖에 없는 다수의 사연은 수많은 기사 틈에서 단신으로 소모될 뿐이다.
플랫폼 기업에 지불한 비용을 메꾸기 위해 밤새 플랫폼 배달을 병행하는 점주, 평생의 일터를 지키기 위해 주말에는 플랫폼 기업의 물류창고로 향하는 지사장, 이런 모순된 세상에 지쳐 그만하고 싶다는 점주, 이들이 무너지면 골목이 무너지고, 골목이 무너지면 우리 경제의 허리가 무너진다.
이들 가맹점주들이 바라는 건 특혜가 아니다. 일한 만큼 가져가는 공정한 규칙이다. 그러나 그 규칙은 아직 허술하다. 우리 경제의 허리이자 내수를 떠받치는 이들 입에서 "정의에게 졌다"는 말이 나오지 않도록, 이제는 국회와 정부가 답할 차례다.