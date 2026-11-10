대전 유성구 주민들 "송전탑 반대에 침묵, 유성구청장 OUT"

큰사진보기 ▲대전주민송전탑백지화대책위와 대전송전탑백지화대책위는 10일 오전 대전 유성구청 앞에서 '송전탑 백지화 및 전면 재검토 촉구 대전 시민 집회'를 개최했다. 이날 집회에 참석한 유성구 학하동·진잠동·세동·노은동 주민과 대전지역 시민사회단체, 진보정당 관계자 등 100여 명은 한국전력공사가 추진하는 345kV 신계룡-신천안 송전선로의 노선 결정 철회와 원점 재검토, 유성구청장 약속 이행 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"정용래 유성구청장은 주민과 함께 송전탑을 막아내라."

"송전탑 앞에 침묵하는 정용래 구청장은 주민에게 응답하라."

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큰사진보기 ▲대전주민송전탑백지화대책위와 대전송전탑백지화대책위는 10일 오전 대전 유성구청 앞에서 '송전탑 백지화 및 전면 재검토 촉구 대전 시민 집회'를 개최했다. 이날 집회에 참석한 유성구 학하동·진잠동·세동·노은동 주민과 대전지역 시민사회단체, 진보정당 관계자 등 100여 명은 한국전력공사가 추진하는 345kV 신계룡-신천안 송전선로의 노선 결정 철회와 원점 재검토, 유성구청장 약속 이행 등을 촉구했다. 사진은 여는 발언을 하고 있는 김재용 대전주민송전탑백지화대책위원장. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전주민송전탑백지화대책위와 대전송전탑백지화대책위는 10일 오전 대전 유성구청 앞에서 '송전탑 백지화 및 전면 재검토 촉구 대전 시민 집회'를 개최했다. 이날 집회에 참석한 유성구 학하동·진잠동·세동·노은동 주민과 대전지역 시민사회단체, 진보정당 관계자 등 100여 명은 한국전력공사가 추진하는 345kV 신계룡-신천안 송전선로의 노선 결정 철회와 원점 재검토, 유성구청장 약속 이행 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전주민송전탑백지화대책위와 대전송전탑백지화대책위는 10일 오전 대전 유성구청 앞에서 '송전탑 백지화 및 전면 재검토 촉구 대전 시민 집회'를 개최했다. 이날 집회에 참석한 유성구 학하동·진잠동·세동·노은동 주민과 대전지역 시민사회단체, 진보정당 관계자 등 100여 명은 한국전력공사가 추진하는 345kV 신계룡-신천안 송전선로의 노선 결정 철회와 원점 재검토, 유성구청장 약속 이행 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전주민송전탑백지화대책위와 대전송전탑백지화대책위는 10일 오전 대전 유성구청 앞에서 '송전탑 백지화 및 전면 재검토 촉구 대전 시민 집회'를 개최했다. 이날 집회에 참석한 유성구 학하동·진잠동·세동·노은동 주민과 대전지역 시민사회단체, 진보정당 관계자 등 100여 명은 한국전력공사가 추진하는 345kV 신계룡-신천안 송전선로의 노선 결정 철회와 원점 재검토, 유성구청장 약속 이행 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전주민송전탑백지화대책위와 대전송전탑백지화대책위는 10일 오전 대전 유성구청 앞에서 '송전탑 백지화 및 전면 재검토 촉구 대전 시민 집회'를 개최했다. 이날 집회에 참석한 유성구 학하동·진잠동·세동·노은동 주민과 대전지역 시민사회단체, 진보정당 관계자 등 100여 명은 한국전력공사가 추진하는 345kV 신계룡-신천안 송전선로의 노선 결정 철회와 원점 재검토, 유성구청장 약속 이행 등을 촉구했다. 사진은 유성구청 앞에 놓인 '근조화환'. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

10일 오전 대전 유성구청 앞에 초고압 송전선로 건설에 반대하는 주민들이 모였다. 주민들은 노란색 피켓을 들어 구청에 경고를 보낸 뒤, 집회 마지막에는 빨간색 피켓을 들고 "아웃"을 외쳤다. 구청 주변에는 근조 화환 10개가 놓였다.대전주민송전탑백지화대책위와 대전송전탑백지화대책위가 이날 오전 10시 30분 개최한 '송전탑 백지화 및 전면 재검토 촉구 대전 시민 집회'에는 학하동·진잠동·세동·노은동 주민과 대전지역 시민사회단체, 진보정당 관계자 등 100여 명이 참석했다.이들은 한국전력공사가 추진하는 345kV 신계룡-신천안 송전선로의 노선 결정 철회와 원점 재검토를 요구했다. 한전을 향한 항의와 함께, 송전탑을 막겠다고 약속했던 정용래 유성구청장이 주민 요구에 적극적으로 응답하지 않고 있다는 비판이 이어졌다.대책위에 따르면, 해당 송전선로는 노은2동·노은3동·노은1동·학하동·진잠동 등 유성구 도심과 인근 자연환경을 통과하도록 계획돼 있다. 주민들은 주거지와 아이들의 통학로 가까이에 초고압 송전선로가 들어서면 건강과 생활환경에 대한 불안뿐 아니라 자연경관 훼손, 재산권 침해, 지역 발전 저해 등의 피해를 떠안게 된다고 우려하고 있다.주민들이 가장 크게 문제 삼는 것은 입지 선정 과정이다. 피해 당사자인 주민에게 충분한 정보가 제공되지 않았고, 실질적인 의견 수렴과 동의 없이 노선이 확정됐다는 주장이다. 대책위는 입지선정위원회에서 주민 반대로 결정되지 못한 노선을 한전이 별도의 '대안위원회'를 통해 확정했다며, 주민 대표성과 절차적 정당성을 인정할 수 없다고 밝혔다.여는 발언에 나선 김재용 대전주민송전탑백지화대책위원장은 정 구청장이 지방선거 전 간담회에서 했다는 약속과 이후 대응을 비교하며 강하게 비판했다.김 위원장은 당시 정 구청장이 송전탑 건설을 "국가폭력"이라고 표현하고, 구청장의 권한을 활용해 인허가를 하지 않는 등 끝까지 막겠다고 말했다고 전했다. 그러나 최근 자신이 보낸 민원에는 구청이 할 수 있는 일이 없고 한전과 설명회를 하는 정도라는 취지의 답변이 돌아왔다고 주장했다.그는 "우리 주민들이 요구하고 있는 것, 심지어 자기가 약속한 것도 지키지 않는다는 것, 이건 도무지 있을 수가 없다"라며 "주민의 한 사람으로서 이걸 용납할 수가 없다"고 말했다. 그러면서 그는 "주민들이 뽑고 세금으로 운영하는 지방정부가 한전보다 주민의 요구를 먼저 살펴야 한다"고 비판했다.아울러 김 위원장은 유성구의회가 주민들의 요구에 힘을 싣는 결의를 채택한 상황에서도 구청장이 적극적인 답을 내놓지 않고 있다고 지적했다.연대 발언에 나선 안재훈 '용인반도체국가산단 전면 재검토·초고압 송전탑 건설 반대 전국행동' 집행위원장은 지역에서 생산한 전기를 수도권으로 보내는 에너지 정책을 바꿔야 한다고 주장했다.안 위원장은 용인 반도체 국가산단 등에 필요한 전력을 지방에서 끌어오는 정책 때문에 송전선로가 지나는 지역 주민들의 반발이 이어지고 있다고 설명했다. 그러면서 "해남에서 용인에 이르는 여러 지역 주민들이 같은 문제로 싸우고 있다"며, "이번 집회를 한 동네의 송전탑 반대 문제로만 봐서는 안 된다"고 강조했다.그는 "우리는 단순히 송전탑만 막아내는 싸움을 하자는 이야기를 하고 있지 않다"며 "여러분들이 하는 싸움이 정말 정의롭고 정말 우리나라에 필요한 싸움"이라고 말했다.발언에 나선 지역 주민들도 생활 터전을 지키기 위해 나섰다고 밝혔다. 학하동 주민 왕성수씨는 "주민 동의 없이 아파트 단지와 일터 가까이에 송전탑을 세우려 한다"며 계획 백지화를 요구했다. 또한 진잠동 주민 김동수씨는 "평소 집회에 나서지 않던 마을 어르신들도 생존권을 지키기 위해 참석했다"며, "구청장이 인허가 권한을 활용해 막겠다는 약속을 지켜야 한다"고 말했다.노은동 주민 안가연씨는 "두 아이를 키우는 주민으로서 지역의 희생을 당연하게 여기는 사업을 받아들일 수 없다"며, "구청이 침묵을 멈추고 주민 의견을 듣고 대화해야 한다"고 촉구했다.이날 집회 참석자들은 "주민 동의 없는 송전탑 건설 반대한다", "주민 동의 없는 노선 결정 철회하라"는 구호를 외쳤다. 손에 든 피켓에는 "구청장 OUT! 송전탑 NO!" 등의 문구도 적혔다.이날 대책위는 선언문을 통해 "이 국책 사업의 진행 과정에서 그 주인이자 가장 큰 영향을 받는 당사자인 '주민'이 철저히 배제되었기 때문에 우리는 집회에 나섰다"고 밝히고, "국책 사업을 이유로 특정 지역 주민의 일방적인 희생을 강요해서는 안 된다"고 주장했다.끝으로 이들은 한전에 노선 결정 철회와 전면 백지화, 대안위원회 합의 무효화와 해체를 요구했다. 아울러 노선 선정 과정의 논의 내용과 평가 기준, 회의록을 공개하고, 주민이 직접 참여하는 협의체를 구성해 사업 타당성을 원점에서 재검토하라고 촉구했다.