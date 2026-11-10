'청해부대 작전구역 확대' 국회로... 국방부 "전쟁 개입 절대 없다"

큰사진보기 ▲지난 5월 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 왕건함이 장병들의 환송을 받으며 출항하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 청해부대의 작전 범위를 기존 아덴만에서 오만 남방 해역까지 확대하고 병력과 장비를 추가 파견하는 방안을 확정해 국회 동의 절차에 들어간다. 국방부는 이란과 미국의 전쟁에 개입하는 일은 없을 것이라고 거듭 강조했지만, 일부 야당과 시민사회단체는 사실상의 '호르무즈 우회 파병'이라며 반발하고 있다.정부는 10일 오전 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 '국군부대의 소말리아 해역 및 오만 남방 외해 파견 연장 수정동의안'을 의결했다.의결 직후 국방부는 "우리 국민 보호 및 경제이익 수호를 위해 청해부대의 임무를 강화하는 방안을 수립했다"며 "해상초계기와 소해지원역량을 보강해 임무지역인 아덴만 해역과 오만 남방 외해에서 활동하게 된다"고 설명했다.이어 국방부는 "우리 청해부대는 전쟁에 절대 관여, 개입하지 않는다는 원칙 하에 독자 지휘 체계를 갖추고, 우리 국민과 선박을 보호하는 임무에 만전을 기할 것"이라고 강조했다. 동의안은 대통령 재가를 거쳐 국회에 제출될 예정이다.이번 동의안은 청해부대의 작전 구역을 기존 소말리아 아덴만 일대에서 오만 남방 외해까지 약 두 배로 넓히는 것이 핵심이다. 기존 해적 퇴치와 우리 선박 보호 임무에 국제 해상교통로의 항행 자유 회복 지원도 추가된다.파견 인원은 기존 320명에서 395명으로 75명 늘어난다. 해상초계기 P-8A 포세이돈 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등도 추가 투입된다. 특히 기뢰 제거 전력은 향후 전쟁이 끝난 뒤 호르무즈 해협에서 국제적인 기뢰 제거 작전이 진행될 가능성에 대비한 것으로 풀이된다.국방부는 이번 조치가 전쟁 개입과는 무관하다는 입장을 분명히 했다.정빛나 국방부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 우회 파병이라는 지적에 대해 "전쟁 또는 전투에 관여하거나 개입하는 일은 절대 없을 것"이라며 "이번 청해부대 임무는 오로지 우리 국민과 선박 보호라는 점을 다시 한번 말씀드린다"고 밝혔다.강신철 국방부 장관도 전날(9일) 국회 국방위원회 전체회의에서 "전쟁에 불관여하고 불간섭한다는 건 분명히 저희가 원칙을 말씀드렸다"며 청해부대의 작전 범위 확대가 우리 장병과 국민, 선박을 보호하기 위한 조치라고 설명했다.강 장관은 호르무즈 해협과 오만만을 작전 구역에서 제외한 것이 전쟁 개입 우려를 차단하기 위한 조치인지 묻는 김성회 더불어민주당 의원의 질문에 "그렇다"고 답했다. 향후 호르무즈 해협까지 작전 범위를 확대하려면 국회의 추가 동의가 필요하다는 지적에도 관련 절차가 필요하다고 밝혔다.그러나 조국혁신당과 진보당은 이번 동의안이 미국의 전쟁에 한국군을 간접적으로 참여시키는 결과를 가져올 수 있다고 우려하고 있다.김준형 조국혁신당 원내대표는 지난 5일 "해적을 막으라고 보낸 부대를 전쟁의 바다로 보낼 수는 없다"며 작전 범위 확대에 반대했다. 이란이 한국군의 활동을 적대 행위로 받아들일 경우 전쟁에 휘말릴 위험이 있다는 것이다.윤종오 진보당 원내대표도 정부에 우회 파병 시도를 중단하고 외교적 해법을 모색할 것을 촉구했다.시민사회단체들도 반발하고 있다. '미국침략전쟁중단 한국군파병반대 긴급행동'은 9일 청와대 앞에서 기자회견을 열고 청해부대의 작전 범위와 임무, 전력을 확대하는 것은 사실상의 변칙 파병이라며 동의안 철회를 요구했다.이 단체는 국무회의가 열린 이날(10일) 오전에도 청와대 주변에서 시민과 활동가들이 줄지어 서는 항의 행동을 벌였다. 참가자들은 정부가 전쟁에 개입하지 않겠다는 약속을 지켜야 한다고 주장했다.반면 더불어민주당은 이번 조치가 호르무즈 해협 파병이 아니라 해적 위협에 대응하고 우리 선박의 안전을 확보하기 위한 것이라는 입장이다.국무회의를 통과한 동의안은 국회 국방위원회 심사를 거쳐 본회의에서 처리될 예정이다. 정부가 전쟁 불개입을 거듭 강조하고 있지만, 청해부대의 확대된 임무와 활동 범위가 실제로 어디까지 허용되는지를 놓고 국회 심사 과정에서 논란이 이어질 전망이다.