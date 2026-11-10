경실련 "민주당 '초광역특구법' 전면 재검토하라"

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경제정의실천시민연합(경실련)이 더불어민주당이 최근 발의한 '지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법안'(이하 초광역특구법안, 박상혁 의원 대표발의)에 대해 공익 침해와 사회적 비용 전가 우려를 제기하며 전면 재검토를 촉구했다.경실련은 9일 성명을 통해 "수도권 집중 완화와 지역 균형발전이라는 명분은 타당하지만, 기업 유치를 이유로 공정거래 질서와 노동·의료·환경 분야의 공익 기준을 허물고 민간의 투자 비용을 국민과 지방정부에 떠넘기는 방식으로 추진되어서는 안 된다"고 밝혔다.경실련은 법안의 주요 독소 조항과 문제점을 구체적으로 지적했다.우선 기업 투자 편의를 앞세운 포괄적 규제특례에 대해 경실련은 "법안 제135조의 일반지주회사 손자회사 공동출자 특례 등은 공적 자금 참여와 지배구조 규율 완화가 결합되어 재벌의 경제력 집중과 지배력 확대를 초래할 수 있다"며 개별 특례의 필요성과 공익성을 엄격히 입증해야 한다고 주장했다.이어 조세·부담금 감면 및 사회적 비용 전가 문제도 거론했다. 경실련은 "각종 개발·환경·교통 관련 부담금과 조세 감면이 중첩 적용될 경우 지방재정이 악화되고 일반 시민에게 부담이 넘어가며, 특구 밖 지역 중소기업과의 형평성도 훼손될 수 있다"고 우려했다.또한 개발이익의 사유화와 노동·환경권 후퇴에 대해서도 경고했다. 용도지역 변경 및 주택공급 특례가 개발부담금 감면과 결합하면 공공의 계획 변경으로 발생한 개발이익이 민간에 집중될 수 있다는 것이다. 아울러 기간제 근로기간 4년 연장(제134조) 등은 고용 불안정을 장기화하며, 의료·환경·안전 관련 특례 역시 주민 삶의 질과 안전을 위협할 수 있다고 평가했다.경실련은 이러한 부작용을 막기 위해 ▲개별 특례의 필요성·공익성 철저 검증 ▲공공지원 총비용 공개 및 국회·지방의회의 통합 재정영향평가 심사 보장 ▲개발이익 환수 및 공공기여 강화 ▲노동·의료·환경 공익 기준 유지 ▲독립적 성과평가와 주민 참여를 통한 책임성 확보 장치 마련 등을 당부했다.경실련 관계자는 "지역발전 정책의 성패는 단순한 기업 유치 건수가 아닌 지역주민의 삶이 얼마나 나아지는가로 평가받아야 한다"며 "민주당과 국회는 조세정의와 재정민주주의 등 기본 원칙을 지키며 법안을 근본적으로 보완해야 한다"고 강조했다.