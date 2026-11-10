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정치

26.11.10 12:38최종 업데이트 26.11.10 13:10

'청해부대 작전구역 확대' 국무회의 의결

대통령 재가 거쳐 국회 제출 수순... 진보시민사회 '꼼수파병' 비판에 정부 '전쟁 불개입 원칙' 강조

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5월 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 왕건함이 장병들의 환송을 받으며 출항하고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다.
5월 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 왕건함이 장병들의 환송을 받으며 출항하고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. ⓒ 연합뉴스



'국군 부대의 소말리아 아덴만 해역 및 오만 남방 외해 파견연장 수정 동의안'이 10일 국무회의에서 의결됐다.

청와대는 이날 알림을 통해 이를 포함한 '국군부대의 아랍에미리트(UAE)군 교육훈련지원 등에 관한 파견연장 동의안' 등이 의결됐다고 전했다.

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해당 안건은 청해부대의 작전 구역을 호르무즈 해협에 더 가까운 오만 남방 외해까지 넓히고 해군 해상초계기와 폭발물 처리반, 무인 소해 전력 등 추가 자산 파견을 내용으로 하고 있다.

이는 이후 이재명 대통령의 재가를 거쳐 국회에 제출돼 동의 절차를 밟을 예정이다.

진보정당과 시민사회가 이를 '꼼수 파병'으로 규정하고 반대 중인 만큼 논란이 예상된다. 정부는 '이란과 미국 간 전쟁에 불관여하고 불간섭한다는 원칙을 유지한다'면서 해당 파견연장 동의안은 한국 국민과 선박의 안전을 확보하기 위한 목적이라고 밝혔다.

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#중동전쟁#파병#청해부대#국무회의

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "이주노동자들, 산업현장·지역사회 함께 일구는 이웃들"

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