'청해부대 작전구역 확대' 국무회의 의결

'국군 부대의 소말리아 아덴만 해역 및 오만 남방 외해 파견연장 수정 동의안'이 10일 국무회의에서 의결됐다.
청와대는 이날 알림을 통해 이를 포함한 '국군부대의 아랍에미리트(UAE)군 교육훈련지원 등에 관한 파견연장 동의안' 등이 의결됐다고 전했다.
해당 안건은 청해부대의 작전 구역을 호르무즈 해협에 더 가까운 오만 남방 외해까지 넓히고 해군 해상초계기와 폭발물 처리반, 무인 소해 전력 등 추가 자산 파견을 내용으로 하고 있다.
이는 이후 이재명 대통령의 재가를 거쳐 국회에 제출돼 동의 절차를 밟을 예정이다.
진보정당과 시민사회가 이를 '꼼수 파병'으로 규정하고 반대 중인 만큼 논란이 예상된다. 정부는 '이란과 미국 간 전쟁에 불관여하고 불간섭한다는 원칙을 유지한다'면서 해당 파견연장 동의안은 한국 국민과 선박의 안전을 확보하기 위한 목적이라고 밝혔다.
[관련기사]
"우리 군인, 전쟁의 바다로 보낼 수 없다" 청와대 앞 '인간띠'
https://omn.kr/2kgt6
강신철 "청해부대 호르무즈 파병 아냐... 육사 이전 확정 안 돼"
https://omn.kr/2kgei
청와대 "호르무즈 관련 청해부대 역할 확대 검토 중"
https://omn.kr/2kbyq