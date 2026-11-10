올겨울 '한파 쉼터'로 전국 우체국 2천여 곳 개방

큰사진보기 ▲충북 단양군 단양읍에 있는 단양우체국 전경. ⓒ 유창재 관련사진보기

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올겨울 전국 우체국 2000여 곳이 한파를 피해 잠시 추위를 피할 수 있는 국민 쉼터로 운영된다. 생활 주변에서 쉽게 찾을 수 있는 우체국을 한파 쉼터로 개방해 한파에 취약한 국민의 건강과 안전을 지키겠다는 취지다.과학기술정보통신부 우정사업본부와 행정안전부는 10일 오후 3시 서울 종로구 정부서울청사에서 '우체국 한파 쉼터 이용을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.이번 협약에 따라 전국 2000여 곳의 우체국은 한파 대책 기간인 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 한파 쉼터로 운영된다. 이용 시간은 우체국 근무시간인 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.이들 기관은 한파로부터 국민의 생명과 안전을 지키고, 누구나 생활 주변에서 쉽게 추위를 피할 수 있도록 우체국의 공공시설 기능을 활용하기로 했다. 협약에 따라 우정사업본부는 우체국 내 쉼터 공간을 제공하고, 국민이 불편 없이 이용할 수 있도록 시설을 지속적으로 관리한다. 행정안전부는 한파 쉼터 관련 정책을 추진하고 우체국 쉼터 운영에 필요한 사항을 지원한다.우체국이 한파 쉼터라는 사실을 국민이 쉽게 알 수 있도록 안내표지판을 제작·부착하고, 관련 안내와 홍보도 함께 진행한다. 쉼터 운영에 필요한 정보를 가능한 범위에서 공유하고, 이용 불편 신고가 접수되면 이를 해소하기 위해 협력할 계획이다.박인환 우정사업본부장은 "우체국이 지역사회의 따뜻한 쉼터 역할을 할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "국민이 불편함 없이 이용할 수 있도록 쉼터 공간 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 우정사업본부는 국가데이터처와 중소벤처기업부, 국가보훈부, 보건복지부 등 중앙정부와 국민 편의를 높이기 위한 다양한 분야의 협업을 이어가고 있다.