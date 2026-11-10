또 국무회의 배석한 중수청장에 대통령이 한 당부

큰사진보기 ▲ 김지용 중대범죄수사청장 10일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.11.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이정현 검찰총장 직무대행이 10일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.11.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 10일 김지용 중대범죄수사청장과 이정현 공소청 차장검사(검찰총장 직무대행)에게 신속한 조직 정비를 당부했다. 김 중수청장은 이날로 취임 이후 4주 연속 국무회의에 참석했다.이 대통령은 청와대에서 열린 국무회의에서 김지용 중수청장에게 "지금 중수청 인력 보강 사업은 잘 되고 있는가"라고 물었다. 이어 '현재 정원의 66%를 충원했고, 12월 중순 정도면 전반적인 업무환경이 완비될 것 같다'는 보고에 "국민들께서 이번 사법개혁, 검찰개혁, 수사·공판 관련 개혁 과정을 관심 있게 지켜보고 계시기 때문에 좀 힘들더라도 속도를 좀 내주시고, 정비를 신속하게 하시면 좋겠다"고 당부했다.이 대통령은 이정현 차장에게는 "조직 분리하고 난 다음에 내부에 꽤 혼선이 있을 수 있는데 어떤가"라며 공소청 상황도 살폈다. 또 "범죄수익 환수가 처벌 절차 끝난 후에 (판결이) 확정되면 시작되는 것이지 않나"라며 "잘 안 되고 있다는 게 현실이고, (은닉재산) 추적활동을 하려면 일종의 무슨 권한이 필요한데 실질적으로 뭘 할 수 있는 게 없다, 이런 주장들이나 지적이 있던데 어떤가"라고 물었다.앞서 이 대통령은 국정 철학 공유를 위해 수사와 공소를 담당하는 기관장들도 국무회의에 참석할 것을 지시했다. 하지만 일각에서는 정치적 중립성과 독립성이 중요한 사정기관의 수장들이 국무회의에 참석하는 것은 부적절하다고 비판했다. 특히 김지용 중수청장이 취임 직후인 10월 20일 처음으로 국무회의에 배석한 것에 대해 불필요한 오해를 초래한다는 지적이 나왔다.이 대통령은 동의하지 않았다. 그는 지난달 21일 엑스(X·옛 트위터)에 "정부조직법 제11조 부정하는 공소청장·중수청장의 국무회의 배석 불가론은 위헌적 억지"라며 직접 반박했다. 이튿날에 재차 글을 올려 "공소청이든 기상청이든 소방청이든 모든 부처·청은 대통령과 총리의 지휘감독을 받는다는 것이 헌법과 정부조직법에 명시돼있다"며 "중수청에 대한 지휘감독을 포기하는 것은 헌법과 정부조직법 위반으로 탄핵사유"라고도 했다.다만 이 대통령은 김지용 중수청장에게 "제가 출석하라니까 무조건, 딴 일 있는데 억지로 오고, 그럴 필요는 없다"고 한 바 있다.이 대통령은 지난달 27일 국무회의 당시 "국무의원들은 의결을 위해서 의무적으로 (참석)해야 되지만 그 외에 위원회, 처, 청 쪽은 바쁘면 안 오셔도 된다. 중수청은 요새 새로 개청해가지고 인력도 없고 시설도 불완전하고 그런데 꼭 필요 안 하면 안 오셔도 된다"며 "한 달에 한 번쯤은 오시라. 자율적으로 하시면 된다"고 했다.