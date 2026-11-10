아내가 멈추면 나도 섰다, 용문사에서 보낸 가을

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큰사진보기 ▲가을을 건너는 숲붉은 잎과 노란 잎, 아직 푸른 잎이 어우러진 용문사 숲길. 같은 산에 뿌리를 둔 나무들이 저마다의 속도로 가을을 건너고 있었다. ⓒ 양순길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 2026년 10월 31일 아내와 함께 용문사를 다녀온 경험을 바탕으로 썼습니다. 암 진단과 치료를 겪는 분들과 그 곁을 지키는 가족들에게 작은 위로가 되기를 바랍니다.

10월의 마지막 날, 아내와 용문사에 다녀왔다. 가을이 다 가기 전 오래된 산사의 지붕과 은행나무 아래서 계절이 깊어지는 모습을 천천히 바라볼 생각이었다.하늘은 맑고 푸르렀다. 산길에는 가을을 만나러 온 사람들의 걸음이 이어졌다. 우리도 그 틈에 섞여 걸었다. 눈길이 머무는 곳에서 멈추고, 바람이 불면 잠시 고개를 들었다. 서두를 일이 없었다. 올해는 천천히 걷는 날이 많았다.계곡을 건너는 다리 너머로 숲이 물들어 있었다. 주황빛과 노란빛 사이에 아직 푸른 잎이 남아 있었다. 어떤 나무는 한창 붉어지고, 어떤 나무는 벌써 가지를 드러냈다. 같은 산에 뿌리를 두고도 저마다의 속도로 가을을 건너고 있었다.울긋불긋 차려입은 가을이 산에서 내려오고 있었다. 바람이 스치자, 잎들이 몸을 뒤집으며 반짝였다. 누군가 가을 옷자락을 끌며 가지 사이를 지나가는 듯했다. 나는 자꾸 숲 안쪽을 들여다보았다. 흙과 마른 잎 냄새가 고소했다. 깊이 숨을 들이켰다. 발밑에서 낙엽이 바스락거리고, 계곡에서는 물소리가 흘러왔다. 요즘 머릿속을 맴돌던 생각들이 그 소리 사이로 조금씩 멀어졌다.대웅전 앞마당에 이르자 시야가 환하게 열렸다. 기와지붕의 곡선 너머로 단풍이 겹겹이 펼쳐져 있었다. 처마 끝의 단청과 산자락의 빛깔이 어우러졌다. 가을볕이 마당에 가득했다.사람들은 돌계단을 오르고, 두 손을 모으고, 서로의 사진을 찍어주었다. 말소리와 자갈 밟는 소리가 들려왔다. 그 속에서도 마음은 차분했다. 오래된 지붕과 그 뒤의 산을 바라보고 있으니, 어깨에 들어갔던 힘이 스르르 풀렸다.은행나무 앞에서는 한참 고개를 젖혔다. 굵은 줄기에서 뻗어 나온 가지들이 하늘을 넓게 덮고 있었다. 연둣빛 잎과 노랗게 물든 잎 사이로 햇살이 부서졌다. 몇 걸음 물러서도 가지 끝이 사진 밖으로 뻗어 나갔다.얼마나 많은 사람이 이 나무 아래 서서 하늘을 올려다보았을까. 그들이 돌아간 뒤에도 나무는 이 자리에 남아 잎을 내고, 그늘을 드리우고, 다시 가을을 맞았을 것이다. 깊게 주름진 줄기의 골마다 그늘이 고여 있었다.난간에는 은행잎 모양의 소원 쪽지가 빼곡했다. 작은 종이마다 누군가의 간절한 마음이 매달려 있었다. 바람이 불자 나뭇잎과 소원들이 함께 흔들렸다. 나무가 낮게 가지를 내려 사람들의 바람까지 품고 있는 듯했다. 그 앞에 아내가 섰다.나는 카메라를 들었다. 은행나무를 담으려던 눈길이 아내의 얼굴에 머물렀다. 모자 아래 익숙한 얼굴, 잔잔한 표정. 수없이 마주한 얼굴인데도 노란 잎 아래서는 새롭게 보였다. 아내를 찍고, 이번에는 내가 나무 앞에 섰다. 서로의 사진을 찍어주며 가을 속에 잠시 머물렀다.올해 우리 부부는 나란히 암 진단을 받았다. 검사와 치료를 받고, 결과를 기다렸다. 병리 결과지의 숫자와 낯선 말들을 읽고 또 읽었다. 종이를 덮은 뒤에도 마음은 좀처럼 그 자리에서 벗어나지 못했다. 추적 관찰을 이어가는 지금 우리는 이렇게 같은 나무 아래 서 있다.은행잎이 노랗게 환했다. 아내가 곁에 있었고, 우리는 함께 나무를 올려다보았다. 방금 찍은 아내의 사진을 들여다보다 화면을 넘기던 손을 멈췄다. 이 얼굴과 이 빛을 오래 기억하고 싶다. 산길 쉼터에서는 통기타 소리가 흘러나왔다. 검은 모자를 쓴 사람이 기타를 치며 노래하고 있었다. 머리 위 현수막에는 '나눔 가수 이동해'라는 이름과 어려운 이웃을 위한 기부 이야기가 적혀 있었다.우리는 잠시 걸음을 늦췄다. 물소리와 발소리 사이로 기타 선율이 번졌다. 누군가는 멈춰 듣고, 누군가는 천천히 지나갔다. 노래는 그들의 등 뒤까지 따라갔다. 산길에서 만난 사람의 온기가 가을볕처럼 따뜻했다.돌아오는 길에는 햇살이 길게 누웠다. 올라올 때 보았던 나무를 다시 바라보았다. 비스듬한 빛을 받은 잎들이 한결 깊은 색으로 빛났다. 아내가 멈추면 나도 서고, 내가 카메라를 들면 아내가 기다려 주었다.함께 살아온 날들도 그러했다. 같은 속도로 걷지 못하는 날에는 한 사람이 기다렸다. 먼저 가다가 돌아보고, 뒤처지면 걸음을 맞추며 여기까지 왔다. 앞으로는 서로를 기다리는 시간이 조금 더 길어질지도 모르겠다. 그러면 길가의 나무를 조금 더 오래 바라보고, 돌아보는 얼굴에 가만히 웃어주면 되겠지.가지 끝에서 잎 하나가 떨어졌다. 허공을 맴돌다가 길 위에 내려앉았다. 바람이 다시 불자 그 잎은 다른 낙엽들 곁으로 굴러갔다. 나무들 사이로 빈 하늘이 조금씩 넓어지고 있었다. 봄부터 품어온 잎을 보내고도 가지는 하늘을 향해 뻗어 있었다. 나는 그 아래서 아직 오지 않은 날들을 생각했다. 걱정하느라 미처 바라보지 못한 얼굴과 흘려보낸 순간들을 떠올렸다.낙엽을 내려다보다가 아내 쪽으로 눈을 돌렸다. 아내는 조금 앞에서 걷고 있었다. 몇 걸음을 옮겨 그 곁에 나란히 섰다. 발밑에서 두 사람의 낙엽 밟는 소리가 섞였다.휴대전화에 찍힌 이날의 걸음 수는 9826걸음이었다. 그 걸음 사이사이에 멈춰 선 시간이 있었다. 단풍을 올려다보고, 물소리에 귀를 기울이고, 서로를 기다려 준 시간. 휴대전화에는 담기지 않은 순간들이 마음에 남았다.산 너머 어디선가 겨울이 걸어오고 있을 것이다. 머지않아 은행나무도 잎을 떨구고, 산길의 빛깔도 옅어지겠지. 저녁에 사진을 넘기니 은행잎 사이로 다시 햇살이 비쳤다. 그 아래 아내가 있었다. 참 좋았다. 함께 걸은 오늘이.