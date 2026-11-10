윤석열 정부 경호처 AI 사업, 군 장병 생체정보 활용 논란

큰사진보기 ▲김우영 더불어민주당 의원이 지난 10월 12일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 방미통위 등에 대한 국정감사에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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윤석열 정부 대통령경호처가 추진한 240억 원 규모의 인공지능(AI) 경비안전 기술개발 사업에서 군 장병의 생체정보를 활용한 연구가 진행된 것으로 드러났다. 특히 군 장병들의 개인정보 제공 동의가 상명하복의 군 조직 특성상 자발적으로 이뤄졌는지, 연구윤리 심의 절차는 제대로 지켜졌는지 검증해야 한다는 지적이 제기됐다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김우영 더불어민주당 의원은 10일 과학기술정보통신부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 국가 연구개발(R&D) 사업의 기관생명윤리위원회(IRB) 심의 이행 여부를 확인하는 정부의 관리·감독 체계가 불명확한 것으로 나타났다고 밝혔다.김 의원실이 IRB 심의 시점과 관리 기준을 질의하자, 과기정통부는 "법률상 IRB 신청 시점이 명확히 규정되어 있지는 않다"고 답변했다.현행 '생명윤리 및 안전에 관한 법률'은 인간대상연구를 수행하기 전에 IRB 심의를 받도록 의무화하고 있다. 그러나 과기정통부가 제출한 자료에는 국가 R&D 과제의 선정과 협약, 연구 수행 과정에서 IRB 심의 이행 여부를 확인하는 구체적인 관리 절차가 제시되지 않았다.이 같은 관리 공백은 김 의원이 국정감사에서 문제를 제기했던 대통령경호처의 '지능형 유무인 복합 경비안전 기술개발사업'에서도 드러났다. 이 사업은 한국전자통신연구원(ETRI)이 주관한 240억 원 규모의 AI 연구개발 과제다. 군중행동과 위험행위 인식, 영상 기반 생체신호 및 긴장도 분석 기술개발 등을 목표로 추진됐다.김 의원실에 따르면 해당 사업은 초기 연구 단계가 소프트웨어 개발이라는 이유로 IRB 심의를 진행하지 않고, 이후 인간대상연구 단계에서 심의를 추진할 계획이었던 것으로 파악됐다.문제는 개발 기술의 실증 과정에서 군 장병들이 연구에 참여했다는 점이다. 과기정통부가 김 의원실에 설명한 내용에 따르면, 사업 수행 과정에서 국방부와 협의해 군 장병 개개인으로부터 개인정보 제공 동의를 받은 것으로 알려졌다.하지만 군은 상명하복의 지휘체계가 작동하는 특수한 조직이다. 군 장병들이 개인정보 제공을 거부하거나 연구 참여 동의를 철회할 실질적인 자유를 보장받았는지, 참여를 거부했을 때 불이익은 없었는지 확인이 필요하다는 게 김 의원의 지적이다.특히 해당 사업이 비상계엄을 선포한 윤석열 정부 당시 대통령경호처의 수요에 따라 추진됐다는 점에서 경호처와 국방부의 협력 경위, 군 장병의 생체정보를 활용한 연구의 목적과 진행 과정도 투명하게 밝혀야 한다고 강조했다.사업 자체는 이미 중단됐다. 공동연구기관의 연구부정행위 문제가 제기되면서 2026년 5월 과제중단이 결정됐으며, 공동연구기관인 에이치디에스에는 12억 원의 제재부가금이 사전 통지됐다.다만 김 의원은 연구부정행위 조사와 별개로 IRB 심의 의무 준수 여부와 연구 과정에서 수집한 생체정보의 보관·폐기 현황까지 추가로 검증해야 한다고 주장했다.김우영 의원은 "군 장병이 개인정보 제공 동의서에 서명했다고 해서 그 동의가 반드시 자발적이었다고 볼 수는 없다"며 "국방부가 관여한 연구에서 군 장병들이 상급자의 눈치를 보지 않고 자유롭게 거부할 수 있었는지 확인해야 한다"고 지적했다.이어 그는 "계엄을 추진한 윤석열 정부의 대통령경호처가 군 장병의 생체정보까지 활용하는 AI 기술개발을 추진했다면 그 목적과 과정은 더욱 엄격하게 검증돼야 한다"면서 "과기정통부는 연구윤리 심의부터 개인정보 수집·활용, 과제중단 이후 데이터 관리까지 전 과정을 조사하고 국가 R&D 관리·감독 체계를 정비해야 한다"고 강조했다.