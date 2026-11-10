하남 원도심 정비사업 장기 표류…"공공이 기준 세워야"

큰사진보기 ▲오지연 하남시의원(국민의힘·나선거구)은 지난 9일 열린 제354회 임시회 시정질의에서 "원도심이 10년 넘게 멈춘 지역주택조합에 기대는 사이 더 낙후됐다"며 공공의 적극적인 역할을 촉구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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하남시 원도심 정비사업이 장기간 표류하는 가운데, 지역주택조합 중심의 개발 방식에서 벗어나 공공이 정비 기준을 마련하고 주민에게 정확한 사업 정보를 제공해야 한다는 지적이 나왔다.오지연 하남시의원(국민의힘·나선거구)은 지난 9일 열린 제354회 임시회 시정질의에서 "원도심이 10년 넘게 멈춘 지역주택조합에 기대는 사이 더 낙후됐다"며 공공의 적극적인 역할을 촉구했다.오 의원이 공개한 집행부 답변에 따르면 하남시 관내 정비사업은 재개발 2곳, 지역주택조합 7곳으로 파악됐다.오 의원은 "토지 확보 전까지 위험을 조합원 개인이 떠안는 사업이 공공 정비사업보다 세 배 이상 많은 것이 하남 원도심의 현주소"라고 지적했다.장기 지연 사업도 문제로 제기됐다. 역말1지구는 2015년 사업계획승인 접수 이후 11년 가까이 사업이 지연되고 있으며, 예동·안터골 1·2지구는 지구단위계획이 실효된 상황에서도 관련 절차가 이어지고 있다는 것이다.오 의원은 주민 피해를 줄이기 위해 사업 초기부터 토지 확보 현황과 인허가 진행 상황 등 객관적인 정보를 제공해야 한다고 강조했다.특히 내년 1월 개소 예정인 정비사업 전담 상담센터에 대해 "홍보 창구가 아닌, 주민이 사업의 실제 상황을 확인하는 중립 창구가 돼야 한다"고 주문했다.지역주택조합의 토지 소유권 확보 요건과 재개발 동의율 완화 등 제도 변화가 추진되는 만큼, 주민들이 사업 가능성과 위험성을 정확히 판단할 수 있도록 해야 한다는 취지다.하남시가 추진하는 원도심 9개소, 총 19만482㎡ 규모의 종상향 지구단위계획에 대해서는 긍정적으로 평가했다.오 의원은 이를 "시가 먼저 기준을 그리겠다는 의미 있는 전환"이라고 평가하면서도 사전협상 기준과 결과를 공개하고, 도시계획조례 개정 내용도 주민들에게 충분히 설명해야 한다고 요구했다.오 의원은 "균형발전은 신도시를 누르는 것이 아니라 원도심이 제자리를 찾는 것"이라며 "원도심 주민들이 더 이상 기다리기만 하지 않도록 오늘 확인한 내용이 이행되는지 끝까지 점검하겠다"고 밝혔다.