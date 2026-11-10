계속 글 쓸 용기를 불어 넣은 상사의 글귀

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"글 잘 쓸 바탕을 갖추었고, 잘 쓰고픈 욕심이 있는 승일에게."

큰사진보기 ▲선물로 받았던 책에 쓰여준 글귀15년 전에 받았던 책에 쓰인 글귀를 지금도 가끔 사진첩에서 보고 있다 ⓒ 박승일 관련사진보기

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"출판기념회에 와 주셔서 감사합니다. 그때 과장님께서 선물해 주신 책을 읽고부터 저도 언젠가 책을 꼭 출간하고 싶다는 욕심이 생겼던 것 같습니다."

"그래? 그럼 나야 고맙지!"

"처음 경찰관이 되고 아무것도 모르던 제게 항상 좋은 말씀과 격려를 해주셨잖아요. 그때 응원해 주신 덕분에 제가 이렇게 책까지 출간하게 된 것 같습니다."

"자네는 충분히 자질을 갖췄어. 같이 근무하던 때가 벌써 25년이 지났는데도 지금도 생생한 걸 보면…"

큰사진보기 ▲오늘도 무사히 경찰했습니다이번에 평범한 사람들의 살아가는 이야기를 책으로 출간했다 ⓒ 박승일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서) 수요일 연재에도 실립니다. <오늘도 무사히 경찰했습니다>는 경찰 이야기이지만, 어쩌면 우리 모두의 이야기입니다. 여러분께 꼭 한번 들려드리고 싶습니다.

무려 15년 전 선물 받은 책 한 권의 첫 장에 적혀 있는 글귀다. 지금도 그 책을 펼치면 가장 먼저 눈에 들어오는 문장이다. 그때는 그저 고마운 마음으로 읽었던 글귀인데, 15년이 지난 지금은 그 의미가 사뭇 다르게 다가온다. 책을 선물해 주신 분은 내가 경찰관이 된 첫해인 2000년. 직속 과장으로 근무하셨던 분이다. 그리고 몇 년 뒤 나는 서울경찰청으로 발령받았고, 과장님은 퇴직하셨다. 그 뒤 10여 년이 지나 책을 택배로 받았다.당시 나는 글을 잘 쓴다고 생각해 본 적이 없었다. 그저 글을 잘 쓰고 싶어 노력하는 평범한 직장인이었다. 가끔 <오마이뉴스>에 기사를 써서 보내기도 했지만 결과가 좋지만은 않았다. 기사로 채택되지 못한, 이른바 '생나무' 기사도 많았다. 나름대로 열심히 썼다고 생각했는데 독자들에게 선보이지 못하면 실망도 컸다.그런 내게 과장님은 글을 잘 쓸 바탕을 갖추었다고 말씀해 주셨다. 그것도 언젠가 잊힐 수 있는 말이 아니라 책의 첫 장에 직접 글로 남겨주셨다. 그때 왜 책을 보내주셨는지는 정확하게 기억나지 않는다. 다만 책을 받고 나서 글을 꾸준히 써야겠다고 생각했던 것은 확실하다. 누군가 나의 가능성을 믿어준다는 것이 얼마나 큰 힘이 되는지도 증명되었다. 그 뒤로 15년이 흘러 지난 10월 2일, 내 이름으로 된 첫 책을 출간했기 때문이다.지난달 초 일주일 동안 진행한 출판 기념회에 과장님이 직접 찾아오셨다. 어느덧 일흔이 되셨지만 내 눈에는 25년 전 처음 경찰관이 되었을 때 뵈었던 모습 그대로인 듯했다. 생각해 보면 참 신기한 일이다. 25년 전 함께 근무했던 상사가 15년 전 내게 책을 선물했고, 다시 15년이 지나 내가 출간한 책을 축하하기 위해 찾아오셨으니 말이다.그동안 나는 여러 부서를 옮겨 다녔고, 수많은 사람을 만났다. 경찰관으로서 다양한 사건 현장에 출동했고, 때로는 힘든 시간을 보내기도 했다. 그 사이 글을 쓰다가 멈추기도 했고, 다시 시작하기도 했다. 그런데 과장님이 책에 적어주신 글귀는 여전히 남아 있었다.그 글귀를 다시 읽어보니 울컥하다. 당시에는 미처 몰랐던 사실 하나를 깨달았기 때문이다. 누군가의 책 한 권과 짧은 격려가, 다른 누군가에게는 오랫동안 포기하지 않을 이유가 될 수도 있다는 사실 때문이다. 과장님은 15년 전 내가 책을 출간할 것이라고 예상하셨을까. 적어도 나보다 먼저 내 가능성을 믿어주신 것은 분명하다. 그 믿음이 고마웠다. 책을 출간했다는 사실 만큼, 그 기쁨을 과장님과 함께 나눌 수 있다는 것이 좋았다.지금도 나는 글을 잘 쓴다고 생각하지 않는다. 다만 잘 쓰기 위해 노력할 뿐이다. 물론 이번에 신간 <오늘도 무사히 경찰했습니다>를 출간하면서 조금은 자신감이 생긴 것도 사실이다. 처음에는 주변 지인들이 한두 권씩 책을 구매할 때마다 고마운 마음이 컸다.그런데 전혀 모르는 독자들이 서점을 직접 방문해 매대에 놓인 내 책을 구매하는 모습을 상상하면 뿌듯함 이상의 감정이 느껴진다. 나와 아무런 인연도 없는 사람이 자신의 시간과 돈을 들여 내 이야기를 읽어준다는 것. 생각할수록 신기하고 감사한 일이다.나는 '평범한'이라는 단어를 좋아한다. 가능하면 인생도 그렇게 살고 싶다. 특별히 남들보다 뛰어난 사람으로 보이기보다, 평범한 사람으로 살아가는 사람이 되고 싶다. 이번에 출간한 책에서도 강조하고 싶었던 것은 평범한 사람들의 이야기였다. 경찰관으로서 마주했던 사건들이지만, 그 안에는 우리 주변에서 살아가는 사람들의 기쁨과 슬픔, 갈등과 위로가 담겨 있다.책을 출간하기까지 나에게 특별한 능력이 있었던 것도 아니다. 유명한 작가에게 글쓰기를 배운 것도 아니고, 글을 쓰기 위해 직장을 그만둔 것도 아니다. 평범한 직장인으로 생활하면서 틈틈이 글을 읽고 썼다. 그러다 보니 어느새 책 한 권을 만들 수 있을 만큼의 이야기가 쌓였다.평범한 직장이라면 누구나 한 번쯤 자신의 이름으로 된 책을 출간하는 상상을 해봤을 것이다. 나도 그랬다. 그런데 막상 글을 쓰려고 하면 망설이게 된다. 나 역시 수없이 했던 고민이다. 하지만 지금은 생각이 조금 달라졌다.세상에 똑같은 삶을 살아온 사람은 없다. 평범한 일상이라도 자신만의 시선으로 바라보고 기록한다면 누군가에게는 새로운 이야기가 될 수 있다. 중요한 것은 얼마나 특별한 경험을 했느냐가 아니라, 그 경험에서 무엇을 보고 느꼈으며 어떤 이야기를 남기고 싶은가 하는 점이다.책을 출간하고 싶다면 지금 시작하면 된다. 우선 책을 꾸준히 읽는 것이 중요하다. 글쓰기와 관련된 책도 좋고, 일반 에세이나 소설도 상관없다. 다른 사람의 글을 읽다 보면 문장을 표현하는 방법도 배우지만, 무엇보다 세상을 바라보는 시선이 조금씩 넓어진다.그리고 직접 써야 한다. 그렇게 작성한 글은 누군가에게 보여줘야 한다. 나는 <오마이뉴스>에 꾸준히 문을 두드렸다. 글을 쓰고 혼자 만족하는 것과 다른 사람에게 평가받는 것은 전혀 다른 문제였다. 내가 아무리 좋은 글이라고 생각해도 독자로서는 그렇지 않을 수 있었다.기사로 채택되지 않았을 때는 실망할 것이다. 때로는 자존심도 상할 수 있다. 하지만 그런 경험이 쌓이면서 내가 무엇을 놓치고 있는지 조금씩 알게 된다. 마치 학창 시절 숙제를 한다는 기분으로 글을 쓰는 마음가짐이 필요하다.요즘 나는 책을 선물한다는 것이 어떤 의미인지 자주 생각한다. 예전에는 누군가에게 책을 선물 받으면 고맙다는 인사를 하고, 책을 읽으면 그것으로 충분하다고 생각했다. 그런데 막상 내 이름으로 된 책을 출간하고 보니 책 한 권에 담긴 마음이 이전과는 다르게 느껴진다.15년 전 과장님이 보내주신 책은 단순한 글쓰기 책이 아니었다. 적어도 내게는 그랬다. 그 책에는 내가 미처 발견하지 못했던 가능성을 먼저 알아봐 주신 분의 마음이 담겨 있었다. 어쩌면 나는 책에 적힌 짧은 문장 하나를 오랫동안 마음속에 품고 살아왔는지도 모르겠다.이제는 내가 쓴 책이 누군가의 손에 들려 있다. 그 책을 읽는 사람이 누구인지, 어떤 마음으로 책장을 넘기는지 모두 알 수는 없다. 다만 한 가지 바람은 있다. 내가 15년 전 선물 받은 책을 통해 글을 계속 쓸 용기를 얻었던 것처럼, 내 책을 읽는 누군가도 자신의 평범한 일상을 조금은 다르게 바라볼 수 있었으면 좋겠다. 그리고 언젠가 자신의 이야기를 글로 남기고 싶다고 생각하게 된다면 더없이 기쁠 것 같다.책을 출간한 지금도 나는 여전히 평범한 직장인이다. 내일도 출근해야 하고, 주어진 일을 해야 한다. 달라진 것이 있다면 이제는 누군가에게 나도 책을 출간했으니, 당신도 충분히 도전할 수 있다고 말할 용기가 생겼다는 점이다.혹시 지금, 이 글을 읽으면서 '나도 언젠가는 책을 한 권 써보고 싶다'라는 생각이 든다면, 그 언젠가를 너무 오래 미루지 않았으면 좋겠다. 오늘 책 한 권을 펼치는 것부터 시작해도 좋다. 그리고 자신의 이야기를 단 몇 줄이라도 적어 보면 어떨까. 그렇게 쌓인 시간이 언젠가 자신의 이름이 적힌 책 한 권으로 돌아올지도 모른다.내가 출간한 <오늘도 무사히 경찰했습니다>도 누군가에게 그런 책 중 한 권이 되었으면 좋겠다. 특별한 영웅의 이야기가 아니라, 경찰관의 눈으로 바라본 우리 주변의 평범한 사람들에 관한 기록이다. 15년 전 누군가가 내게 건넨 책 한 권이 지금의 나를 여기까지 이끌어 주었듯, 내가 쓴 책도 누군가에게 작은 위로나 용기가 된다면 그것만으로 충분히 감사한 일이다.어쩌면 책을 출간하게 된 나의 진짜 비결은 글을 잘 쓰는 재능이 아니라, 오래전 나를 믿어준 한 사람의 따뜻한 응원과 그 믿음을 끝내 놓지 않았던 시간인지도 모르겠다.