광복회·조국혁신당 "친일재산국가귀속법 시행령 보완해야"

큰사진보기 ▲9일 조국혁신당 신장식 대표와 김형연 국회의원은 국회에서 이종찬 광복회장을 만나 재출범을 앞둔 친일반민족행위자재산조사위원회(‘친일재산조사위’) 활동의 실효성을 높일 방안을 논의했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 조국혁신당 신장식 대표와 김형연 국회의원은 국회에서 이종찬 광복회장을 만나 재출범을 앞둔 친일반민족행위자재산조사위원회(‘친일재산조사위’) 활동의 실효성을 높일 방안을 논의했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲광복회는 조국혁신당 신장식 대표에게 김구선생 탄생 150주년을 기념하는 회중시계를 선뭃했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

광복회(회장 이종찬)와 조국혁신당(대표 신장식)이 입법예고된 친일재산국가귀속법시행령의 보완 필요성에 공감대를 이루고, 함께 노력하기로 했다.9일 조국혁신당 신장식 대표와 김형연 국회의원은 국회에서 이종찬 광복회장을 만나 재출범을 앞둔 친일반민족행위자재산조사위원회('친일재산조사위') 활동의 실효성을 높일 방안을 논의했다.이 자리에는 노수문 기획조정실장, 전영복 시행령개선소위원회 위원, 김남균 충북인뉴스 편집국장 등이 함께했다.친일재산조사위는 오는 12월 3일 16년 만에 재출범 하게 된다. 현재 친일재산국가귀속법 시행령안 입법예고된 상태로, 오는 13일까지 의견청취 절차가 마무리 된다. .신 대표는 "친일재산조산위가 16년 전 활동을 마친 뒤에도 광복회와 시민, 지역 언론이 흩어진 기록을 찾아 친일재산의 소재를 밝혀 왔다"며 "이제 국가가 그 단서를 이어받아 끝까지 조사하고 환수할 차례"라고 강조했다.신 대표는 정부 시행령안이 조사국장을 검사로 한정한 데 대해 개선을 요구했다.신 대표는 "친일재산을 환수하는 일은 열성과 열정을 기본으로 한다"면서, "열성과 열정을 가지고 평생 일해온 분들이 계심에도 특정 직역으로 조사 실무를 한정하는 것은 납득하기 어렵다"고 말했다.소송에 대응할 법률 인력은 필요하지만, 일제강점기 토지대장에 남은 이름에서 출발해 토지의 소재와 소유권 변동을 추적하려면 사료와 지적 자료를 다뤄 온 전문가의 경험도 필요하다는 것이다.따라서 친일재산을 오랫동안 추적하고 자료를 수집해 온 외부 전문가에게도 조사국장과 조사 실무를 맡을 기회를 주어야 한다고 했다.이종찬 회장은 광복회도 친일재산의 국가귀속에 앞장서겠다는 뜻을 밝혔다.반민특위와 1기 친일재산조사위 활동에 대한 국민의 아쉬움을 언급하며, "이번에는 재산을 하나하나 세심하게 조사해 환수를 끝까지 마쳐야 한다"고 강조했다.이 회장은 조국혁신당이 이 문제에 앞장서는 데 대해 든든하다는 뜻을 전하고, "이번만은 꼭 성공해서 국민에게 보고하기를 바란다"고 했다.면담에서는 친일재산조사위의 실효성을 담보하기 위한 구체적인 개선방안이 논의됐다.5천만 원으로 정한 신고포상금 상한을 폐지하거나 대폭 높이고, 국가귀속이 확정된 재산 가액에 연동해 포상금을 지급하는 방안, 또 포상금 신청기한을 위원회 활동 종료 60일 전에서 종료 후 60일까지로 연장하고, 시민 제보를 접수해 처리 경과를 안내할 전담 창구를 마련하는 방안이 제안됐다.이 밖에 토지대장 등 지적공부와 현장 정보를 보유한 기초자치단체의 조사 참여, 가족 명의의 토지나 학교법인·종중·가족회사 등으로 이전된 재산, 과거 처분대금도 환수 사각지대 문제, 위원회 종료 후 소송·집행·포상금 승계에 대해서도 의견을 나눴다.신 대표는 "법무부 예산이 제출됐을 때, 조국혁신당 박은정 의원이 법무부에 서면질의를 하는 등 적극 대응하고 있다"고 설명하고, 오늘 "광복회와 논의한 조사조직과 신고포상금 등 수정의견에 대해 법무부가 제대로 검토하고 합당한 개선이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 광복회는 조국혁신당에 △신고포상금 현실화, △친일재산 빼돌리기 차단 △귀속 재산의 독립유공자 예우 우선 사용 △위원회 활동의 연속성 확보, △독립운동 단체의 참여 보장 등 5대 개선과제를 조국혁신당에 전달했다.